ÌµËÅ¤Ê¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Þ¥Æ¥¿¤òÉé½ý¤µ¤»¤¿¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥ëGK¤¬6»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤Ë
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(FA)¤Ï7Æü¡¢¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥ë¤ÎGK¥ê¥¢¥à¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¤Ë6»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò²Ê¤¹¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FA¥«¥Ã¥×5²óÀï¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹Àï¤Ç¡¢³«»Ï8Ê¬¤Ë¥¦¥£¥ë¡¦¥Ò¥å¡¼¥º¤¬ÇØ¸å¤Ë¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¡¢FW¥¸¥ã¥ó¡á¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿¤¬ÇØ¸å¤ËÈ´¤±½Ð¤·¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä¤¬¥¯¥ê¥¢¤·¤è¤¦¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥Æ¥¿¤Î´éÌÌ¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬Æþ¤ë·Á¤È¤Ê¤ê°ìÈ¯Âà¾ì¡£¥Þ¥Æ¥¿¤Ï¼ª¤ò25¿ËË¥¤¦¥±¥¬¤òÉé¤¤¡¢ÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä¤Ï¡¢Ë½ÎÏ¹Ô°Ù¤È¤·¤Æµ¬ÄêÄÌ¤ê3»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢FA¤Ïº£²ó¤Î½èÊ¬¤¬3»î¹ç¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¹¤®¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¬Î§°Ñ°÷²ñ¤Ë½èÊ¬¤Î°ú¤¾å¤²¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ò¼Â»Ü¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä¤Ï6»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤³¤Î½èÊ¬¤Ë¤è¤ê¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä¤Ï4·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô)Âè41Àá¤Î¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯WOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
ÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FA¥«¥Ã¥×5²óÀï¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹Àï¤Ç¡¢³«»Ï8Ê¬¤Ë¥¦¥£¥ë¡¦¥Ò¥å¡¼¥º¤¬ÇØ¸å¤Ë¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¡¢FW¥¸¥ã¥ó¡á¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿¤¬ÇØ¸å¤ËÈ´¤±½Ð¤·¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä¤¬¥¯¥ê¥¢¤·¤è¤¦¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥Æ¥¿¤Î´éÌÌ¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬Æþ¤ë·Á¤È¤Ê¤ê°ìÈ¯Âà¾ì¡£¥Þ¥Æ¥¿¤Ï¼ª¤ò25¿ËË¥¤¦¥±¥¬¤òÉé¤¤¡¢ÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä¤Ï6»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤³¤Î½èÊ¬¤Ë¤è¤ê¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä¤Ï4·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô)Âè41Àá¤Î¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯WOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é