Í©Îî¤Ï¤¤¤ë¡©MLB¸ø¼°¤¬³ÆÁª¼ê¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡ÖYes¡×Æ±Î½¥¥±¤¬¶Ã¤¤Î¹ðÇò¡Ö»ä¤Î²È¤Ë¤â¡Ä¡×
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¸ø¼°X¤¬¡ÖÍ©Îî¤Ï¼Âºß¤¹¤ë¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ò³ÆÁª¼ê¤Ë¹Ô¤¤¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤ò7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡ÖYes¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤Ï¤¢¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖNo¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¶Ã¤¤Î¹ðÇò¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬ÂçÃ«¤ÎÆ±Î½¤Î¡È¥¥±¡É¤³¤ÈE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤À¡£¡ÖÍ©Îî¤Ï¼Âºß¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤Î²È¤Ë¤â1¿Í¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤ÎÌ¾Á°¤Ï¥¨¥ì¥Î¥¢¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ¾Á°¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ª¤Ð¤±¤Î¡Ö¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡×¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡Ö¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¤Î½÷ÀÈÇ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ÊÍ©Îî¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ3ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¤Ï¡Ö¤½¤ì¤é¤¬ËÜÊª¤À¤È¿®¤¸¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ª²½¤±²°Éß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó³°Ìî¼ê¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¡¦¥Þ¥«¥Á¥§¥ó¤Ï¡ÖÆÃÄê¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£Ì¾Á°¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ª²½¤±¥Õ¥©¡¼¥¯¡×¤¬ÂåÌ¾»ì¤ÎÀé²ì¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¡£