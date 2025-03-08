éâ¸¶Í§Î¤¡Ö¸«¤ë¤À¤±¤ÇÆ°¤«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¼ó¸ª¤Þ¤ï¤ê¥¹¥Ã¥¥ê¡ª¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÊýË¡
3·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØBeauTV ¡ÁVOCE¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½Õ¤Ë¸þ¤±¤¿¥«¥é¥À¤Å¤¯¤ê¡¡¼ó¸ª¤Þ¤ï¤ê¥¹¥Ã¥¥ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Ûéâ¸¶Í§Î¤¡Ö¸«¤ë¤À¤±¤ÇÆ°¤«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¼ó¸ª¤Þ¤ï¤ê¥¹¥Ã¥¥ê¡ª¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÊýË¡
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¥ï¡¼¥«¡¼¤Î¿¹ÂóÏº¤µ¤ó¡£
¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò½Å»ë¤·¤¿ÍýÏÀÅª¤Ç¤¤áºÙ¤«¤¤»ØÆ³¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢±¿Æ°¤À¤±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤Î¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯ÍýÏÀ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Ò¥¸¤Î¤Í¤¸¤ì¤Î²þÁ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤«¤é¡£
»ØÀè¤¬¸å¤í¤ò¸þ¤¯¤è¤¦¤ËÊÉ¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢¸ª¤Î¹â¤µ¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¼ê¤ÎÊ¿¤Î¸þ¤¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¼ê¤ÎÊ¿¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ò¥¸¤¬ÀµÌÌ¤ò¸þ¤¯¤è¤¦¤Ë²ó¤·¤Þ¤¹¡£
¸ª¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ5²ó¤Û¤É²ó¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ò¥¸¤ÎÆâÂ¦¤¢¤¿¤ê¤¬¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐOK¡£¥Ò¥¸¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÀµÌÌ¤Ë¸þ¤±¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡È¸ª¤¬³°Â¦¡É¡¢¡È¥Ò¥¸¤¬ÆâÂ¦¡É¤È¶ÚÆù¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¼ó¸ª¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¶»¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡£¥Ò¥¸¤¬¸ª¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¼ê¤òÊÉ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢Ìô»Ø¡¦¾®»Ø¤À¤±¤òÊÉ¤Ë¤Ä¤±¡¢Â¾¤Î»Ø¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
È¿ÂÐ¤Î¼ê¤Ç¶»¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¾¯¤·°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¿ÈÂÎ¤ò¤Ò¤Í¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤Í¤ë¤È¤¤Ë¸ª¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¾¯¤·¶»¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¾õÂÖ¤À¤È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¸ú²Ì¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¼¡¤Ï¼ó¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡£
°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¹üÈ×¤òµ¯¤³¤·¤ÆºÂ¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¡£¥â¥â¤ÎÉÕ¤±º¬¤¢¤¿¤ê¤ËÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇºÂ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶»¤ò¤ª¤µ¤¨¤Æ¼ó¤ò·¹¤±¡¢¾å¤ò¸þ¤¤Þ¤¹¡£
¼ª¤Î¸å¤í¤«¤éº¿¹ü¤Þ¤Ç¤Î¶ÚÆù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥´¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¾åÂ¦¤Î¼ª¤¬¸å¤í¤Ë¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¼ó¤ò²ó¤¹¤È¸ú²Ì¥¢¥Ã¥×¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢¤ª¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¼ê¤Ç²¼¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Î¤¬¤è¤ê¸ú¤«¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤ÏÏÆ¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡£
»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿¤Ð¤¹¤Û¤¦¤Î¼ê¤òÈ¿ÂÐÂ¦¤Î¼ê¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤¤Þ¤¹¡£
Á°¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¼ê¤Ï¡¢¾®»Ø¤ÈÌô»Ø¤¬¾²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂ¾¤Î»Ø¤ÏÉâ¤¤¤ÆOK¤Ç¤¹¡£
¿¤Ð¤·¤¿¼ê¤Î¤Û¤¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤ò²£¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤ÎÏÆ¤ËÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤¹¡£ÏÆ¤«¤éÏÆÊ¢¤Ë¤«¤±¤Æ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ì¤ÐOK¤Ç¤¹¡£
²¼¤òÇÁ¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¸ú²Ì¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
º¸±¦30ÉÃ¤º¤Ä¥¡¼¥×¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Ç¡Ö½Õ¤Ë¸þ¤±¤¿¥«¥é¥À¤Å¤¯¤ê¡¡¼ó¸ª¤Þ¤ï¤ê¥¹¥Ã¥¥ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×¤Ï´°Î»¡ª
¼ó¸ª¤Þ¤ï¤ê¤ò¥±¥¢¤·¤Æ¿ÈÂÎ¤â¥¹¥Ã¥¥ê¡¢»ÑÀª¤âÈþ¤·¤¯¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
ÈÖÁÈMC¤Îéâ¸¶Í§Î¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤É¤ì¤âµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¹¤°¼ó¤È¤«¸ª¤ò²ó¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç»ä¤âÆ°¤«¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¤º¤Ä°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÎÉ¤¤»ÑÀª¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£