¥Ï¥ï¥¤¤è¤ê¶á¤¯¤Æ°Â¤¤¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥É¥Ð¥¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë³¤ÆîÅç¤ËÄ¾¹ÔÊØ¤Ç¾åÎ¦¡£Ãæ¹ñ¼°¡Èµ¡Æâ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡É¤Î¶Ã¤¤Î½¼¼ÂÅÙ
Ãæ¹ñËÜÅÚ¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¡¢³¤Æî¹Ò¶õ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢³¤ÆîÅç¤Î³¤¸ý¤ØÎ¹¤Ë½Ð¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÏÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤ÈËÌµþ¤ª¤è¤ÓÀ¾°Â¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢2025Ç¯2·î3Æü¤è¤ê¿·µ¬¤Ë½µ1ÊØ¤Ç³¤¸ýÈþÍö¶õ¹Á¤Ø¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤ò½¢¹Ò¤µ¤»¤¿¡£½¢¹Ò½éÊØ¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¼«ÂÎ¤Ï²÷Å¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤äÂ¾¤Î¹ñ¤Î¹Ò¶õÎ¹¹Ô¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÅÀ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬ÆÈÆÃ¤Î¡È°ãÏÂ´¶¡É¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¢¡¶õ¹Á¤Ç¤Î°ÛÍÍ¤ÊÂÔµ¡
ÄÌ¾ï¡¢ÆüËÜ¤ä²¤ÊÆ¤Î¶õ¹Á¤Ç¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤òºÑ¤Þ¤»¡¢¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤ò½ª¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤ÏÅë¾è¤Þ¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñÈ¯Ï©Àþ¤Ç¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¸å¤Ë¤â¤µ¤é¤ËÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¼êÂ³¤ºî¶È¤¬½ªÎ»¤·¤¿¸å¡¢²£¤Ë°ÜÆ°¤·¤ÆÎ©¤Ä¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¡¢·¸°÷¤Ï¼¡¤ÎÅë¾è¼Ô¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÍÂ¤±Æþ¤ì¼ê²ÙÊª¤¬¥Ù¥ë¥È¥³¥ó¥Ù¥¢¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ëÅÓÃæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëXÀþ¸¡ºº¤Ç¡¢¼ç¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤ÈºÆ¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤À¡£
Ãæ¹ñ·Ï¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤Ï¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤è¤êÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤ÏÍÆÎÌ¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜÂÎ¤Ë¿ôÃÍ¤Î¹ï°õÉ½¼¨¤¬¤Ê¤¤¤ÈË×¼ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë³¤³°¤Ë»ý¤Á½Ð¤¹¾ì¹ç¤ÏÍ×Ãí°Õ¤À¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢´ÛÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ·Ï¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤ÎÊý¼°¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡£
µ¡Æâ»ý¤Á¹þ¤ß¼ê²ÙÊªÆâ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï100¡óË×¼ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤è¤¦¡£Æü·Ï¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢°ì¿Í1¸Ä¤Î»È¤¤¼Î¤Æ±Õ²½¥¬¥¹¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï»ý¤Á¹þ¤á¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ·Ï¤Ï¤è¤ê¸·¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢¡µ¡Æâ¤Ë¸«¤«¤±¤Ê¤¤¾èÌ³°÷¤¬¤¤¤ë
³¤Æî¹Ò¶õ¤Ç¤Ï¹õ¤Ã¤Ý¤¤À©Éþ¤Ç¶»¤Ë¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¸¤òÉÕ¤±¡¢ÃåÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¾èÌ³°÷¤é¤·¤¿Í¤ò¸«¤«¤±¤¿¡£¾èÌ³°÷¤Ê¤Î¤Ë¡¢ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Í½È÷¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤«µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï²¿¤«°Û¾ï¤¬¤¢¤ì¤Ð¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ãæ¹ñ·Ï¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤Î°ìÉôÏ©Àþ¤Ç¤Ï¡¢µ¡Æâ¤Ë°ÂÁ´Ã´Åö¼Ô¤¬Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢³°»ñ·Ï¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¥¹¥«¥¤¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃ´Åö¼Ô¤¬Â¸ºß¤¹¤ë°Â¿´´¶¤ÏÂçÀÚ¤À¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢Æü·Ï¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢½µ1ÊØ¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Î¤¿¤á¡¢176¿Í¾è¤ê¤Îµ¡ºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