½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯ ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä
¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï3·î4Æü¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯ ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¡ÊÀÇÊÌ198±ß¡Ë¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀÖ¿§¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡õ¥É¥ê¥ó¥¯
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ÂÄê¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼É÷Ì£¤Î¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡£¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¡¢ÀÖ¿§¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£¤Ò¤È¸ý°û¤á¤Ð¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤ÎÉ÷Ì£¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯ ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯3·î4Æü
ÆâÍÆÎÌ¡§250ml
¾®Çä´õË¾²Á³Ê¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡§198±ß
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Ê¤É
¡Ê¥Õ¥©¥ë¥µ¡Ë