´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖÃæ²Ú¤½¤Ð390±ß¡×¤òÃÍ¾å¤²¤â¡¢¡È½¸µÒÎÏ¤¬¿ê¤¨¤Ê¤¤¡ÉÆü¹â²°¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÈÁêÂÐÅª¤Ê°Â¤µ¡É¤Ë¥¢¥ê
¡ÖÃæ²Ú¤½¤Ð390±ß¡×¤ò»à¼é¤·¤Æ¤¤¤¿Æü¹â²°¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í·ïÈñ¤äÊª²Á¾å¾º¤ÎÇÈ¤Ë¤ÏµÕ¤é¤¨¤º¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë420±ß¤Ø¤ÈÃÍ¾å¤²¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯1·î¤Î´ûÂ¸Å¹µÒ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç6.6¡óÁý¡¢2·î¤â5.5¡óÁý¤È¡¢µÒ¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ç¥À¥ó¥È¥Ä¤Î°Â¤µ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁêÂÐÅª¤Ê°Â¤µ¤¬½¸µÒÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æü¹â²°¤ÎÃÏÈ×¤Ï¼óÅÔ·÷¤Î1ÅÔ3¸©¤Î¤ß¡£ËÌ´ØÅì¤ä¿·³ã¡¦Ä¹Ìî¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Â¤µ¤ÏÉð´ï¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶áÇ¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ï¥¤¥Ç¥¤Æü¹â¤Î¶ÈÀÓ¤È¡¢º£¸å¤ÎÊý¿Ë¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥Ç¥Õ¥ì»þÂå¤ËÅ¹ÊÞ¤ò³ÈÂç
¡¡Æü¹â²°¤Ï1973Ç¯¤ËÂçµÜ¤Ç³«¶È¤·¤¿¡ÖÍèÍè¸®¡×¤¬¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£ÂçµÜ¤ÇÅ¹ÊÞ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¢¤È¡¢83Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£86Ç¯¤Ë¿©ºà´ØÏ¢¤Î»Ò²ñ¼Ò¡¢Æü¹â¿©ÉÊ¤ò³«¶È¡£1993Ç¯¤ËÅÔÆâ°ì¹æÅ¹¤È¤·¤Æ¡Ö¤é¡¼¤á¤óÆü¹â¡×¤òÀÖ±©¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¼ÒÌ¾¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤Î¤Ï98Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤â°µÅÝÅª¤ÊÇ§ÃÎÅÙ¤òÍ¤¹¤ëÆü¹â²°¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÆü¹â²°¡×¤È¤¤¤¦²°¹æ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤¿¤Î¤ÏÈæ³ÓÅªºÇ¶á¤Ç¡¢2002Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤¹¡£Äã²Á³Ê¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢Ãæ²Ú¤½¤Ð¤ò390±ß¤ÇÄó¶¡¡£¥Ç¥Õ¥ì»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤ÎÁí¿ô¤Ï¸º¾¯¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²·Ð±Ä¤Î¾®µ¬ÌÏÅ¹¤ÎÊÄÅ¹¤¬¿Ê¤à°ìÊý¡¢Æü¹â²°¤äñ»Ò¤Î²¦¾¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¼ê¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ÏÀªÎÏ¤ò³ÈÂç¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2006Ç¯¤Ë¤ÏÅì¾Ú°ìÉô¾å¾ì´ë¶È¤È¤Ê¤ê¡¢2012Ç¯¤Ë¤ÏÅ¹ÊÞ¿ô300Å¹ÊÞ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£2017Ç¯¤Ë400Å¹ÊÞ¤òÃ£À®¤·¡¢24Ç¯11·îËö»þÅÀ¤ÇÁ´¼Ò456Å¹ÊÞ¡ÊÆâ¡¢Æü¹â²°¤Ï426Å¹ÊÞ¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Å¹Ä¾±Ä¤Ç¤¹¡£
¢¡½ù¡¹¤ËÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤â¡¢ÁêÂÐÅª¤Ë¤Ï°Â¤¤
¡¡Æü¹â²°¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÃÍ¾å¤²¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢22Ç¯°Ê¹ß¤Ï¤½¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºàÎÁÈñ¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¤Ë¤ÏµÕ¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£22Ç¯8·î¡¢23Ç¯3·î¡¢24Ç¯5·î¡¢¤½¤·¤Æ24Ç¯12·î¤ÈËèÇ¯Ï¢Â³¤ÇÃÍ¾å¤²¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ëÃÍ¾å¤²¤Ë¤è¤ê¡Ö¤È¤ó¤³¤Ä¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï450±ß¤«¤é510±ß¤Ë¡¢¡ÖÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï540±ß¤«¤é610±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡ÖÃæ²Ú¤½¤Ð¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¤Î390±ß¤