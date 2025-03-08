Æü·Ð225ÀèÊª¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê8ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÎ»»þÅÀ¡Ë
¡¡8Æü¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª¤ÏÁ°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ490±ß¹â¤Î3Ëü7260±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Ìë´Ö¼è°ú½ªÎ»»þÅÀ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
40795.39±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
40015.99±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
39422.50±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó1¡Ê±À¾å¸Â¡Ë
39236.60±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É1¦Ò
39130.00±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó2¡Ê±À²¼¸Â¡Ë
38880.93±ß¡¡¡¡75Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
38637.55±ß¡¡¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
38457.20±ß¡¡¡¡25Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
38040.00±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
37677.80±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É-1¦Ò
37365.00±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
37312.00±ß¡¡¡¡5Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
37260.00±ß¡¡¡¡8ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ
36898.41±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
36887.17±ß¡¡¡¡7ÆüÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¸½Êª½ªÃÍ
36119.01±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
40795.39±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
40015.99±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
39422.50±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó1¡Ê±À¾å¸Â¡Ë
39236.60±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É1¦Ò
39130.00±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó2¡Ê±À²¼¸Â¡Ë
38880.93±ß¡¡¡¡75Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
38637.55±ß¡¡¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
38457.20±ß¡¡¡¡25Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
38040.00±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
37677.80±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É-1¦Ò
37365.00±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
37312.00±ß¡¡¡¡5Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
37260.00±ß¡¡¡¡8ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ
36898.41±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
36887.17±ß¡¡¡¡7ÆüÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¸½Êª½ªÃÍ
36119.01±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