¡Öº£¤ÎÌîµå³¦¤Ë¤Ï°ìÂÎ´¶¤¬¤Ê¤¤¡×¡¡·ÐºÑÅªÉéÃ´¤Ë·üÇ°¡Ä¡ÈÁ±°ÕÍê¤ß¡É¤Î°éÀ®»ØÆ³¤Î¸ùºá
MLB¤«¤é¥¢¥Þ¤Þ¤Ç¤ò¸«¤Æ¤¤¿¾®ÎÓ²í±Ñ»á¡ÖÊñ³çÅª¤Ê»ØÆ³¼Ô»Ù±ç¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¡×
¡¡Ìîµå²¦¹ñ¤ÎÆüËÜ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ï¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀäÂÐÅª¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¥í¥Ã¥Æ¤äµð¿Í¡¢MLB¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¡Ê¸½¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡Ë¤ÇÆüÊÆÄÌ»»234¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¡¢¤½¤Î¸å¥×¥í¤ä¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¥¨¥¤¥¸¥§¥Ã¥¯¤Ç¤âÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¾®ÎÓ²í±Ñ»á¤Ï¸½ºß¡¢Ãæ³ØÌîµå¤Î»ØÆ³¼Ô¹Ö½¬²ñ¤Ê¤É¤Ç¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É³èÆ°Ãæ¡£Ä¾ÌÌ¤·¤¿Ìîµå»ØÆ³¼Ô¤Î²ÝÂê´¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Î¸¥¿ÈÅª¤ÊÅØÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë¤Ïµ¿ÌäÅÀ¤¬Éâ¤«¤Ö¡£¾®ÎÓ»á¤¬¹Ö»Õ¤ò¤·¤¿»ØÆ³¼Ô¹Ö½¬²ñ¤Ç¡¢¥³¡¼¥Á¤¿¤Á¤Ï¼ÂÈñ»²²Ã¤À¤Ã¤¿¡£±óÊý¤«¤éÍè¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¸òÄÌÈñ¤â¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×¡£´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤â¤¢¤ë¤¬¡¢·üÇ°¤â»Ä¤ë¡£
¡¡¹Ö½¬²ñ¤Ç»ØÆ³¼Ô¤È¿¨¤ì¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡Ö»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¸¯¤¤¡¢ÀÜ¤·Êý¡¢Îý½¬ÊýË¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë»ØÆ³¼Ô¤â¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÀ¤Âå´Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìîµå»ØÆ³¤Ë¤ª¤±¤ëÂÎ·ÏÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î·çÇ¡¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢ÀÚ¼Â¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ëÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢¾®ÎÓ»á¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¡¢¥×¥íÌîµå¡¢¤½¤·¤Æº£½Õ¤«¤éÂç³Ø¤Ç¤Î¥³¡¼¥Á·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¸½¾ì¤òÃÎ¤ë¾®ÎÓ»á¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¡È°ú¤½Ð¤·¡É¤ò´ð¤Ë»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡Áª¼ê¤Ø¤Î¸ÀÍÕ¤«¤±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°µ»½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢SNS·Ï¤Ç¾ðÊó²áÂ¿¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡¢Ã±½ã¤ËµåÂ®¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î¾õ¶·È½ÃÇ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¤¥Ë¥ó¥°¤äÅÀº¹¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤«¤ËÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤«¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÅêµå½Ñ¤Î»ØÆ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼«¿È¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤«¤éÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÈ¿¥Åª¤Ê»Ù±çÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò¡ÖÃÄÂÎ¡¢²ñ¼Ò¤¬ÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×
¡Öº£¤ÎÌîµå³¦¤Ë¤Ï°ìÂÎ´¶¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡£¥×¥í¡¢¼Ò²ñ¿Í¡¢Âç³Ø¡¢¹â¹»¡¢Ãæ³Ø¡¢³ØÆ¸¤È¡¢³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¸½¾õ¤ËÂÐ¤·¡¢¤è¤êÊñ³çÅª¤Ê»ØÆ³¼Ô»Ù±ç¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡È¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Íê¤ê¡É¤¬Â¿Ê¬¤Ë¤¢¤ë¸½¾õ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÄÂÎ¡¢²ñ¼Ò¤¬ÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤È¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ê»Ù±çÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤òÁÊ¤¨¤ë¡£»ØÆ³¼Ô¤Î·ÐºÑÅªÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»ØÆ³¼Ô¤¬¸¦ïÓ¤òÀÑ¤á¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìîµå³¦Á´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Ìîµå³¦Á´ÂÎ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢º£¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ØÆ³¼Ô¤Î¤¢¤êÊý¡¢½Ð²ñ¤¤¡£»ØÆ³¼Ô¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌîµå¤Ø¤Î¸«Êý¤ä¹Í¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢Áª¼ê¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢»ØÆ³¼Ô¤Î¼ÁÅª¸þ¾å¤¬ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ÎÌ¤Íè¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¾®ÎÓ»á¤Î¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êº´¡¹ÌÚµü / Toru Sasaki¡Ë