Next¡ùRico¤¬£²nd¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö¡È¿Ê²½¡É¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Next¡ùRico¤¬1Æü¡¢¡Ø2nd¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö ¡Á Next Evolution ¡Á¡Ù¤òÅìµþ¡¦ÀÖ±©ReNY¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·Ä´¤µ¤ì¤¿°áÁõ¤Ë¿È¤ò¤Ä¤Ä¤ó¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Îµ¤¹ç¤Ï½½Ê¬¡£²Ä°¦¤¤°áÁõ¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÇú¾å¤¬¤ê¤Î´ÑµÒ¤òÁ°¤Ë¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ 2020Ç¯3·î10Æü¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿Next¡ùRico ¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤À¤±¤ËäþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Ê¤¬
¥í¥°¥¤¥ó¤·¤ÆÂ³¤¤òÆÉ¤à
The post Next¡ùRico¤¬£²nd¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö¡È¿Ê²½¡É¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡× first appeared on GirlsNews.