ò°Ý»ý¤·¡¢24Ç¯12·î¤ÎÃÍ¾å¤²¤Þ¤Ç²Á³Ê¤ò»à¼é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤Î´ÇÈÄ¤Ë¤Ï¡ÖÃæ²Ú¤½¤Ð390±ß¡×¤ÈµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢½¸µÒ¼êÃÊ¤ËÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¡ÖÃæ²Ú¤½¤Ð¡¦ñ»Ò¡¦À¸¥Ó¡¼¥ë¤Î3ÉÊ¤Ç1,000±ß°Ê²¼¤ËÍÞ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÇÈ¤Ë¤ÏµÕ¤é¤¨¤º¡¢Ä¾¶á¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ç420±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÃÍ¾å¤²¸å¤âµÒ¿ô¤Ï½çÄ´¤Ë¿¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢µÒÎ¥¤ì¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥Á1,000±ß±Û¤¨¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòº£¤Ç¤â¡¢Æü¹â²°¤Ç¤Ï1,000±ß°Ê²¼¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÁêÂÐÅª¤Ê°Â¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¿¤á¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡°ì»þ¶ÈÀÓ°²½¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë²óÉüºÑ¤ß
¡¡¤µ¤Æ¡¢¶áÇ¯¤Î¶ÈÀÓ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£20Ç¯2·î´ü¤«¤é24Ç¯2·î´ü¤Þ¤Ç¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¤¥Ç¥¤Æü¹â¡Ê20Ç¯2·î´ü¡Á24Ç¯2·î´ü¡Ë¡Û
Çä¾å¹â:422²¯±ß¢ª296²¯±ß¢ª264²¯±ß¢ª382²¯±ß¢ª478²¯±ß
±Ä¶ÈÍø±×:41.0²¯±ß¢ª¢¥28.0²¯±ß¢ª¢¥35.2²¯±ß¢ª6.2²¯±ß¢ª46.4²¯±ß
Á´¼ÒÅ¹ÊÞ¿ô:443Å¹¢ª432Å¹¢ª442Å¹¢ª440Å¹¢ª449Å¹
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Î21Ç¯2·î´ü¡¢22Ç¯2·î´ü¤ÏÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÌÜÎÆÁ³¡£¶ìÀï¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÎ©ÃÏ¤È¥á¥Ë¥å¡¼¹½À®¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¹â²°¤¬¼çÎÏ¤È¤¹¤ë¤Î¤ÏÅÔÆâ¤Î±ØÁ°¤Ç¡¢¾è¹ßµÒ¿ô¤ÎÂ¿¤¤±Ø¤Ç¤ÏËÌ¸ý¤ÈÆî¸ý¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÎ¾Â¦¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ÏÅÔ»ÔÉô¤Ë¸þ¤«¤¦¿ÍÎ®¤¬¸º¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Æü¹â²°¤Ï°±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æü¹â²°¤ÏÌë¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¤°û¤ß¼ûÍ×¡×¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢Ìë¤Ç¤â¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅù¤ÎÇä¾å¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ØÁ°°ìÅùÃÏ¤ÎÄÂÎÁ¤ò¤Þ¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï»þÃ»±Ä¶È¤ä¼òÎàÄó¶¡¼«½Í¤Î±Æ¶Á¤ÇÌë´Ö¤ÎÇä¾å¤¬·ã¸º¡£¶ÈÀÓ°²½¤ËÄ¾·ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î¸å¤Ï½çÄ´¤Ë²óÉü¡£º£´ü25Ç¯2·î´ü¤ÏÇä¾å¹â520²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×52²¯±ß¤ÈÍ½ÁÛ¡£Å¹ÊÞÅö¤¿¤ê¤ÎÇä¾å¤â´û¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò°ÊÁ°¤Î¿å½à¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡½¾Íè¤Î±ØÁ°Î©ÃÏ¤«¤é¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥É¶¯²½¤Ø
¡¡Æ±¼Ò¤Î¼ç¤Ê½ÐÅ¹ÃÏ°è¤ÏÅìµþ¡¦ºë¶Ì¡¦¿ÀÆàÀî¡¦ÀéÍÕ¤Î1ÅÔ3¸©¤Ç¤¹¡£Äã²Á³Ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ïºë¶Ì¸©¤Ë¤¢¤ë¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¹ÔÅÄ¹©¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¹©¾ì¤«¤é±ó¤¤ÃÏ°è¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±ØÁ°Î©ÃÏ¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«¤º¤ÈÎ©ÃÏ¤¬¸Â¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥É¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÔÅÄ¹©¾ì¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ·²ÇÏ¡¦°ñ¾ë¡¦ÆÊÌÚ¤Ê¤ÉËÌ´ØÅì¤Ë½ÐÅ¹¡¢¿·³ã¡¦Ä¹Ìî¤âÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï·²ÇÏ¸©¤Ç3Å¹ÊÞÌÜ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏÊý¤Î¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥É¤Ç¤ÏÅÔ¿´¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤¤°û¤ß¡×¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£·ÑÂ³¤·¤Æ°Â¤µ¤òÉð´ï¤ËÀªÎÏ¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡ãTEXT¡¿»³¸ý¿¡ä
