³ËÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌó¤ÎÂè3²óÄùÌó¹ñ²ñµÄ¡¢Àë¸ÀºÎÂò¤·¤ÆÊÄËë¡Ö³ËÊ¼´ï¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡×
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿³ËÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌó¤ÎÂè3²óÄùÌó¹ñ²ñµÄ¤Ï7Æü¡¢¡Ö³ËÊ¼´ï¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿Àë¸À¤òºÎÂò¤·¤ÆÊÄËë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¹ñÏ¢ËÜÉô¤Ç³«¤«¤ì¤¿³ËÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌó¤ÎÄùÌó¹ñ²ñµÄ¤ÏºÇ½ªÆü¤Î7Æü¡¢ÉÔ°ÂÄê²½¤¹¤ëÀ¤³¦¾ðÀª¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö³ËÊ¼´ï¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡×¤È¤¹¤ëÀë¸À¤òºÎÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àë¸À¤Ç¤Ï¡Ö¿¿¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ï¡¢³ËÍÞ»ßÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ËÊ¼´ï¤ÎÇÑÀä¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢³ËÊÝÍ¹ñ¤Ë¤è¤ë¡Ö³Ë¤Î¶¼¤·¤ÏÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÈïÃÄ¶¨¡¦ÉÍ½»¼£Ïº¤µ¤ó¡Ö°ìÈ¯¤¿¤ê¤È¤â¡Ê³Ë¤¬¡Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ°Â¡£ÀäÂÐ¤Ë¡¢¥¼¥í¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»×¤¤¤òÀ¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¡¢³Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
³ËÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌó¤Ë¤Ï¡¢³ËÊÝÍ¹ñ¤ä¡Ö³Ë¤Î»±¡×¤ËÍê¤ëÆüËÜ¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Û¤«¡¢²áµî2²ó¤Ï¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼»²²Ã¤·¤¿NATO¡Ê¡áËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤¬º£²ó¤Ï½ÐÀÊ¤ò¸«Á÷¤ë¤Ê¤É¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢³Æ¹ñ¤Î»ÑÀª¤Ë¤â²¹ÅÙº¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¡¢¾òÌó¤ÎºÆ¸¡Æ¤²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢³ËÊ¼´ï¤ÎÈï³²¼Ô»Ù±ç¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¹ñºÝ¿®Â÷´ð¶â¡×¤ÎÀßÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£