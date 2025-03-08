ÉðÆ£·Ð»ºÁê¡¡9Æü¤«¤éË¬ÊÆÄÉ²Ã´ØÀÇ¡ÈÆüËÜ½ü³°¡ÉÄ¾ÀÜ¿½¤·Æþ¤ì¤Ø
ÉðÆ£·ÐºÑ»º¶ÈÁê¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤¹¼«Æ°¼Ö¤äÅ´¹Ý¤Ê¤É¤Ø¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢Â¦¤ÈÄ¾ÀÜ¶¨µÄ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£·î9Æü¤«¤é11Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆüÄø¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤òË¬Ìä¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç´ØÀÇ¤äËÇ°×¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤ä¡¢USTR¡Ê¡á¥¢¥á¥ê¥«ÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¡Ë¤Î¥°¥ê¥¢ÂåÉ½¤é¤È²ñÃÌ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£·î12Æü¤Ë¤ÏÅ´¹Ý¤ä¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Ø¤Î25¡ó¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤¬È¯Æ°¤·¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ø¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤â4·î¤«¤é¤ÎÈ¯Æ°¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¤äÅ´¹Ý¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤ä¶È³¦ÃÄÂÎ¤ÏÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤¬ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ÎÅ¬ÍÑ½ü³°¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ø¤Î¸ò¾Ä¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉðÆ£·Ð»ºÁê¤Ï²ñÃÌ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¤«¤éÆüËÜ¤ò½ü³°¤¹¤ë¤è¤¦Ä¾ÀÜ¿½¤·Æþ¤ì¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£