¤Þ¤¿¤Þ¤¿¡ÖÂçÅö¤¿¤ê¡×¡ª¡ª¡ª¡Ú¥µー¥Æ¥£¥ï¥ó¡Û¤Ëº£¤¹¤°Áö¤ìーーー¥Ã♡¡Ö±Ç¤¨¥µ¥ó¥Çー¡×
2·î20Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ú¥µー¥Æ¥£¥ï¥ó¡Û¤Î½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö¥µー¥Æ¥£¥ï¥ó ½Õ¤Î´ÅÌ£½è¡×¡£½Õ¤ÎÍÛµ¤¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÊÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢¼Ì¿¿±Ç¤¨´Ö°ã¤¤¥Ê¥·¤Ê¡Ö±Ç¤¨¥µ¥ó¥Çー¡×¤òÈ¯¸«¡ª ¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥Ðー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¤½Õ¤Î¿·ºî¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜÎÉ¤·¡¢Ì£ÎÉ¤·¤ÇËþÂ´¶¡ý ¤ÊÏÂ¥µ¥ó¥Çー
¥µー¥Æ¥£¥ï¥óÎ®´ÅÌ£½è¥á¥Ë¥åー¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ï¡ÖËÜ³Ê¤ï¤é¤Ó¤â¤Á¥µ¥ó¥Çー¡×¡£¥¹¥âー¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤ò2¸ÄÁª¤Ù¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ï¿·ºî¥Õ¥ìー¥Ðー¤Î¤µ¤¯¤é¡£½Õ¸ÂÄê¤Î¤µ¤¯¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«¥Ã¥×¤Î¿§¹ç¤¤¤Ë¤â±Ç¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê½Õ¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¡£
¤³¤ì¤¾¡¢¤ª¤¤¤·¤µà¥Ì¡¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
Áª¤ó¤À¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Î¾å¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤Î¤ï¤é¤Ó¤â¤Á¡¦¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¹õ¤ß¤Ä¡¦¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¡¦ËõÃã¥Ñ¥¦¥Àー¡£¥«¥Ã¥×¤Ï¥¤ー¥È¥¤¥ó¡¦¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤ー¥È¥¤¥ó¸ÂÄê¤Ç¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥³ー¥ó¤âÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥§¥¤¥¯¤ÎÂè2ÃÆ¤âÅÐ¾ì¡ª
ºòÇ¯9·î¡¢¥µー¥Æ¥£¥ï¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê¥·¥êー¥º¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖGRANDSHAKE¡×¡£¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥§¥¤¥¯¤ÎÂè2ÃÆ¤Ï¡ÖÇ»¤¤±§¼£ËõÃã¥·¥§¥¤¥¯¡×¤Ç¤¹¡£±§¼£Ãã¤ÎÏ·ÊÞ¡ÚËÌÀîÈ¾Ê¼êÌ¾¦Å¹¡Û¤ÎËõÃã¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤ËÆÃÀ½¤ÎÇ»Ãã¥½ー¥¹¤ò²Ã¤¨¤Æºî¤ë¥·¥§¥¤¥¯¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥Õ¥ìー¥Ðー¤ÎËõÃã¤è¤ê¤â¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÇ»¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
¾ÂÍî¤Á³Ð¸ç¤Ç°û¤ó¤Ç¤ß¤Æ
@ftn_pics¥ì¥Ýー¥¿ーHaru¤µ¤ó¤¬¡Ö¤«¤Ê¤êÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¾ÂÍî¤ÁÃí°Õ¤Ç¤¹¡×¤ÈÂçÀä»¿¤¹¤ë±§¼£ËõÃã¥·¥§¥¤¥¯¤Ï¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¹õ¤ß¤Ä¤ÎÍÌµ¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËõÃã¤Î¿¼¤ß¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ËÌ£¤ï¤¦¤Ê¤é¹õ¤ß¤Ä¤Ê¤·¤Ç¡¢¥³¥¯¤È´ÅÌ£¤âÌ£¤ï¤¦¤Ê¤é¹õ¤ß¤Ä¤¢¤ê¤Ç°û¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
3·î31Æü¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ú¥µー¥Æ¥£¥ï¥ó¡Û¤Î¡Ö±Ç¤¨¥µ¥ó¥Çー¡×¡£¥Õ¥ìー¥Ðー¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù¤ë¤¿¤Ó¤Ë°Û¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤½¤¦¡£ÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥µ¥ó¥Çー¤È¥·¥§¥¤¥¯¤Ç¡¢¤Ò¤ÈÂÁá¤¯½Õ¤Îµ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ïftn_pics½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤äÈÎÇä½ªÎ»¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§²Ï¹ç ¤Ò¤«¤ë