¡Ú»³¸ý¿¡Û
·ÐºÑ¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¦ÉÔÆ°»ºÊ¬Ìî¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£´ë¶ÈÊ¬ÀÏ¤äÅÔ»Ô³«È¯¤Îµ»ö¤ò¼¹É®¤¹¤ë¡£¼èÆÀ¤·¤¿»ñ³Ê¤ÏÊíµ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡£¼ñÌ£¤Ï·ÐºÑ´Ø·¸¤ÎËÜ¤ä·è»»½ñ¤òÆÉ¤à¤³¤È¡£¡¡Twitter¡§@shin_yamaguchi_
¢¡¥Ç¥Õ¥ì»þÂå¤ËÅ¹ÊÞ¤ò³ÈÂç
¡¡º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤â°µÅÝÅª¤ÊÇ§ÃÎÅÙ¤òÍ¤¹¤ëÆü¹â²°¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÆü¹â²°¡×¤È¤¤¤¦²°¹æ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤¿¤Î¤ÏÈæ³ÓÅªºÇ¶á¤Ç¡¢2002Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤¹¡£Äã²Á³Ê¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢Ãæ²Ú¤½¤Ð¤ò390±ß¤ÇÄó¶¡¡£¥Ç¥Õ¥ì»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤ÎÁí¿ô¤Ï¸º¾¯¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²·Ð±Ä¤Î¾®µ¬ÌÏÅ¹¤ÎÊÄÅ¹¤¬¿Ê¤à°ìÊý¡¢Æü¹â²°¤äñ»Ò¤Î²¦¾¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¼ê¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ÏÀªÎÏ¤ò³ÈÂç¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2006Ç¯¤Ë¤ÏÅì¾Ú°ìÉô¾å¾ì´ë¶È¤È¤Ê¤ê¡¢2012Ç¯¤Ë¤ÏÅ¹ÊÞ¿ô300Å¹ÊÞ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£2017Ç¯¤Ë400Å¹ÊÞ¤òÃ£À®¤·¡¢24Ç¯11·îËö»þÅÀ¤ÇÁ´¼Ò456Å¹ÊÞ¡ÊÆâ¡¢Æü¹â²°¤Ï426Å¹ÊÞ¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Å¹Ä¾±Ä¤Ç¤¹¡£
¢¡½ù¡¹¤ËÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤â¡¢ÁêÂÐÅª¤Ë¤Ï°Â¤¤
¡¡Æü¹â²°¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÃÍ¾å¤²¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢22Ç¯°Ê¹ß¤Ï¤½¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºàÎÁÈñ¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¤Ë¤ÏµÕ¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£22Ç¯8·î¡¢23Ç¯3·î¡¢24Ç¯5·î¡¢¤½¤·¤Æ24Ç¯12·î¤ÈËèÇ¯Ï¢Â³¤ÇÃÍ¾å¤²¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ëÃÍ¾å¤²¤Ë¤è¤ê¡Ö¤È¤ó¤³¤Ä¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï450±ß¤«¤é510±ß¤Ë¡¢¡ÖÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï540±ß¤«¤é610±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡ÖÃæ²Ú¤½¤Ð¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¤Î390±ß¤ò°Ý»ý¤·¡¢24Ç¯12·î¤ÎÃÍ¾å¤²¤Þ¤Ç²Á³Ê¤ò»à¼é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤Î´ÇÈÄ¤Ë¤Ï¡ÖÃæ²Ú¤½¤Ð390±ß¡×¤ÈµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢½¸µÒ¼êÃÊ¤ËÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¡ÖÃæ²Ú¤½¤Ð¡¦ñ»Ò¡¦À¸¥Ó¡¼¥ë¤Î3ÉÊ¤Ç1,000±ß°Ê²¼¤ËÍÞ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÇÈ¤Ë¤ÏµÕ¤é¤¨¤º¡¢Ä¾¶á¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ç420±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÃÍ¾å¤²¸å¤âµÒ¿ô¤Ï½çÄ´¤Ë¿¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢µÒÎ¥¤ì¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥Á1,000±ß±Û¤¨¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòº£¤Ç¤â¡¢Æü¹â²°¤Ç¤Ï1,000±ß°Ê²¼¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÁêÂÐÅª¤Ê°Â¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¿¤á¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡°ì»þ¶ÈÀÓ°²½¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë²óÉüºÑ¤ß