¾èÌ³°÷¤Ï15Ì¾¤â¾èÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£ÄÌ¾ï¤ÎÊØ¤Ç¤Ï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÈµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â6¡Á7Ì¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢ÇÜ°Ê¾å¤â¾èÌ³¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÆü¤Ç±ýÉü¾èÌ³¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¶ÐÌ³»þ´Ö¤¬Ä¹¤¹¤®¤ë¡£¾èÌ³°÷¤òÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤Ë1½µ´Ö¤â½ÉÇñ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤ë¡£¤½¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢³¤¸ý¤«¤éÀ®ÅÄ¤Ø¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢µ¢Ï©¤ÎÀ®ÅÄ¤«¤é³¤¸ý¤Ë¾èÌ³¤¹¤ë¾è°÷¤ò²Ã»»¤·¤ÆÅë¾è¤µ¤»¡¢µ¢Ï©Ã´Åö¤Ï±ýÏ©¤Ë¤Ï¶ÐÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µÒÀÊ¤ËºÂ¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î¥¢¥¦¥È¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½µ1ÊØ¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç¤Ï7Çñ8Æü¤ÎÎ¹Äø¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Áá¡¹¤ËÁýÊØ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¢¡À¤³¦¤ÇÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë³¤Æî¹Ò¶õ
Ãæ¹ñ·Ï¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹É¾²Á¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤À¼¤¬Â¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢³¤Æî¹Ò¶õ¤Î¾ì¹ç¡¢À¤³¦Åª¤Ê¹Ò¶õ¥µ¡¼¥Ó¥¹É¾²Á²ñ¼Ò¡Ö¥¹¥«¥¤¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡ÊSKYTRAX¡Ë¡×¤Î5¤ÄÀ±É¾²Á¤ò½é¤á¤Æ¼èÆÀ¤·¤¿Ãæ¹ñËÜÅÚ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
É®¼Ô¤Ï¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î2018Ç¯¤Ë¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ü¥í¡¼¹Ò¶õ¥·¥ç¡¼²ñ¾ì¤Ç¡¢¤³¤Î¥¹¥«¥¤¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÎÉ½¾´¼°¤ò¼èºà¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£³¤Æî¹Ò¶õ¤ÏÀ¤³¦TOP100¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤ÎÆ²¡¹8°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î»þ¤ÎANA¤Ï3°Ì¤ÇJAL¤Ï13°Ì¤À¤Ã¤¿¡£µÇ°»£±Æ¤Ë¼Ì¤ëÃË½÷µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Î»Ñ¤ÏÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¹¥¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡Í½ÁÛ³°¤Î¼ê¸ü¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹
µ¡Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÆü·Ï¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£Æ¬¾å¤Î¼ê²ÙÊª¼ýÇ¼Ãª¤ÎÈâÉôÊ¬¤ËÂç¤¤Ê¹¹ð¥·¡¼¥ë¤¬²¿Ëç¤âÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢EC¥µ¥¤¥È¤ÎÀëÅÁ¹¹ð¤À¤Ã¤¿¡£³¤³°¤ÎLCC¤Ç¤Ï¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Æü·Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤â¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£
¢¡¶õ¹Á¤Ç¤Î°ÛÍÍ¤ÊÂÔµ¡
ÄÌ¾ï¡¢ÆüËÜ¤ä²¤ÊÆ¤Î¶õ¹Á¤Ç¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤òºÑ¤Þ¤»¡¢¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤ò½ª¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤ÏÅë¾è¤Þ¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñÈ¯Ï©Àþ¤Ç¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¸å¤Ë¤â¤µ¤é¤ËÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¼êÂ³¤ºî¶È¤¬½ªÎ»¤·¤¿¸å¡¢²£¤Ë°ÜÆ°¤·¤ÆÎ©¤Ä¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¡¢·¸°÷¤Ï¼¡¤ÎÅë¾è¼Ô¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÍÂ¤±Æþ¤ì¼ê²ÙÊª¤¬¥Ù¥ë¥È¥³¥ó¥Ù¥¢¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ëÅÓÃæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëXÀþ¸¡ºº¤Ç¡¢¼ç¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤ÈºÆ¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤À¡£
µ¡Æâ»ý¤Á¹þ¤ß¼ê²ÙÊªÆâ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï100¡óË×¼ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤è¤¦¡£Æü·Ï¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢°ì¿Í1¸Ä¤Î»È¤¤¼Î¤Æ±Õ²½¥¬¥¹¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï»ý¤Á¹þ¤á¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ·Ï¤Ï¤è¤ê¸·¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢¡µ¡Æâ¤Ë¸«¤«¤±¤Ê¤¤¾èÌ³°÷¤¬¤¤¤ë
