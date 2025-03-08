ÊÆ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡ÖÆüËÜ¤Ï²æ¡¹¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¡×È¯¸À¤Ç¡ÄºßÆüÊÆ·³ÃóÎ±·ÐÈñ¡ÈÇú¾å¤²Í×µá¡É¤Ë¸½¼ÂÌ£
¡¡Í×¤¹¤ë¤Ë¡Ö¤ß¤«¤¸¤áÎÁ¡×¤ò¤â¤Ã¤È½Ð¤»¡ª¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡Ê78¡Ë¤¬6Æü¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²æ¡¹¤ÏÆüËÜ¤ò¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï²æ¡¹¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔËþ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¤¤¤è¤¤¤èÆüËÜ¤â¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡© ¼çÍ×¤ÊÉ¸Åª¤ÏÍ¢Æþ¼Ö¤Î¸ø»»Âç
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÊÆ¹ñ¤ÈNATO¡ÊËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¿¨¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÆüËÜ¤¬Âç¹¥¤¤À¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ë¾õ¶·²¼¤Ç¤âÆüËÜ¤ÏÊÆ¹ñ¤ò¼é¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£ÆüÊÆ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾òÌó¤Ë´Ø¤·¡Ö¶½Ì£¿¼¤¤¥Ç¥£¡¼¥ë¡Ê¼è°ú¡Ë¤À¡×¡Ö°ìÂÎÃ¯¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥£¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÈéÆù¤ò¹þ¤á¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüÊÆ°ÂÊÝ¾òÌó¤ÏÊÆ¹ñ¤ËÂÐÆüËÉ±ÒµÁÌ³¤ò²Ý¤¹°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ËÊÆ·³´ðÃÏ¤ÎÄó¶¡µÁÌ³¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÈ¯¸À¤Ï¾òÌó¤½¤Î¤â¤Î¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¾å¤Ç¿·¤¿¤Ê¶âÁ¬Åª¤ÊÍ×µá¤ò´Þ¤à¡Ö¥Ç¥£¡¼¥ë¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¡½¡½¤Î¤É¤Á¤é¤«¤À¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¸å¼Ô¤À¤í¤¦¡£
¢£1´üÌÜ¤ÏºßÆüÊÆ·³ÃóÎ±·ÐÈñ¤Î4ÇÜÁý¤òµá¤á¤¿
¡¡1´üÌÜ¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÇÂçÅýÎÎÊäº´´±¡Ê¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌäÂêÃ´Åö¡Ë¤òÌ³¤á¤¿¥Ü¥ë¥È¥ó»á¡Ê76¡Ë¤ÏÃø½ñ¤Ç¡¢¼«¿È¤¬Ë¬Æü¤·¤¿ºÝ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ºßÆüÊÆ·³ÃóÎ±·ÐÈñ¤ÎÆüËÜÂ¦ÉéÃ´¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î4ÇÜÍ¾¤ê¤ËÃ£¤¹¤ëÇ¯´ÖÌó80²¯¥É¥ë¡ÊÅö»þ¤Î°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤ÇÌó8550²¯±ß¡Ë¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢Åö»þ¤ÎÃ«ÆâÀµÂÀÏº¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶ÉÄ¹¤ËÅÁ¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µ¢¹ñ¸å¤Î¥Ü¥ë¥È¥ó»á¤«¤éÆüËÜÂ¦¤¬Æñ¿§¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¥Ç¥£¡¼¥ë¡×¤òÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÊÆ·³¤ÎÁ´ÌÌÅ±¼ý¡×¤ò¥Á¥é¤Ä¤«¤»¤Æ¶¼¤¹¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüÊÆÃÏ°Ì¶¨Äê¤Ç¤Ï¡¢ºßÆüÊÆ·³¤ò°Ý»ý¤¹¤ëºÝ¤ËÈ¼¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î·ÐÈñ¤ÏÊÆ¹ñ¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆüËÜÂ¦¤¬¡Ö»×¤¤¤ä¤êÍ½»»¡×¤Ê¤É¤È¾Î¤·¤ÆÊÆ·³ÃóÎ±·ÐÈñ¤ò»Ù½Ð¡£2022Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ÏÃ±Ç¯ÅÙ¤¢¤¿¤ê2110²¯±ß¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢1978Ç¯°Ê¹ß¤ÎÊÆ·³ÃóÎ±·ÐÈñ¤ÎÁí³Û¤Ï·×10Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ç¥£¡¼¥ë¡×¤È¸À¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë²¿¤Ç¤â¥«¥Í¡¢¥«¥Í¡¢¥«¥Í¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÁÊ¤¨¤ë¡Ö°ÎÂç¤ÊÊÆ¹ñ¡×¤È¤Ï¶¯Âç¤Ê·³»öÎÏ¤òÇØ·Ê¤ËÁê¼ê¹ñ¤ò¶¼¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ä¶¨µÄ¤ò°ìÀÚÌµ»ë¤·¤Æ¥«¥Í¤ò´¬¤¾å¤²¤ë¹ñ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö²¦ÍÍ¡×¤ò¼«Éé¤¹¤ë2´üÌÜ¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¡£º£ÅÙ¤Ï°ìÂÎ¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÃóÎ±·ÐÈñ¡ÈÇú¾å¤²¡É¤òµá¤á¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡£¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¤Ç¡Ô¤¤¤è¤¤¤èÆüËÜ¤â¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡© ¼çÍ×¤ÊÉ¸Åª¤ÏÍ¢Æþ¼Ö¤Î¸ø»»Âç¡Õ¡Ú¤µ¤é¤ËÆÉ¤à¡Û¤Ç¡Ô³ÎÎ¨2¡ó¤ÎÃêÁª¤Ç10Ëü±ß¤Ç±Ê½»¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ºßÊÆË®¿Í¤¬¸ì¤ë 7²¯±ß¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¡×¤Î²ÁÃÍ¡Õ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£