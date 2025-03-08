¼¢²ì³Ø±à¤Ï±ºÏÂ¼Â¡¢¼¢²ìÃ»ÂçÉÕ¤ÏÆØ²ìµ¤Èæ¡¡ÁªÈ´¹â¹»Ìîµå¤Î½éÀï
¡¡Âè97²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬7Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡8Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ½Ð¾ì¤Î¼¢²ì³Ø±à¤ÏÂç²ñÂè5Æü¡Ê22Æü¡Ë¤ÎÂè3»î¹ç¤Ç½é½Ð¾ì¤Î±ºÏÂ¼Â¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¤È¡¢²Æ½ÕÄÌ¤¸¤Æ½é½Ð¾ì¤Î¼¢²ìÃ»ÂçÉÕ¤ÏÂç²ñÂè2Æü¡Ê19Æü¡Ë¤ÎÂè1»î¹ç¤Ç5Ç¯Ï¢Â³12²óÌÜ½Ð¾ì¤ÎÆØ²ìµ¤Èæ¡ÊÊ¡°æ¸©¡Ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤ê¡¢·òÆ®¤òÀÀ¤¦ÆØ²ìµ¤Èæ¤Î²¬ÉôÈôÍºÇÏ¼ç¾¡Êº¸¡Ë¤È¼¢²ìÃ»ÂçÉÕ¤Î¿¹¿Ê¸¼ç¾=2025Ç¯3·î7Æü¡¢Âçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½»£±Æ
¡¡±ºÏÂ¼Â¤Ïºò½©¤Î´ØÅìÂç²ñ¤Ç4¶¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¼¢²ì³Ø±à¤Î»³¸ýÃ£Ìé´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂç²ñ5ÆüÌÜ¤Î»î¹ç¤Ç»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¡£Ä´À°¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤¸¤Ã¤¯¤êÎý½¬¤·¤ÆÂÐºö¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÆØ²ìµ¤Èæ¤Ï¡¢ÁªÈ´¤Ç¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¡Ê2015Ç¯¡Ë¤¬¤¢¤ë¶¯ÂÇ¤Î¥Á¡¼¥à¤À¡£¼¢²ìÃ»ÂçÉÕ¤ÎÊÝÌÚ½ß´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Ï¹â¹»Ìîµå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¡£¶»¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼¢²ì³Ø±à¤È¼¢²ìÃ»ÂçÉÕ¤Ï14Æü¤Ë¹Ã»Ò±àÎý½¬¤ËÎ×¤ß¡¢Âç²ñ¤Ï18Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£¡ÊÃçÄøÍºÊ¿¡¢ºä¾åÉð»Ê¡Ë