³¤Æî¹Ò¶õ¤Ç¤Ï¹õ¤Ã¤Ý¤¤À©Éþ¤Ç¶»¤Ë¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¸¤òÉÕ¤±¡¢ÃåÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¾èÌ³°÷¤é¤·¤¿Í¤ò¸«¤«¤±¤¿¡£¾èÌ³°÷¤Ê¤Î¤Ë¡¢ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Í½È÷¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤«µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï²¿¤«°Û¾ï¤¬¤¢¤ì¤Ð¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ãæ¹ñ·Ï¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤Î°ìÉôÏ©Àþ¤Ç¤Ï¡¢µ¡Æâ¤Ë°ÂÁ´Ã´Åö¼Ô¤¬Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢³°»ñ·Ï¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¥¹¥«¥¤¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃ´Åö¼Ô¤¬Â¸ºß¤¹¤ë°Â¿´´¶¤ÏÂçÀÚ¤À¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢Æü·Ï¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢½µ1ÊØ¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Î¤¿¤á¡¢176¿Í¾è¤ê¤Îµ¡ºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¾èÌ³°÷¤Ï15Ì¾¤â¾èÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£ÄÌ¾ï¤ÎÊØ¤Ç¤Ï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÈµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â6¡Á7Ì¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢ÇÜ°Ê¾å¤â¾èÌ³¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÆü¤Ç±ýÉü¾èÌ³¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¶ÐÌ³»þ´Ö¤¬Ä¹¤¹¤®¤ë¡£¾èÌ³°÷¤òÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤Ë1½µ´Ö¤â½ÉÇñ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤ë¡£¤½¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢³¤¸ý¤«¤éÀ®ÅÄ¤Ø¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢µ¢Ï©¤ÎÀ®ÅÄ¤«¤é³¤¸ý¤Ë¾èÌ³¤¹¤ë¾è°÷¤ò²Ã»»¤·¤ÆÅë¾è¤µ¤»¡¢µ¢Ï©Ã´Åö¤Ï±ýÏ©¤Ë¤Ï¶ÐÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µÒÀÊ¤ËºÂ¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î¥¢¥¦¥È¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½µ1ÊØ¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç¤Ï7Çñ8Æü¤ÎÎ¹Äø¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Áá¡¹¤ËÁýÊØ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¢¡À¤³¦¤ÇÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë³¤Æî¹Ò¶õ
Ãæ¹ñ·Ï¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹É¾²Á¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤À¼¤¬Â¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢³¤Æî¹Ò¶õ¤Î¾ì¹ç¡¢À¤³¦Åª¤Ê¹Ò¶õ¥µ¡¼¥Ó¥¹É¾²Á²ñ¼Ò¡Ö¥¹¥«¥¤¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡ÊSKYTRAX¡Ë¡×¤Î5¤ÄÀ±É¾²Á¤ò½é¤á¤Æ¼èÆÀ¤·¤¿Ãæ¹ñËÜÅÚ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
É®¼Ô¤Ï¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î2018Ç¯¤Ë¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ü¥í¡¼¹Ò¶õ¥·¥ç¡¼²ñ¾ì¤Ç¡¢¤³¤Î¥¹¥«¥¤¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÎÉ½¾´¼°¤ò¼èºà¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£³¤Æî¹Ò¶õ¤ÏÀ¤³¦TOP100¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤ÎÆ²¡¹8°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î»þ¤ÎANA¤Ï3°Ì¤ÇJAL¤Ï13°Ì¤À¤Ã¤¿¡£µÇ°»£±Æ¤Ë¼Ì¤ëÃË½÷µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Î»Ñ¤ÏÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¹¥¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡Í½ÁÛ³°¤Î¼ê¸ü¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹
µ¡Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÆü·Ï¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£Æ¬¾å¤Î¼ê²ÙÊª¼ýÇ¼Ãª¤ÎÈâÉôÊ¬¤ËÂç¤¤Ê¹¹ð¥·¡¼¥ë¤¬²¿Ëç¤âÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢EC¥µ¥¤¥È¤ÎÀëÅÁ¹¹ð¤À¤Ã¤¿¡£³¤³°¤ÎLCC¤Ç¤Ï¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Æü·Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤â¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£