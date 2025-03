リュックと添い寝ごはんの<Zepp Oneman LIVE“満漢全席”>が3月7日(金)にZepp Shinjukuにて開催となった。自身最大規模の動員となった本公演にて、オフィシャルファンクラブ“ふぁみり家”の開設と自主企画2マンイベントの開催決定を発表、さらに新たなアーティスト写真とロゴが公開となった。当日のライブレポートをお届けする。本公演は、リュックと添い寝ごはん初のZeppでのワンマンライブで、通常の4人編成に加えサポートキーボーディストにYOSSY氏を迎え、5人のスペシャル編成で最新パフォーマンスを行なった。会場の入り口には”満漢全席”のフライヤーに書かれているロゴがあしらわれた暖簾など特別な装飾が施されており、会場にはリュックと添い寝ごはんのグッズを身につけた観客が詰めかけていた。

セットリスト

<リュックと添い寝ごはん Zepp Oneman Live”満漢全席”>

2025年3月7日(金) at Zepp Shinjuku(TOKYO)

セットリストプレイリスト:https://jvcmusic.lnk.to/rsg_250307

[セットリスト]

01.灯火

02.Be My Baby

03.ネットルーザー

04.Pop Quest

05.あたらしい朝

06.home

07.はっぴいえんど

08.みんなのうた

09.恋をして

10.グッバイトレイン

11.疾走

12.天国街道

13.満漢全席

14.Thank you for the Music

15.青春日記

En-1.SUN (星野源カバー)

En-2.long good-bye

ファンクラブ情報

オフィシャルファンクラブ「ふぁみり家」

2025年3月7日(金)21時オープン

入会方法等はHPへ

URL:https://sleeping-rices.com/

ライブ・イベント情報

<リュックと添い寝ごはん自主 2マンライブ企画>

日時:2025年6月24日(火)

会場:東京・WWW X

開場18:00 / 開演19:00

ゲストアーティスト:後日発表

[チケット]

3月7日(金)21:00〜FCチケット先行スタート

URL:https://sleeping-rices.com/

リリース情報

配信シングル「満漢全席」





配信URL(Pre-add / Pre-save):https://jvcmusic.lnk.to/MANKANZENSEKI

オープニング楽曲は今年1月に配信リリースした「灯火」(カンテレ×FODドラマ「未恋〜かくれぼっちたち〜」主題歌)。鍵盤から印象的なイントロが始まり、楽曲の最終盤でバンドロゴが映し出されると歓声が一気に上がった。「Be My Baby」(テレビ東京系ドラマネクスト「みなと商事コインランドリー2」エンディングテーマ)のシンガロングする場面では会場が一体感に包まれた。続けて「ネットルーザー」「Pop Quest」といったポップチューンを披露。MCでは松本ユウ(Vo&Gt)が当日の天気に触れ「今日晴れすぎじゃない?今日みたいな日ににぴったりな曲を」と「あたらしい朝」がスタート。「home」「はっぴいえんど」「みんなのうた」では、温かみのあるグルーヴィーなサウンドが会場を包んだ。ここからはYOSSY氏がステージを後にし、バンドメンバーのみの4人編成へ。松本が「みんなまだまだいけるよね」と観客を煽ると、爽快でピュアな恋の初期衝動を描いた「恋をして」(STV「ハレバレティモンディ」11月&12月エンドテーマ)、バンド活動初期からの人気楽曲「グッバイトレイン」を披露する途中ではテンポダウンし楽曲がいきなり中断すると、宮澤あかり(Dr)が「これやってみたかったの!」とドラム椅子の上に立ち、観客を見渡し会場が笑いに包まれる場面も。そして観客席からの「せーの!」という掛け声で楽曲が再開。勢いそのままに「疾走」が始まると、観客はビートに合わせ手を挙げ飛び跳ねて楽しむ様子が伺えた。疾走感のあるストレートなロックチューンに観客は思い思いに手を挙げ盛り上がった。次いで、SNSを中心に話題となりライブの定番かつ大人気楽曲のオリエンタル・ダンスチューン「天国街道」(ABEMA NEWS チャンネル「ABEMA Prime」2月のエンディングテーマ)では、歌詞の「踊らにゃ損損」を体現するように音に身を任せて踊る観客で会場が熱気に包まれる中、真部脩一氏(Vampillia、集団行動、進行方向別通行区分 / ex.相対性理論)と共作し先日3月5日(水)に配信リリースしたばかりの、本公演のために書き下ろした同タイトルを冠したライブアンセムの新曲「満漢全席」をライブ初披露!ステージのバックにはLEDで「満漢全席」と書かれた暖簾のイラスト、そして観客席のサイドにも提灯のイラストが映し出される演出が。「追いかけ夢を見た先には”こんな素敵な景色があった”」とライブならではの歌詞変更に観客から歓声が上がった。 MCでは松本が「僕たちがここで声高らかに歌えている、演奏できているのはPAさん、照明さん、ローディーさん、そして僕たちに関わってくださるスタッフの皆さん、そしてここにいるあなたたちのおかげです。本当にありがとうございます。」と感謝を伝えた。そして、音楽への愛とリスペクトを込めた楽曲「Thank you for the Music」 、リュックと添い寝ごはんの名を一躍世に広めた人気楽曲「青春日記」で会場の熱気をピークに高め本編が終了。アンコールでは観客が「everyday」のフレーズをシンガロングするサプライズが。観客の歌声に包まれながらメンバーが再登場すると、アンコール一曲目は松本ユウ(Vo&Gt)が尊敬してやまない星野源の名曲「SUN」をバンドでカバー。松本は「キーボードが入ったらこれやりたかったの!夢が叶いました、ありがとう」とコメント。そして、MCではファンクラブ“ふぁみり家”の開設、自主企画2マンイベントを6月24日(火)に東京・WWW Xにて開催決定が発表となった!ゲストアーティストは後日発表、ファンクラブ会員最速先行う受付がスタートとなった。ファンクラブでは、ライブチケット先行予約はもちろん、日記や映像、写真などのコンテンツ、その他特別企画などファン待望の内容が盛りだくさんとなっているのでぜひチェックしていただきたい。さらにRyo Ichikawa氏が撮り下ろした新たなアーティスト写真と、バンドロゴも公開となった。ラストナンバーは「long good-bye」(「スマートEX」CMソング)。遠くへ旅立つ大切な人への思いを綴った楽曲を、リュックと添い寝ごはんからこの日のために集まってくれた観客に贈り、松本が「もっと大きな桃源郷でまた会えるのを楽しみにしています」と再会を約束し、幕を閉じた。選りすぐりの中華料理を集めて振る舞う宴会様式を表す”満漢全席”というタイトルがつけられた本公演。まさにリュックと添い寝ごはんの選りすぐりの楽曲たちを最新のパフォーマンスで披露し、メンバーと観客が一体となって自由に音楽を楽しむ空間が作り上げられた、そんな公演となった。本公演のセットリストで構成されたプレイリストも本日公開となった。お使いのストリーミングサービスでぜひお楽しみいただきたい。