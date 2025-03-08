²¦¾ÀïÂè5¶ÉÂÐ¶É³«»Ï¡¡Æ£°æ²¦¾¤¬¸ø¼°Àï¤Ç½é¤Î2¼êÌÜ¢¤3»ÍÊâ¡¡¹µ¼¼¤É¤è¤á¤
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦¾¡Ê22¡Ë¡á7´§¡á¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ëALSOKÇÕÂè74´ü²¦¾Àï¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡Ë7ÈÖ¾¡ÉéÂè5¶É¤¬8Æü¸áÁ°9»þ¡¢ºë¶Ì¸©¿¼Ã«»Ô¤Î¡Öµì½ÂÂôÅ¡¡ØÃæ¤Î²È¡Ê¤Ê¤«¤ó¤Á¡Ë¡Ù¡×¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸áÁ°8»þ43Ê¬¡¢±ÊÀ¥¤¬Âç¤¤á¤ÎÇò¤¤¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÐ¶É¼¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Æ£°æ¤Ï49Ê¬¤ËÆþ¼¼¤·¡¢¸áÁ°9»þ¤ËÂÐ¶É³«»Ï¡£Àè¼ê¤Î±ÊÀ¥¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯È×ÌÌ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¸å¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¼ê¤Ä¤¤Ç¢¥2Ï»Êâ¡£Æ£°æ¤Ï¢¤3»ÍÊâ¤ÈÆÍ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ£°æ¤Ï2¼êÌÜ¢¤8»ÍÊâ¤ÈÆÍ¤¯¤Î¤¬¹±Îã¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¢¤3»ÍÊâ¤È»Ø¤¹¤Î¤Ï¸ø¼°Àï¤Ç½é¤á¤Æ¡£¹µ¼¼¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤É¤è¤á¤¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡Îý½¬ÂÐ¶É¤ò²¿ÅÙ¤â½Å¤Í¤Æ¤¤¿Æ£°æ¡¢±ÊÀ¥¤¬½é¤á¤Æ2ÆüÀ©¤ÇÈ×¤ò¶´¤à¥¿¥¤¥È¥ëÀï¡£Âè4¶É¤Ç¤Ï³Ñ´¹¤ï¤ê¹ø³Ý¤±¶ä¤ÎÀï·¿¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢2ÆüÌÜ¤ÎÉõ¤¸¼ê°Ê¹ß¤ÏÆ£°æ¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¹¶¤á¡¢±ÊÀ¥¤¬ÂÑ¤¨¤ÆÈ¿·â¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò»Ç¤¦Å¸³«¤Ë¡£¤ª¸ß¤¤Çö¤¤²¦·Á¤Ç¹¶¼é¤È¤â¤ËºÙ¤«¤¤¶î¤±°ú¤¤¬¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢±ÊÀ¥¤¬92¼êÌÜ¤Ë»Ø¤·¤¿¢¤5Æó¶â¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤Î²¦¤¬´ó¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸«ÀÚ¤Ã¤¿ÞÕ¿È¤Î°ì¼ê¡£¥«¥ÉÈÖ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±ÊÀ¥¤¬Æ£°æ¤ÎÌÔ¹¶¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤«¤ï¤·Â³¤±¡¢°ÕÃÏ¤Î1¾¡¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤ÏÆ£°æ¤Î3¾¡1ÇÔ¡£
¡¡ºòÇ¯7·î¤Ë¤ÏÆ±»Ô½Ð¿È¤Î¼Â¶È²È¤Ç¤¢¤ë½ÂÂô±É°ì¤Î¿·1Ëü±ß»¥¤¬È¯¹Ô¡£Âç¤Î¾´ý¹¥¤¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë½ÂÂô¤ÎÀ¸²È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè5¶É¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾´ý¤¬»Ø¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£ÃíÌÜ¤ÎÂÐ¶É¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£