¥É¥¸¥ã¡¼¥¹º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ë¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¡ÄÇ÷¤ëÆüËÜ³«ËëÀï¤Ë¶È¼Ô¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤È¤·¤«¡Ä¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥«¥Ö¥¹¤Ë¤è¤ëÆüËÜ³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê18¡¢19Æü=Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£³«Å¹¤òÁ°¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤ÎÆâÍ÷²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçÃ«¤È»³ËÜ¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ëÂçÃ«»÷æÆÊ¿¡¢»³ËÜ¿½¿¤Î2¿Í¤â¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¡ÚÆóÅáÎ®¤Î·ìÌ®¡Û¡ÖæÆÊ¿¡×¤ÎÍ³Íè¤Ï¸»µÁ·Ð¤À¤Ã¤¿
¡¡MLB¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ò°·¤¦¡Ö¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¼Ò¤ÎÀîÌ¾Àµ·ûÂåÉ½¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Î´Ú¹ñ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ë¾åºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¾¦ÉÊ¿ô¤Ç¤â´Ú¹ñ¤Î3ÇÜ¤°¤é¤¤ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡ÊÇä¤ê¾å¤²¤Ï¡Ëº£¤Þ¤Ç²æ¡¹¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Å¹Æâ¤Ë¤ÏÂçÃ«¡¢»³ËÜ¤é¼çÎÏÁª¼ê¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ä¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°ÜÀÒ¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê23¡Ë¤Î¤â¤Î¤Ï°ìÅÀ¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÀµ¼°·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤¬ÆüËÜ»þ´Ö1·î23Æü¡£Æ±¼Ò´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºòµ¨¤«¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¤é¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¥°¥Ã¥º¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÅª¤Ë¸·¤·¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ³«ËëÀï¤Þ¤Ç¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö±Ô°Õ¡¢À½ºîÃæ¤Ç¤¹¡£¡Ê³«ËëÀï¤Ç¡ËÈÎÇä¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤È¤·¤«¿½¤·¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤ÏÃ´Åö¼Ô¤À¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿5Æü¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç3²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ³«Ëë2ÀïÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤ØÁ°¿Ê¡£¼¡²ó12Æü¤Î¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥ºÀï¤ò·Ð¤Æ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Þ¤Ç¤Ëº´¡¹ÌÚ¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¥¹¥È¥¢¤ËÄÄÎó¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Ï°ÊÁ°¡¢ÂçÃ«¤ÎÎ¾¿Æ¤ä²¸»Õ¤ËÅ°Äì¼èºà¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤ì¤é¤ò¡ÖÈëÏÃ ÆóÅáÎ®¤Î·ìÌ®¡×¤È¤·¤ÆÏ¢ºÜ¥³¥é¥à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Î¾¿Æ¤¬ËÜ»æ¤Ë¸ì¤Ã¤¿ÂçÃ«¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¤È¥ë¡¼¥Ä¤È¤Ï¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡ÚÆóÅáÎ®¤Î·ìÌ®¡Û¡Ä¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£