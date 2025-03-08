º£ÅÄÈþºù¡¡28ºÐÃÂÀ¸Æü·Þ¤¨¡Ö³§¤µ¤Þ¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¾Ð´éSÈäÏª¡ª¤è¤¯¸«¤ë¤È¡Äµ¤ÉÕ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¡Ö²Ä°¦¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£28ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡5Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤Îº£ÅÄ¡£¡Ö³§¤µ¤Þ¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖHAPPY¡¡BIRTHDAY¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÉ÷Á¥¤Ë°Ï¤Þ¤ì¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼¡´üNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê3·î31Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ç¼«¿È¤¬±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤Î´é¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤«¤é¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÈþºù¤Á¤ã¤ó¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Öº£Ç¯¤ÏÄ«¥É¥é¤ÎÇ¯¤ÇÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬Èþºù¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¡Ä«¥É¥é¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÉ÷Á¥¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¡¡²Ä°¦¤¤¤£¤£¤£¤£¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢º£ÅÄ¤ò°Ï¤àÉ÷Á¥¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ê¤Î¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£