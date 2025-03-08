39ºÐ¡¦±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡¢Èþ¤·¤¤ÇØÃæ¤òÈäÏª¡ÖåºÎï¡×¡Ö¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë½÷¿À¤µ¤Þ¤ß¤¿¤¤¤ÊÈþ¤·¤µ¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡Ê39¡Ë¤¬¡¢8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥í¥Õ¥È ¥³¥¹¥á¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025SS¡×¥×¥ì¥¹È¯É½¡¦Å¸¼¨²ñ¤Ç¤Î¥²¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃÀ¸ª½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ
¡¡±×¼ã¤Ï¡ÖLOFT¤Î¥³¥¹¥Õ¥§¥¹¡£DOLLYWINK¿·ºî¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¿·ºîDOLLYWINK¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥É¥ì¥¹¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å·Ï¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤äÇØÃæ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡½÷¿À¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖåºÎï¡×¡Ö¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë½÷¿À¤µ¤Þ¤ß¤¿¤¤¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¡ÖÇØÃæ¤¬åºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤ÇºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤È¤«Ìþ¤ä¤·¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±×¼ã¤Ï¡¢1985Ç¯10·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤éÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ»¨»ï¤Ë½Ð»Ï¤á¡¢2006Ç¯º¢¤è¤ê»¨»ï¡ØPopteen¡Ù¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¥«¥ê¥¹¥ÞÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ10Âå¤Î¾¯½÷¤òÃæ¿´¤ËÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¡£2007Ç¯·ëº§¡£ÍâÇ¯¡¢ÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¡¢°ì»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥â¥Ç¥ë¡¢ÈþÍÆ´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢¤½¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï100²¯±ß¤Ë¤âµÚ¤Ö¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡£11Ç¯7·î¡¢Milky Bunny¤È¤·¤Æ²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃÀ¸ª½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ
¡¡±×¼ã¤Ï¡ÖLOFT¤Î¥³¥¹¥Õ¥§¥¹¡£DOLLYWINK¿·ºî¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¿·ºîDOLLYWINK¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥É¥ì¥¹¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å·Ï¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤äÇØÃæ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡±×¼ã¤Ï¡¢1985Ç¯10·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤éÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ»¨»ï¤Ë½Ð»Ï¤á¡¢2006Ç¯º¢¤è¤ê»¨»ï¡ØPopteen¡Ù¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¥«¥ê¥¹¥ÞÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ10Âå¤Î¾¯½÷¤òÃæ¿´¤ËÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¡£2007Ç¯·ëº§¡£ÍâÇ¯¡¢ÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¡¢°ì»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥â¥Ç¥ë¡¢ÈþÍÆ´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢¤½¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï100²¯±ß¤Ë¤âµÚ¤Ö¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡£11Ç¯7·î¡¢Milky Bunny¤È¤·¤Æ²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£