½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¡Û (3·î7Æü)
¡¡¡üº£½µ¤Î³ô²Á¾å¾ºÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È50¡Û
¡¡¡¡¢¨3·î7Æü½ªÃÍ¤Î2·î28Æü½ªÃÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë¾å¾ºÎ¨
¡¡¡¡¡¡¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿½¤Àµ³ô²Á¤Ç»»½Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡―― ÂÐ¾ÝÌÃÊÁ¿ô¡§4,324ÌÃÊÁ ――
¡¡¡¡¡¡¡Êº£½µ¤Î¿·µ¬¾å¾ìÌÃÊÁ¡¢ÃÏÊýÌÃÊÁ¤Ï½ü¤¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡ ¾å¾ºÎ¨(¡ó)¡¡³ô²Á¡¡ ¸ÄÊÌ¥Ë¥åー¥¹¡¿·è»»Â®Êó¡¿¥Æー¥Þ
£±. <6319> ¥·¥ó¥Ë¥Ã¥¿¥ó¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡95.7 ¡¡¡¡405¡¡ ¥¹¥Ñー¥¯¥¹·Ï¤Ë¤è¤ë£Ô£Ï£Â²Á³Ê¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤ÎÆ°¤
£². <3823> £×£È£Ä£Ã¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡74.4 ¡¡¡¡143¡¡ £Å£Ö½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î£Ô£å£ò£ò£á¡¡£Ã£è£á£ò£ç£å³ô¼°¤ò¼èÆÀ
£³. <3753> ¥Õ¥é¥¤¥È¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡60.6 ¡¡¡¡265¡¡ »°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô¤È¶¨¶È
£´. <5616> ±«É÷ÂÀÍÛ¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡37.8¡¡¡¡1378¡¡
£µ. <3825> ¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡36.0 ¡¡¡¡585¡¡ ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÀïÎ¬È÷Ãß¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¼¨¤¹
£¶. <3905> ¥Çー¥¿¥»¥¯¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡35.5¡¡¡¡1023¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
£·. <2998> ¥¯¥ê¥¢¥ë¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡33.6¡¡¡¡3955¡¡
£¸. <6707> ¥µ¥ó¥±¥ó¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡33.3¡¡¡¡7751¡¡ ½Ð»ñÀè¤ËÊÆ¥ª¥ó¥»¥ß¤¬£±³ô£³£µ¡¥£±£°¥É¥ë¤ÇÇã¼ýÄó°Æ
£¹. <3747> ¥¤¥ó¥¿ー¥È¥ì¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡31.0 ¡¡¡¡401¡¡ ÊÆ´ë¶È¤È£×£å£â£³¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ»Ù±ç¤ÇÄó·È
10. <9070> ¥È¥Ê¥ß£È£Ä¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡30.0 ¡¡10230¡¡ ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ë¤è¤ë£Ô£Ï£Â²Á³Ê¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤ÎÆ°¤
11. <7386> £Ê¥ï¥é¥ó¥Æ¥£¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡28.7¡¡¡¡3345¡¡ £±³ô£³£´£°£°±ß¤Ç¥¹¥¯¥¤ー¥º¥¢¥¦¥È¤Ø
12. <8836> £Ò£É£Ó£Å¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡25.9¡¡¡¡¡¡34¡¡ £²£µÇ¯£³·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ
13. <6721> ¥¦¥¤¥ó¥Æ¥¹¥È¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡25.8 ¡¡¡¡156¡¡ ¹ñÆâÂç¼êÈ¾Æ³ÂÎ£É£Ã¥áー¥«ー¤«¤éÈÆÍÑ¥í¥¸¥Ã¥¯£É£Ã¸¡ººÁõÃÖ¤ò¼õÃí
