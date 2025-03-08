¡Ö100ËüÊ§¤¦¤« »Ø¤Ä¤á¤ë¤«¡×Ï©¾å¤Ç¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤Ä¤¤Ä¤±¸½¶â¤Ê¤É¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÃË2¿Í¤òÂáÊá¡Ú¹áÀî¡Û
º£·î3Æü¡¢¹áÀî¸©ºä½Ð»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢ÃËÀ2¿Í¤Ë¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¸½¶â¤Ê¤É¤ò¶¼¤·¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÃË2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯ÅðÌ¤¿ë¤ÎÍÆµ¿¤Ç¤¤Î¤¦¤Þ¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¹â¾¾»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê28¡Ë¤È´Ýµµ»Ô¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê21¡Ë¤Î2¿Í¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2¿Í¤Ïº£·î3ÆüÌ¤ÌÀ¤Ëºä½Ð»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢20ºÐ¤È30ºÐ¤ÎÃËÀ2¿Í¤Ë¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¡Ö100ËüÊ§¤¦¤«¡¢»Ø¤Ä¤á¤ë¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ë¤¹¤ó¤ä¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¸½¶â¤Ê¤É¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÌ¤¿ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£