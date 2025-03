ドローン芸人の谷+1。(タニプラスワン/43)が8日までに、自身のインスタグラムを更新し、イタリアの番組に出演し、ギネス記録を樹立したことを明かした。谷は「イタリアの番組でギネス記録取りました」と報告し、ドローンとギネス記録の賞状を持った笑顔の写真を投稿。「バック・トゥ・ザ・フューチャーのドクのセリフを胸に『If you put your mind to it, you can accomplish anything.』人生正面突破で一生懸命生きてきたら記録残せました」と心境を明かした。

また「そしてサポートして頂いたみなさんのおかげです」と感謝し、今後に向け「Tani Drone邁進して参ります」と意気込み、「応援宜しくお願い致します」と呼びかけた。この投稿に「谷さんおめでとうございます」「凄い!!おめでとうございます」「地道に積み重ねてる姿、陰ながら尊敬してます。おめでとう!」など称賛の声が上がっている。投稿ではどのような挑戦だったのか記載がなかったが、谷はORICON NEWSの取材に対し「ドローンからマシュマロを飛ばして、それをキャッチする距離(飛ばした距離)の記録です」といい、ギネス記録を樹立したことについては「今までこだわり続けて、諦めずにやり続けてよかった。感無量です!」と素直な心境を明かした。