¡ØR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¸«¤É¤³¤í¡¡¤µ¤ä¹á¿·»³¡õµÈ½»¤é¥Í¥¿Í½¹ð¡¡ÁÆÉÊ¤¬¾Þ¥ì¡¼¥¹2½µÏ¢Â³ÅÐ¾ì¡¦º£ÅÙ¤ÏMC
¡¡»Ë¾åºÇÂç¤Î¡È¥Ô¥ó·ÝÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡É¡ØR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù·è¾¡Àï¤¬¡¢¤¤ç¤¦8Æü¤Ë¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¡Ê¸å6¡§30¡Á¡Ë¤µ¤ì¡¢23ÂåÌÜ²¦¼Ô¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡× Ì´¤¬¤¢¤ë¡ØR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥à¡¼¥Ó¡¼
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿5511¿Í¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¥Ò¥í¡¦¥ª¥¯¥à¥é¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹Âç¾ë¡¢ÅÄÄÅ¸¶Íý²»¡¢¥Ï¥®¥Î¥ê¥¶¡¼¥É¥Þ¥ó¡¢¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼µÈ²¬¡¢µÈ½»¡¢¤µ¤ä¹á¡¦¿·»³¡¢Í§ÅÄ¥ª¥ì¡¢¥Þ¥Ä¥â¥È¥¯¥é¥Ö¤Î9¿Í¡Ê¢¨·è¾¡Àï¥Í¥¿½ç¡Ë¡£
¢£¸«¤É¤³¤í
¡¡·è¾¡½é¿Ê½Ð¤Ï¡¢¥Ò¥í¡¦¥ª¥¯¥à¥é¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹Âç¾ë¡¢¥Ï¥®¥Î¥ê¥¶¡¼¥É¥Þ¥ó¡¢¤µ¤ä¹á¡¦¿·»³¡¢Í§ÅÄ¥ª¥ì¤Î5¿Í¡£
¡¡¥Ò¥í¡¦¥ª¥¯¥à¥é¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢Ëá¤¤ò¤«¤±¤¿ÏÃ·Ý¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥¹Âç¾ë¤Ï¡¢·ÝÎò35Ç¯ÌÜ¡¦50ºÐ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ê¡¢R-1»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë50Âå¤Ç¤Î²¦¼ÔÃ¥¼è¤òÁÀ¤¦¡£¥Ï¥®¥Î¥ê¥¶¡¼¥É¥Þ¥ó¤Ï¡¢¼êºî¤ê¤Î¾®Æ»¶ñ¤òÉð´ï¤Ë¡Ø¥¶¡¦ºÙ¤«¤¹¤®¤ÆÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¥â¥Î¥Þ¥Í¡Ù2023Ç¯²ÆÂç²ñ¤òÀ©¤·¡¢¡ØR-1¡Ù¤Ç2´§¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù2°Ì¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤µ¤ä¹á¡¦¿·»³¤Ï¡¢¡ØR-1¡Ù¤Ç½é¤Î·è¾¡¡£¡ØM-1¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¸«¤»»»¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ô¥ó·Ý¥Í¥¿¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÇ®ÎÌ¤Ç¤¹¡ª¤³¤À¤ï¤ê¤Î»Å³Ý¤±¤¬¤¢¤ë¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤¿¤À¸ÀÍÕ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£¡È¥¶¡¦¿·»³¡É¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥¿¤ÎÇ®ÎÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢M-1¤òµÙ¤ó¤ÇR-1¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¿¤¾¡¢¤È¤¤¤¦Ç®ÎÌ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡ª¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í§ÅÄ¥ª¥ì¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈºÇ¼ã¼ê¤Î23ºÐ¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¡ØABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù·è¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ª¾Ð¤¤³¦¤ÎÄ¶¿·À±¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¡Ê2019²¦¼Ô¡¢Åö»þ26ºÐ¡Ë¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢R-1»Ë¾åºÇÇ¯¾¯²¦¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡·è¾¡·Ð¸³¼Ô¤Ï¡¢¸×»ëâ¾¡¹¡£2023²¦¼Ô¤ÎÅÄÄÅ¸¶Íý²»¤Ï¡¢¤Ê¤À¤®Éð¡Ê2007Ç¯¡¦08Ç¯Âç²ñ²¦¼Ô¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡ØR-1¡Ù¡È2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡É¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼µÈ²¬¤Ï¡¢2016Ç¯Âç²ñ¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³·è¾¡½Ð¾ì¡¢ºòÇ¯¤Ï3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°ÕÃÏ¤È¥×¥é¥¤¥É¤ÇÈá´ê¤Ø¡£µÈ½»¤Ï¡¢4²óÌÜ¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W¡Ù4ÂåÌÜ²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢2´§¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡µÈ½»¤Ï¡ÖR-1¤¬¤¢¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤½¤Î°Õ¼±¤ò¾ï¤Ë»ý¤Á¡¢ÃÐ´Ë¡Ê¤·¤«¤ó¡Ë¤»¤º¤Ë¥Í¥¿¤È¸þ¤¹ç¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖËè²ó¡È¹¥¤¤À¤Ê¡É¤È»×¤¦¥Í¥¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÆÃ¤Ë¡È¹¥¤¤À¤Ê¡É¤È»×¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¤Þ¤À»ä¤³¤¦¤¤¤¦¥Í¥¿ºî¤ì¤ë¤ó¤À¡É¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡ÈÍ¥¾¡¤·¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥â¥È¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢2015Ç¯Âç²ñ¤ÇÌµÌ¾¤Ê¤¬¤é¤âÇÔ¼ÔÉü³èÏÈ¤«¤é½é¤á¤Æ·è¾¡¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢½àÍ¥¾¡¡£¤¢¤ì¤«¤é10Ç¯¡¢¼«¿È7²óÌÜ¤È¤Ê¤ë·è¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢º£Âç²ñ¤Ë¤«¤±¤ë¡£
¡¡¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡¦Creepy Nuts¡Ö¥Ð¥ì¤ë¡ª¡×¤Ë¤Î¤»¡¢ÎòÂå²¦¼Ô21¿Í¤Î3D¥Õ¥§¥¤¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£Âç²ñ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È9¿Í¤ä¡¢Í½Áª¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¿R-1Àï»Î¤¿¤Á¤ÎÌ©Ãå±ÇÁü¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢·è¾¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¡¢¶ìÏ«¿Í¤Î³¹Î¢¤Ô¤ó¤¯¤¬¡ØR-1¡Ù¤òÀ©¤·¡¢¡ÖÌ´¡×¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¡£¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª±ÇÁü¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Í¥¾¡¤·¤Æ¤«¤é1Ç¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¤½Ð¤¬¶î¤±½ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎòÂå²¦¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î¥Í¥¿¤âÎ®¤ì¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÊÂ¤ó¤Ç¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò¹ï¤á¤¿¤ó¤À¡¢¤È»×¤¦¤È¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡³¹Î¢¤Ô¤ó¤¯¤Ï¡¢½à·è¾¡¤Ç¿³ºº¤âÃ´¤Ã¤¿¡£¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Æ¤«¤é¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇR-1¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¡¢R-1¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡È¤Þ¤À·Ý¿Í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç1¤Ä¤Î¡È¾Ú¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ì´¤ÏÂ³¤¯¡£
¡¡MC¤Ï¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ê¤»¤¤¤ä¡¦ÁÆÉÊ¡Ë¡¢¹À¥¥¢¥ê¥¹¡£¡ØytvÌ¡ºÍ¿·¿Í¾Þ·èÄêÀï¡Ù¡Ê3·î2Æü¡Ë¤Î¿³ºº¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁÆÉÊ¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¿³ºº°÷¤Ï¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢¾®äØÀéË¡¢ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ê¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡Ë¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¡¢¡Ö¤Û¤«2¿Í¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÖÌÌÇò¤¤¡¢°ì¿Í¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¢£¡ØR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù
3·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å6»þ30Ê¬¡Á8»þ54Ê¬¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ë¢¨À¸ÊüÁ÷
¡ÚMC¡Û
Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ê¤»¤¤¤ä¡¦ÁÆÉÊ¡Ë¡¢¹À¥¥¢¥ê¥¹
¡Ú¿³ºº°÷¡Û
¿ØÆâÃÒÂ§¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢¾®äØÀéË¡¢ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ê¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡Ë¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦
¤Û¤«2¿Í
¡Ú·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô¡Û¢¨·è¾¡Àï¥Í¥¿½ç
