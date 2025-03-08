¡Ö²£¥¢¥ê¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©°Õ³°¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡ª¡©
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö²£¥¢¥ê¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡Ö²£¥¢¥ê¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
²£¥¢¥ê¤È¤Ï¡¢1989Ç¯¤Ë³«´Û¤·¤¿¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡¢¥á¥¤¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎºÇÂçÌÌÀÑ8,000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂç¼ýÍÆ¿Í¿ô17,000¿Í¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÂ¿ÌÜÅª¥Û¡¼¥ë¤Î¤³¤È¡£
²£¥¢¥ê¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê ¸ø¼°HP¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô