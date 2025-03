「お風呂でおしっこしちゃった」。小さい子どもによくありそうなこんなシーンを、実はたくさんの大人も日常的にしている……。ちょっぴりショッキングなデータが米国で発表されました。

↑驚きの入浴習慣が明らかに(画像提供/Dan Smedley/Unsplash)

Talker Researchが2000人の米国人を対象にした調査で、男性の30%、女性では20%が、日常的にシャワーのときに排尿していることがわかりました。頻度については、「毎日」と答えた人は12%、「週に数回」も12%です。

世代別に見てみると、ベビーブーマー世代は6%、ジェネレーションXは13%、ミレニアル世代は25%と、若い人ほどシャワーで排尿する率が上がっているのです。この結果を総合すると、1年間で平均して米国人の45%がシャワーで排尿していることになるとか。

あるファミリーセラピストは、「シャワー中に排尿することは、社会のルールに反することと考える人もいれば、単なる効率化と捉える人もいます。ただし、シャワーは私たちが自分と向き合える数少ない場の一つで、ちょっとおしっこするだけで開放感が得られるなら、他人との会話の話題にしないほうがいいけれど、やっていいでしょうね」と話しています。

しかし、同じ調査で、シャワーを掃除する頻度は平均で1年に9回しかないことも明らかになりました。また、パートナーや子どもと同じシャワールームを使う人も多くいます。

先ほどのセラピストは「人生は短く、おしっこを監視する時間はありません。賢く狙いを定めて、よく笑って。シャワーから出たときに最高に気分がよくなることが、一番のセルフケアであることを覚えておきましょう」と話しています。

