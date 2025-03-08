ºÊ¤¬¸í¤Ã¤Æ¶â·¿Æ§¤ß¤Ä¤Ö¤·¡Ä¡Ö¸µÁÄ³Á¤Î¼ï¡×ÃÂÀ¸¤«¤é£±£°£°Ç¯¡¢¡ÖÏ²²Ö²°À½²Û¡×¤¬µÇ°´ÌÈ¯Çä
¡¡¡Ö¸µÁÄ³Á¤Î¼ï¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÊÆ²ÛÀ½Â¤²ñ¼Ò¡ÖÏ²²Ö²°À½²Û¡×¡Ê¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¡Ë¤¬¡¢³Á¤Î¼ïÃÂÀ¸£±£°£°Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿¸©Æâ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Ö¸µÁÄ³Á¤Î¼ï£±£°£°Ç¯µÇ°´Ì¡×¤ò£¶Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö³Á¤Î¼ï¡×¤Ï¡¢Æ±¼ÒÁÏ¶È¼Ôº£°æÍ¿»°Ïº¤ÎºÊ¤µ¤¤¬£±£¹£²£´Ç¯£±£°·î¡¢¤¢¤é¤ìÍÑ¤ËÌßÀ¸ÃÏ¤ò·¿È´¤¤¹¤ë¶â·¿¤ò¸í¤Ã¤ÆÆ§¤ß¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¸µ¤Ï¾®È½·Á¤À¤Ã¤¿¶â·¿¤Ï¡¢¤Ä¤Ö¤ì¤¿¤³¤È¤Ç»°Æü·î¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤Ã¤Æ¾Æ¤¤¤¿¤¢¤é¤ì¤Î·Á¤¬³Á¤Î¼ï¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾È½¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ì¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µÇ°´Ì¤Ï£±£·£°¥°¥é¥àÆþ¤ê¤Ç¡¢Æ±¼Ò¾¦ÉÊ¤ÎÊñÁõ»æ¤Ç¤Ê¤¸¤ß¤Î¥«¥ËÊÁ¤ò¶â¿§¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£´Ì¾åÉô¤Î³¸¤Ë¤Ï¥³¥¤¥óÅêÆþ¸ý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãù¶âÈ¢¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö£±£°£°Ç¯¤Î´¶¼Õ¤äº£¸å¤ÎÈË±É¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò¶â¿§¤Ë¹þ¤á¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£±¸Ä£¸£¶£´±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡££¶Æü°Ê¹ß¡¢¸©Æâ¤ÎÅÚ»ºÊªÅ¹¤äÆ±¼Ò£Å£Ã¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÆ±¼Ò¡Ê£°£²£µ£¸¡¦£²£³¡¦£²£²£°£±¡Ë¤Ø¡£