¡¡¤µ¤Æ¡¢¶áÇ¯¤Î¶ÈÀÓ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£20Ç¯2·î´ü¤«¤é24Ç¯2·î´ü¤Þ¤Ç¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¤¥Ç¥¤Æü¹â¡Ê20Ç¯2·î´ü¡Á24Ç¯2·î´ü¡Ë¡Û
Çä¾å¹â:422²¯±ß¢ª296²¯±ß¢ª264²¯±ß¢ª382²¯±ß¢ª478²¯±ß
±Ä¶ÈÍø±×:41.0²¯±ß¢ª¢¥28.0²¯±ß¢ª¢¥35.2²¯±ß¢ª6.2²¯±ß¢ª46.4²¯±ß
Á´¼ÒÅ¹ÊÞ¿ô:443Å¹¢ª432Å¹¢ª442Å¹¢ª440Å¹¢ª449Å¹
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Î21Ç¯2·î´ü¡¢22Ç¯2·î´ü¤ÏÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÌÜÎÆÁ³¡£¶ìÀï¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÎ©ÃÏ¤È¥á¥Ë¥å¡¼¹½À®¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¹â²°¤¬¼çÎÏ¤È¤¹¤ë¤Î¤ÏÅÔÆâ¤Î±ØÁ°¤Ç¡¢¾è¹ßµÒ¿ô¤ÎÂ¿¤¤±Ø¤Ç¤ÏËÌ¸ý¤ÈÆî¸ý¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÎ¾Â¦¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ÏÅÔ»ÔÉô¤Ë¸þ¤«¤¦¿ÍÎ®¤¬¸º¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Æü¹â²°¤Ï°±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æü¹â²°¤ÏÌë¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¤°û¤ß¼ûÍ×¡×¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢Ìë¤Ç¤â¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅù¤ÎÇä¾å¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ØÁ°°ìÅùÃÏ¤ÎÄÂÎÁ¤ò¤Þ¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï»þÃ»±Ä¶È¤ä¼òÎàÄó¶¡¼«½Í¤Î±Æ¶Á¤ÇÌë´Ö¤ÎÇä¾å¤¬·ã¸º¡£¶ÈÀÓ°²½¤ËÄ¾·ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î¸å¤Ï½çÄ´¤Ë²óÉü¡£º£´ü25Ç¯2·î´ü¤ÏÇä¾å¹â520²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×52²¯±ß¤ÈÍ½ÁÛ¡£Å¹ÊÞÅö¤¿¤ê¤ÎÇä¾å¤â´û¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò°ÊÁ°¤Î¿å½à¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡½¾Íè¤Î±ØÁ°Î©ÃÏ¤«¤é¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥É¶¯²½¤Ø
¡¡Æ±¼Ò¤Î¼ç¤Ê½ÐÅ¹ÃÏ°è¤ÏÅìµþ¡¦ºë¶Ì¡¦¿ÀÆàÀî¡¦ÀéÍÕ¤Î1ÅÔ3¸©¤Ç¤¹¡£Äã²Á³Ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ïºë¶Ì¸©¤Ë¤¢¤ë¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¹ÔÅÄ¹©¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¹©¾ì¤«¤é±ó¤¤ÃÏ°è¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±ØÁ°Î©ÃÏ¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«¤º¤ÈÎ©ÃÏ¤¬¸Â¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥É¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÔÅÄ¹©¾ì¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ·²ÇÏ¡¦°ñ¾ë¡¦ÆÊÌÚ¤Ê¤ÉËÌ´ØÅì¤Ë½ÐÅ¹¡¢¿·³ã¡¦Ä¹Ìî¤âÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï·²ÇÏ¸©¤Ç3Å¹ÊÞÌÜ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏÊý¤Î¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥É¤Ç¤ÏÅÔ¿´¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤¤°û¤ß¡×¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£·ÑÂ³¤·¤Æ°Â¤µ¤òÉð´ï¤ËÀªÎÏ¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡ãTEXT¡¿»³¸ý¿¡ä
¡Ú»³¸ý¿¡Û
·ÐºÑ¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¦ÉÔÆ°»ºÊ¬Ìî¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£´ë¶ÈÊ¬ÀÏ¤äÅÔ»Ô³«È¯¤Îµ»ö¤ò¼¹É®¤¹¤ë¡£¼èÆÀ¤·¤¿»ñ³Ê¤ÏÊíµ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡£¼ñÌ£¤Ï·ÐºÑ´Ø·¸¤ÎËÜ¤ä·è»»½ñ¤òÆÉ¤à¤³¤È¡£¡¡Twitter¡§@shin_yamaguchi_