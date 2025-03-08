£·ÆüÌë¡¢¼òÅÄ»Ô¤Ç£²³¬·ú¤Æ¥¢¥Ñー¥È¤¬Á´¾Æ¡¡ÃËÀ1¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¡¡
£·ÆüÌë¡¢¼òÅÄ»Ô¤Î¥¢¥Ñー¥È¤«¤é½Ð²Ð¤·¡¢ÌÚÂ¤Áí£²³¬·ú¤Æ¤Î¥¢¥Ñー¥È£±Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¡¢¥¢¥Ñー¥È¤Î½»¿Í¤ÎÃËÀ¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼òÅÄ·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£·Æü¸á¸å11»þÁ°¡¢¼òÅÄ»Ô¼ã¸¶Ä®¤Î¥¢¥Ñー¥È¡Ö¥³ー¥ÝTM¡×¤Î1³¬¤ÎÉô²°¤Ë½»¤àÃËÀ¤¬µï´Ö¤«¤é±ê¤¬½Ð¤¿¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¡¢²Ð»ö¤Ö¤ì¤ò¤·¤ÆÆ±¤¸¥¢¥Ñー¥È¤Î½»¿Í¤¬119ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤Ï¤ª¤è¤½8»þ´Ö¸å¤Î8Æü¸áÁ°7»þ²á¤®¤ËÄÃ²Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤Áí2³¬·ú¤Æ¤Î¥¢¥Ñー¥È¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿²Ð»ö¤Ö¤ì¤ò¤·¤¿ÃËÀ¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥³ー¥ÝTM¤Ï4Éô²°¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á3Éô²°¤Ë3¿Í¤¬Æþµï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï½»Âð¤¬Ì©½¸¤¹¤ëÃÏ°è¤Ç¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ç½Ð²Ð¸¶°ø¤äÂ¾¤Î·úÊª¤Ø¤Î±ä¾Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£