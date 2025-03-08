TOPIXÀèÊª¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê8ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÎ»»þÅÀ¡Ë
¡¡8Æü¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎTOPIXÀèÊª¤ÏÁ°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ24.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î2730¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Ìë´Ö¼è°ú½ªÎ»»þÅÀ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
2812.06¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
2787.93¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
2763.81¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É1¦Ò
2739.68¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡25Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
2734.12¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó1¡Ê±À¾å¸Â¡Ë
2733.09¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡75Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
2730.00¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡8ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ
2727.75¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó2¡Ê±À²¼¸Â¡Ë
2724.60¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡5Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
2724.25¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
2717.07¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
2715.55¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É-1¦Ò
2708.59¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡7ÆüTOPIX¸½Êª½ªÃÍ
2705.00¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
2691.43¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
2667.30¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
2812.06¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
2787.93¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
2763.81¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É1¦Ò
2739.68¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡25Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
2734.12¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó1¡Ê±À¾å¸Â¡Ë
2733.09¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡75Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
2730.00¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡8ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ
2727.75¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó2¡Ê±À²¼¸Â¡Ë
2724.60¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡5Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
2724.25¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
2717.07¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
2715.55¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É-1¦Ò
2708.59¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡7ÆüTOPIX¸½Êª½ªÃÍ
2705.00¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
2691.43¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
2667.30¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