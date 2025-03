アイドルグループ・Next☆Ricoが1日、『2ndワンマンライブ 〜 Next Evolution 〜』を東京・赤羽ReNYにて開催した。この日に向けて新調された衣装に身をつつんで、メンバーたちの気合は十分。可愛い衣装を目にしてテンション爆上がりの観客を前に、元気いっぱいのパフォーマンスを披露した。 2020年3月10日に結成されたNext☆Rico は、コロナ禍で誕生しただけに紆余曲折を経なが

