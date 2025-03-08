²¦¾ÀïÂè5¶É1ÆüÌÜ¡¦¸áÁ°¤Î¤ª¤ä¤Ä¡¡Æ£°æ²¦¾¤Ï¤Í¤®¤À¤ó¤³¡¡±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï¤¤¤Á¤´¡õ¥¹¥à¡¼¥¸¡¼
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦¾¡Ê22¡Ë¡á7´§¡á¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ëALSOKÇÕÂè74´ü²¦¾Àï¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡Ë7ÈÖ¾¡ÉéÂè5¶É1ÆüÌÜ¤¬ºë¶Ì¸©¿¼Ã«»Ô¤Î¡Öµì½ÂÂôÅ¡¡ØÃæ¤Î²È¡Ê¤Ê¤«¤ó¤Á¡Ë¡Ù¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë8Æü¸áÁ°10»þ30Ê¬¡¢¸áÁ°¤Î¤ª¤ä¤Ä¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ£°æ¤Ï¡Ö¿¼Ã«¤Í¤®¤À¤ó¤´¡×¡Ö³«±¿½ÂÂô±É°ìËõÃã¥ª¥ì¡×¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ó¡Ø¤¤¤Á¤´¡Ù¡×¡Ö¿¼Ã«»º¤¤¤Á¤´¡Ø¤¢¤Þ¤ê¤ó¡Ù¤Î¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡×¡Ö¿¼Ã«¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡×¤òÃíÊ¸¤·¤¿¡£
¡¡Æ£°æ¤¬Íê¤ó¤À¡Ö¿¼Ã«¤Í¤®¤À¤ó¤´¡×¤Ï¡¢2017Ç¯¤Î¡Ö¿¼Ã«¤Í¤®¤Þ¤Ä¤ê¡¡¤Í¤®ÎÁÍýÁª¼ê¸¢¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Ì¾ÍÀ¤¢¤ë¤ª¤À¤ó¤´¡£¡Ö³«±¿½ÂÂô±É°ìËõÃã¥ª¥ì¡×¤ÏÆ±»Ô½Ð¿È¤Î¼Â¶È²È¡¦½ÂÂô±É°ì¤Î´é¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿ËõÃã¥ª¥ì¡£ÂÐ¶É¼¼¤ËËõÃã¥ª¥ì¤¬±¿¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢Æ£°æ¤Ï°ìÅÙ¥¹¥×¡¼¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯´é¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ½Ï¹Í¡£¤½¤Î¸å¡¢Àª¤¤¤è¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊø¤¹¤è¤¦¤Ë¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤«¤º®¤¼¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡±ÊÀ¥¤Ïºë¶Ì¸©¥Ö¥é¥ó¥É¤¤¤Á¤´¤Ç¡¢Á´¹ñ¤¤¤Á¤´Áª¼ê¸¢ºÇ¹â¶â¾Þ¼õ¾ÞÉÊ¼ï¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ó¡×¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¡£ÅüÅÙ¤¬¹â¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¤¤¤Á¤´¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ó¡×¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤âÁª¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë±ÉÍÜËÉÙ¤Ê¥Ð¥Ê¥Ê¤È¿¼Ã«»º¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤¿¡£