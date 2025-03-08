¿åÆ»¹©»ö¤Î¼õÃí¶È¼Ô¤«¤é¸«ÊÖ¤ê¤ËÀöÂõµ¡¤Ê¤É20Ëü±ßÁêÅö¤ÎÊªÉÊ¼õ¤±¼è¤ë¡¡»°½Å¡¦ÄÅ»Ô¤Î¿¦°÷2¿Í¤¬Ä¨²üÌÈ¿¦¤Ë
»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Î¿åÆ»»ö¶È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¼ýÏÅ¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÄÅ»Ô¿åÆ»»ö¶È¶É¤Î¿¦°÷2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ô¤ÏÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
7ÆüÉÕ¤ÇÄ¨²üÌÈ¿¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄÅ»Ô¾å²¼¿åÆ»»ö¶È¶É¤ÎÃæÂ¼°ìÃËÈï¹ð¡Ê56¡Ë¤È¾¾²¬ÂÙÀ®Èï¹ð¡Ê51¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÄÅ»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ï2022Ç¯7·î¤«¤éµîÇ¯4·î¤´¤í¤Þ¤Ç¡¢½¤Á¶¶ÈÌ³¤ò°ÑÂ÷¤¹¤ë¶È¼Ô¤ÎÁªÄê¤Ê¤É¤ÎºÝ¤ËÊØµ¹¤ò¿Þ¤Ã¤¿¼ÕÎé¤Ê¤É¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç¿åÆ»¹©»ö²ñ¼ÒÂåÉ½¤ÎÃË¤«¤éÀöÂõµ¡¤Ê¤É¤ÎÊªÉÊ¤ª¤è¤½20Ëü±ßÁêÅö¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢2¿Í¤Ï»ö¼Â¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£