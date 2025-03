セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年3月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 うるぷく ぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 うるぷく ぬいぐるみ

登場時期:2025年3月7日より順次

サイズ:全長約10×10×18cm

種類:全3種(プー(うるうる、くすん)、ピグレット(うるうる))

投入店舗:全国のゲームセンターなど

涙を我慢している様子がいじらしい、セガプライズオリジナルデザインの“うるぷく”シリーズ。

そんな“うるぷく”シリーズに「プー」と「ピグレット」が登場します!

インパクト抜群な表情、そしてぽてっとしたフォルムやユニークなポーズが特徴的な「プー」2種類、「ピグレット」1種類の全3種類がラインナップ。

全て集めたくなる、愛らしさ満点なぬいぐるみです☆

プー(うるうる)

うるうるとした瞳が印象的な「プー」の“うるぷく”ぬいぐるみ。

両手を腰にあてたポーズもかわいく、頑張って涙をこらえています!

プー(くすん)

一粒の涙が頬を伝っている「プー」の“うるぷく”ぬいぐるみ。

下がった眉毛に、ぎゅっと閉じた口元から、泣くのを我慢している様子が伝わってきます☆

ピグレット(くすん)

両膝を抱えたポーズがチャーミングな「ピグレット」の“うるぷく”ぬいぐるみ。

トレードマークのぴょこんと大きな耳も忠実に再現され、「ピグレット」も「プー」と同じく一粒の涙を流しながら泣くのを我慢しています!

チャーミングな表情やポーズに癒される、ユニークなぬいぐるみシリーズ。

セガプライズの『くまのプーさん』 うるぷく ぬいぐるみは、2025年3月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 涙をこらえたうるうる顔!セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 ぬいぐるみ appeared first on Dtimes.