14. <4097> ¹â°µ¥¬¥¹¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡25.3 ¡¡¡¡940¡¡ ³ô¼°Çä¤ê½Ð¤·Ãæ»ß¤Ç¶õÇä¤ê¤ÎÇã¤¤Ìá¤·
15. <7011> »°É©½Å¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡25.3¡¡¡¡2489¡¡ À¤³¦Åª¤ÊËÉ±Ò´ØÏ¢³ô¿Íµ¤¤ÇºÆµÓ¸÷
16. <3350> ¥á¥¿¥×¥é¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡24.8¡¡¡¡4130¡¡ ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÀïÎ¬È÷Ãß¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¼¨¤¹
17. <7013> £É£È£É¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡24.1 ¡¡10835¡¡ ÊÆ¥¦¼óÇ¾²ñÃÌ·èÎö¤ÇÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤Þ¤ê°Õ¼±¤·ËÉ±Ò´ØÏ¢³ô¤òÊª¿§
18. <6141> £Ä£Í£Ç¿¹Àºµ¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡22.5¡¡¡¡3251¡¡ ¥É¥¤¥ÄºÄÌ³ÍÞÀ©ºö¤Î´ËÏÂ½ä¤ëÍ¿ÌîÅÞ¹ç°Õ¤Ç¼õÃíÁý¤Î»×ÏÇ
19. <6063> £Å£Á£Ê¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡22.2¡¡¡¡1227¡¡ ¸üÏ«¾Ê¤«¤é£Å£Í£É£Ó¥µー¥Ó¥¹¡¦±¿ÍÑ»ö¶È¤òÍî»¥
20. <7721> Åìµþ·×´ï¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡20.1¡¡¡¡3600¡¡ È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ´ØÏ¢
21. <6946> ÆüËÜ¥¢¥Ó¥ª¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡19.6¡¡¡¡2423¡¡ ËÉ±Ò´ØÏ¢¸þ¤±¹¥Ä´¤Çº£´ü¤Ï£³£µÇ¯¤Ö¤ê±Ä¶ÈºÇ¹â±×¹¹¿·¤Ø
22. <3661> ¥¨¥à¥¢¥Ã¥×¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡18.0¡¡¡¡1745¡¡
23. <5342> ¥¸¥ã¥Ë¥¹¡¡¡¡¡¡Ì¾¾Ú£Í ¡¡¡¡17.9 ¡¡¡¡375¡¡
24. <5631> ÆüÀ½¹Ý¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡17.6¡¡¡¡5850¡¡ ËÉ±Ò´ØÏ¢³ô¿Íµ¤¤Ë¾è¤ê°ìµ¤ÒêÀ®¤Ë£¶£°£°£°±ßÂçÂæÉüµ¢
25. <7014> Ì¾Â¼Â¤¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡17.3¡¡¡¡2302¡¡ ËÉ±Ò´ØÏ¢
26. <6203> ËÏÂ¹©¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡16.8¡¡¡¡1275¡¡ ËÉ±Ò´ØÏ¢
27. <7012> Àî½Å¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡16.7¡¡¡¡8740¡¡ ËÉ±Ò´ØÏ¢¤Ø¤ÎÅê»ñ»ñ¶â¥·¥Õ¥È¤¬Á¯ÌÀ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±çÄä»ß¤Ç»×ÏÇºøÁî
28. <6503> »°É©ÅÅ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡16.6¡¡¡¡2690¡¡ È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢
29. <7447> ¥Ê¥¬¥¤¥ìー¥Ù¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡16.5¡¡¡¡2010¡¡ £¶£°Ëü³ô¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤Ø
30. <2435> ¥·¥Àー¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡16.3 ¡¡¡¡257¡¡ £²£µÇ¯£³·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛµÚ¤ÓÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ
31. <4569> °ÉÎÓÀ½Ìô¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡16.3¡¡¡¡1593¡¡ ¥Î¥Ð¥ë¥Æ¥£¥¹¤È£Ë£Ò£Ð－£Í£²£²£³¤Ë´Ø¤¹¤ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤òÄù·ë
32. <7018> Æâ³¤Â¤¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡16.1¡¡¡¡5970¡¡
33. <3692> £Æ£Æ£Ò£É¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡16.1¡¡¡¡2857¡¡ À¯ÉÜ¤¬¹ñ»º¥½¥Õ¥ÈÍ¥ÀèÄ´Ã£¤Î¥µ¥¤¥ÐーËÉ±ÒºöÂÇ¤Á½Ð¤¹
34. <3672> ¥ª¥ë¥È£Ð¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡15.5¡¡¡¡¡¡67¡¡
35. <5535> ¥ß¥¬¥í£È£Ä¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡15.3¡¡¡¡1926¡¡ °¦ÃÎ¸©¼çºÅ¡ØTECH MEETS¡Ù¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹4»ö¶È¤Î¹çÆ±À®²ÌÈ¯É½¤Ë»²²Ã
36. <2345> ¥¯¥·¥à¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡15.2 ¡¡¡¡189¡¡ ²¾ÁÛÄÌ²ß´ØÏ¢
37. <7003> »°°æ£Å¡õ£Ó¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡15.2¡¡¡¡1823¡¡ ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡ØÂ¤Á¥¶É¡Ù¿·Àß°Õ¸þÉ½ÌÀ¤Ç»×ÏÇ
38. <8905> ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡15.1¡¡2340.5¡¡ ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¤Ë³ô¼°¸ò´¹¡¦¥¤¥ª¥ó¥Ç¥£¥é¤Ë£Ô£Ï£Â¼Â»Ü¤Ø
39. <8057> ÆâÅÄÍÎ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡15.1¡¡¡¡7930¡¡ º£´ü¾åÊý½¤Àµ¤ò¹¥´¶
40. <6507> ¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥¢¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡14.9¡¡¡¡6710¡¡ ¹ñÆâÂç¼ê¾Ú·ô¤¬ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò°ú¤¾å¤²
41. <9787> ¥¤¥ª¥ó¥Ç¥£¥é¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡14.8¡¡¡¡5380¡¡ ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¤Ë³ô¼°¸ò´¹¡¦¥¤¥ª¥ó¥Ç¥£¥é¤Ë£Ô£Ï£Â¼Â»Ü¤Ø
42. <5035> £È£Ï£Õ£Ó£Å£É¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡14.4 ¡¡¡¡547¡¡ À¸À®£Á£É¥íー¥³ー¥É³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÀ¸À®£Á£É¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤ÉÅëºÜ
43. <8132> ¥·¥Ê¥Í¥ó£È£Ä¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡14.2¡¡¡¡6500¡¡
44. <8518> ¥¢¥¸¥¢Åê»ñ¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡14.1 ¡¡¡¡243¡¡
45. <3726> ¥Õ¥©ー¥·ー¥º¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡13.9 ¡¡¡¡829¡¡
46. <4074> ¥é¥ー¥ë¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡13.7 ¡¡¡¡821¡¡
47. <318A> £Ö£É£Ø£Å£Ô£Æ¡¡Åì¾Ú£Å ¡¡¡¡13.6¡¡¡¡1052¡¡ £Î£Ù¥À¥¦°ì»þ£¹£°£°¥É¥ëÄ¶¤Î²¼Íî¤Ç£Ö£É£Ø»Ø¿ô¾å¾º
48. <7760> £É£Í£Ö¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡13.4¡¡¡¡1622¡¡ ¿¶Æ°»î¸³ÁõÃÖ¤ÇËÉ±Ò´ØÏ¢¸þ¤±°Æ·ï¼è¤ê¹þ¤à
49. <6522> ¥¢¥¹¥¿¥ê¥¹¥¯¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡12.8 ¡¡¡¡492¡¡ ÆÈ¼«¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¡Ø£Á£ó£Ã£ï£ä£å¡Ù¤òËÜ³ÊÈÎÇä¤Ø
50. <5246> ¥¨¥ì¥á¥ó¥Ä¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡12.7¡¡¡¡1009¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