¥Ò¥í¡¦¥ª¥¯¥à¥é¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹Âç¾ë¡¢ÅÄÄÅ¸¶Íý²»¡¢¥Ï¥®¥Î¥ê¥¶¡¼¥É¥Þ¥ó¡¢¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼µÈ²¬¡¢µÈ½»¡¢¤µ¤ä¹á ¿·»³¡¢Í§ÅÄ¥ª¥ì¡¢¥Þ¥Ä¥â¥È¥¯¥é¥Ö
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡× Ì´¤¬¤¢¤ë¡ØR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥à¡¼¥Ó¡¼
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿5511¿Í¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¥Ò¥í¡¦¥ª¥¯¥à¥é¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹Âç¾ë¡¢ÅÄÄÅ¸¶Íý²»¡¢¥Ï¥®¥Î¥ê¥¶¡¼¥É¥Þ¥ó¡¢¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼µÈ²¬¡¢µÈ½»¡¢¤µ¤ä¹á¡¦¿·»³¡¢Í§ÅÄ¥ª¥ì¡¢¥Þ¥Ä¥â¥È¥¯¥é¥Ö¤Î9¿Í¡Ê¢¨·è¾¡Àï¥Í¥¿½ç¡Ë¡£
¡¡·è¾¡½é¿Ê½Ð¤Ï¡¢¥Ò¥í¡¦¥ª¥¯¥à¥é¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹Âç¾ë¡¢¥Ï¥®¥Î¥ê¥¶¡¼¥É¥Þ¥ó¡¢¤µ¤ä¹á¡¦¿·»³¡¢Í§ÅÄ¥ª¥ì¤Î5¿Í¡£
¡¡¥Ò¥í¡¦¥ª¥¯¥à¥é¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢Ëá¤¤ò¤«¤±¤¿ÏÃ·Ý¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥¹Âç¾ë¤Ï¡¢·ÝÎò35Ç¯ÌÜ¡¦50ºÐ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ê¡¢R-1»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë50Âå¤Ç¤Î²¦¼ÔÃ¥¼è¤òÁÀ¤¦¡£¥Ï¥®¥Î¥ê¥¶¡¼¥É¥Þ¥ó¤Ï¡¢¼êºî¤ê¤Î¾®Æ»¶ñ¤òÉð´ï¤Ë¡Ø¥¶¡¦ºÙ¤«¤¹¤®¤ÆÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¥â¥Î¥Þ¥Í¡Ù2023Ç¯²ÆÂç²ñ¤òÀ©¤·¡¢¡ØR-1¡Ù¤Ç2´§¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù2°Ì¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤µ¤ä¹á¡¦¿·»³¤Ï¡¢¡ØR-1¡Ù¤Ç½é¤Î·è¾¡¡£¡ØM-1¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¸«¤»»»¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ô¥ó·Ý¥Í¥¿¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÇ®ÎÌ¤Ç¤¹¡ª¤³¤À¤ï¤ê¤Î»Å³Ý¤±¤¬¤¢¤ë¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤¿¤À¸ÀÍÕ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£¡È¥¶¡¦¿·»³¡É¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥¿¤ÎÇ®ÎÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢M-1¤òµÙ¤ó¤ÇR-1¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¿¤¾¡¢¤È¤¤¤¦Ç®ÎÌ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡ª¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í§ÅÄ¥ª¥ì¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈºÇ¼ã¼ê¤Î23ºÐ¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¡ØABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù·è¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ª¾Ð¤¤³¦¤ÎÄ¶¿·À±¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¡Ê2019²¦¼Ô¡¢Åö»þ26ºÐ¡Ë¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢R-1»Ë¾åºÇÇ¯¾¯²¦¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡·è¾¡·Ð¸³¼Ô¤Ï¡¢¸×»ëâ¾¡¹¡£2023²¦¼Ô¤ÎÅÄÄÅ¸¶Íý²»¤Ï¡¢¤Ê¤À¤®Éð¡Ê2007Ç¯¡¦08Ç¯Âç²ñ²¦¼Ô¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡ØR-1¡Ù¡È2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡É¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼µÈ²¬¤Ï¡¢2016Ç¯Âç²ñ¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³·è¾¡½Ð¾ì¡¢ºòÇ¯¤Ï3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°ÕÃÏ¤È¥×¥é¥¤¥É¤ÇÈá´ê¤Ø¡£µÈ½»¤Ï¡¢4²óÌÜ¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W¡Ù4ÂåÌÜ²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢2´§¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡µÈ½»¤Ï¡ÖR-1¤¬¤¢¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤½¤Î°Õ¼±¤ò¾ï¤Ë»ý¤Á¡¢ÃÐ´Ë¡Ê¤·¤«¤ó¡Ë¤»¤º¤Ë¥Í¥¿¤È¸þ¤¹ç¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖËè²ó¡È¹¥¤¤À¤Ê¡É¤È»×¤¦¥Í¥¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÆÃ¤Ë¡È¹¥¤¤À¤Ê¡É¤È»×¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¤Þ¤À»ä¤³¤¦¤¤¤¦¥Í¥¿ºî¤ì¤ë¤ó¤À¡É¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡ÈÍ¥¾¡¤·¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥â¥È¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢2015Ç¯Âç²ñ¤ÇÌµÌ¾¤Ê¤¬¤é¤âÇÔ¼ÔÉü³èÏÈ¤«¤é½é¤á¤Æ·è¾¡¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢½àÍ¥¾¡¡£¤¢¤ì¤«¤é10Ç¯¡¢¼«¿È7²óÌÜ¤È¤Ê¤ë·è¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢º£Âç²ñ¤Ë¤«¤±¤ë¡£
¡¡¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡¦Creepy Nuts¡Ö¥Ð¥ì¤ë¡ª¡×¤Ë¤Î¤»¡¢ÎòÂå²¦¼Ô21¿Í¤Î3D¥Õ¥§¥¤¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£Âç²ñ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È9¿Í¤ä¡¢Í½Áª¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¿R-1Àï»Î¤¿¤Á¤ÎÌ©Ãå±ÇÁü¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢·è¾¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¡¢¶ìÏ«¿Í¤Î³¹Î¢¤Ô¤ó¤¯¤¬¡ØR-1¡Ù¤òÀ©¤·¡¢¡ÖÌ´¡×¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¡£¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª±ÇÁü¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Í¥¾¡¤·¤Æ¤«¤é1Ç¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¤½Ð¤¬¶î¤±½ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎòÂå²¦¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î¥Í¥¿¤âÎ®¤ì¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÊÂ¤ó¤Ç¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò¹ï¤á¤¿¤ó¤À¡¢¤È»×¤¦¤È¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡³¹Î¢¤Ô¤ó¤¯¤Ï¡¢½à·è¾¡¤Ç¿³ºº¤âÃ´¤Ã¤¿¡£¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Æ¤«¤é¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇR-1¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¡¢R-1¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡È¤Þ¤À·Ý¿Í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç1¤Ä¤Î¡È¾Ú¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ì´¤ÏÂ³¤¯¡£
¡¡MC¤Ï¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ê¤»¤¤¤ä¡¦ÁÆÉÊ¡Ë¡¢¹À¥¥¢¥ê¥¹¡£¡ØytvÌ¡ºÍ¿·¿Í¾Þ·èÄêÀï¡Ù¡Ê3·î2Æü¡Ë¤Î¿³ºº¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁÆÉÊ¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¿³ºº°÷¤Ï¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢¾®äØÀéË¡¢ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ê¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡Ë¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¡¢¡Ö¤Û¤«2¿Í¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÖÌÌÇò¤¤¡¢°ì¿Í¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¢£¡ØR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù
3·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å6»þ30Ê¬¡Á8»þ54Ê¬¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ë¢¨À¸ÊüÁ÷
¡ÚMC¡Û
Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ê¤»¤¤¤ä¡¦ÁÆÉÊ¡Ë¡¢¹À¥¥¢¥ê¥¹
¡Ú¿³ºº°÷¡Û
¿ØÆâÃÒÂ§¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢¾®äØÀéË¡¢ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ê¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡Ë¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦
¤Û¤«2¿Í
¡Ú·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô¡Û¢¨·è¾¡Àï¥Í¥¿½ç
¥Ò¥í¡¦¥ª¥¯¥à¥é¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹Âç¾ë¡¢ÅÄÄÅ¸¶Íý²»¡¢¥Ï¥®¥Î¥ê¥¶¡¼¥É¥Þ¥ó¡¢¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼µÈ²¬¡¢µÈ½»¡¢¤µ¤ä¹á ¿·»³¡¢Í§ÅÄ¥ª¥ì¡¢¥Þ¥Ä¥â¥È¥¯¥é¥Ö