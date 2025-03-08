¡Ö¹ñÌ±¤¬Ìµ³Ø¤Ê¤Û¤¦¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡©¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö¶µ°é¾Ê¤ÎÇÑ»ß¡×¥¢¥á¥ê¥«ZÀ¤Âå¤¬À¯ÉÜ¤Ë´íµ¡´¶
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÇZÀ¤ÂåÀìÌç²È¤Î¥·¥§¥ê¡¼¤á¤°¤ß¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëinterfm¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖNY Future Lab¡×¡ÊËè½µ¿åÍËÆü18:40¡Á18:55¡Ë¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÇZÀ¤ÂåÀìÌç²È¤Î¥·¥§¥ê¡¼¤á¤°¤ß¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ZÀ¤Âå¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢ÆüËÜ¤â´Þ¤á·ãÆ°¤¹¤ëÀ¤³¦¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸«¤Ä¤á¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¡¢Ê¸²½¡¢À¯¼£¡¢¥È¥ì¥ó¥É¡¢¤½¤·¤Æ¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¤«¤é¥¥ã¥ó¥»¥ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Þ¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯ËþºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
2·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¤ëµë¿©¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤·¶µ¼¼¡Ä¥È¥é¥ó¥×¤Î°Õ¸þÄÌ¤ê¶µ°é¾Ê¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¤é¡© ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎZÀ¤Âå¤¬·ãÏÀ¡×¡£¶µ°é¾Ê¤ÎÇÑ»ß¤òµá¤á¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¹Í¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎZÀ¤Âå¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥È¥é¥ó¥×»á¤¬µá¤á¤ë¡Ö¶µ°é¾Ê¤ÎÇÑ»ß¡× £ÚÀ¤Âå¤Î·üÇ°¤Ï¡©
Á°²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯Î¨¤¤¤ëÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¤¬¡¢150Ãû±ß¤È¤¤¤¦ÂçÉý¤ÊÍ½»»¥«¥Ã¥È¤ÈÏ¢Ë®À¯ÉÜ¿¦°÷¤Î20Ëü¿Í¤Î¿Í°÷²ò¸Û¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ï¢ÆüÂçîí¡Ê¤ª¤ª¤Ê¤¿¡Ë¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¼¡¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¶µ°é¾Ê¡£¤½¤ì¤â¶µ°é¾Ê¼«ÂÎ¤òÇÑ»ß¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¨¤ÐÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¼«ÂÎ¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®³Ø¹»¤«¤éÂç³Ø¤Þ¤Ç¸øÎ©¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¥é¥Ü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¶¯¤¤·üÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¶µ°é¾Ê¤ÎÍ½»»¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Äã½êÆÀÀ¤ÂÓ¤Î»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é»Ù±ç¤ä¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤ÎÍ½»»¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶µ°é¾Ê¤Ï¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤ÎÊ¿Åù¤Ê¶µ°éµ¡²ñ¤Î³ÎÊÝ¡×¤Î¤¿¤á¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¶µ°é¾Ê¤ò¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤Ê¤¼ÇÑ»ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥é¥Ü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó¡§¥È¥é¥ó¥×¤Ï¤Ê¤¼¶µ°é¾Ê¤òÇÑ»ß¤·¤¿¤¤¤Î¡©
¥á¥¢¥ê¡¼¡§¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½ÐÈñ¤À¤«¤é¡Ê¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó¡§¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½ÐÈñ¡© ¹ñ¤Î¾Íè¤Î¤¿¤á¤Î¶µ°é¤¬¡© ÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥¢¥ê¡¼¡§Èà¤é¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢¶µ°é¾Ê¤ÏËÄÂç¤Ê»ñ¶â¤òÏ²Èñ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÀ¯ÉÜ¤Î»ñ¶â¤Ç±¿±Ä¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢³Æ½£¤ÎÍ½»»¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ß¤¿¤¤¡£
¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó¡§¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÍµÊ¡¤Ç¤Ê¤¤½£¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦½£¤Ïº¤¤ë¤È»×¤¦¤è¡£¤ª¶â¤Î¤Ê¤¤½£¤Ç¤ÏÀ¸ÅÌ¤ÎÊÙ¶¯¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤è¤Í¡£¶µ²Ê½ñ¤À¤Ã¤Æ¹â¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£ÉáÄÌ¤ËÇã¤Ã¤¿¤é»Ò¤É¤â1¿Í¤Ë¤Ä¤100¥É¥ë¡Ê15,000±ß¡Ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¿Æ¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¤À¤è¤Í¡£
¥ß¥¯¥¢¡§»ä¤â¶µ°é¾Ê¤ÎÇÑ»ß¤Ï¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Ê¡£ÀÇ¶â¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¤Í¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Ê§¤Ã¤¿ÀÇ¶â¤¬¶µ°éÈñ¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¾å¤â¤Ã¤È¤ª¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¡© »äÎ©¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ë¡©
¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó¡§¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤È¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¥á¥ó¥È¡Ê¢¨¡Ë¤Î¥¯¥é¥¹¤â¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁªÈ´¤µ¤ì¤ëÀ¸ÅÌ¤¬¤¤¤Æ¡¢¹â¹»¤Ç¤ÎÊÙ¶¯¤òÁá¤á¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
º£¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤Î¼ø¶ÈÎÁÌÈ½ü¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ¥Æ¥¹¥È¤ä¤½¤ÎÂ¾¤â¤í¤â¤í¤Î¼õ¸³ÎÁ¤âÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¡£Äã½êÆÀ¤À¤±¤É¸¤¤À¸ÅÌ¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤¬»ñ¶â¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤è¡£¤Ç¤â¤â¤·¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¿Æ¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡© ¥Æ¥¹¥È¤Ï²¿É´²ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¹â¤¤¤ó¤À¤è¡£
¥ß¥¯¥¢¡§¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£»ä¤Î³Ø¹»¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊÃæÎ®¤«¤é²¼ÁØ³¬µé¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¢¨¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¥á¥ó¥È¡×¡Ä¹â¹»À¸¤ËÂç³Ø½éµé¥ì¥Ù¥ë¤Î¼ø¶È¤È»î¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡£»î¸³¤Ç¹âÆÀÅÀ¤ò¼è¤ì¤ÐÂç³Ø¤ÎÃ±°Ì¤¬¼èÆÀ¤Ç¤¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¸å¤Ë¤ÏÃ±°Ì¸ß´¹¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤áÁá´üÂ´¶È¤Ë¤è¤ë¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÀáÌó¤Ê¤É¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Í¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤ÐÂç³ØÆþ»î»þ¤Ë¤âÍÍø¤ËÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤¿¤È¤¨¸øÎ©¤Î³Ø¹»¤Ç¤â¡¢Í¥½¨¤ÊÀ¸ÅÌ¤¬¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥¯¥é¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÃæÄã½êÆÀ¼Ô¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¤â¡¢ÉÙÍµÁØ¤ÈÆ±¤¸¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¯¥é¥¹¤ä¥Æ¥¹¥È¤ÎÈñÍÑ¤ÏÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÈ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÈ¯¸À¤·¤¿¥ß¥¯¥¢¤È¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°å»Õ¤È°å»Õ½õ¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤ÎÈñÍÑ±ç½õ¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¤â¤·¶µ°é¾Ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÍ½»»¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤âÊÂÂçÄñ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¡Öµë¿©¡×¤¬¤µ¤é¤ËÈá»´¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡©
¤µ¤é¤Ë¥é¥Ü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Öµë¿©¡×¡£¸½ºß¤ÏÄã½êÆÀ¼ÔÁØ¤Ïµë¿©Èñ¤âÌÈ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶µ°é¾Ê¤ÎÇÑ»ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îµë¿©¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó¡§»ä¤ÏÃæÎ®°Ê²¼¤Î²ÈÄí¤Î½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢µë¿©Èñ¤ÏÌÈ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡© µë¿©Èñ¤òÄ§¼ý¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ïµë¿©Èñ¿½ÀÁ½ñ¤Ç·è¤Þ¤ë¤ó¤À¤è¡£ÍÑ»æ¤ËµÆþ¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ýÆþ¤è¤êÄã¤¯½ñ¤¤¤Æ¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ã¤ÆÉÏ¤·¤¤À¸ÅÌ¤¬Â¿¤¤³Ø¹»¤Û¤É¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î±ç½õ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Í¡£
¤³¤ì¤¬¥È¥é¥ó¥×¤Î¸À¤¦¡Ö»ñ¸»¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¡×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡£¤Ç¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Îµë¿©¤Ï¤Ò¤É¤¤¤â¤ó¤À¤è¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤À¤Ã¤Æ¥Ñ¥ó¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤ªÆù¤Î¥Ñ¥Æ¤ò¤Ï¤µ¤ó¤À¤À¤±¤Ç¡¢Â¾¤Ë²¿¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡£
¥á¥¢¥ê¡¼¡§ÌîºÚ¤Ï°ìÀÚÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¾¯¤·¥Þ¥·¤Ê¤Î¤Ï¥Ô¥¶¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£
¥ß¥¯¥¢¡§¤¢¤È¤Ï¶ñºà¤¬¥Á¡¼¥º¤À¤±¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤È¤«¤Í¡£
¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¹ë²Ú¤ÊÆü¤Ï¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¤ÎÀ¸¤Î¥Ë¥ó¥¸¥ó¤¬ÇÛ¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡£¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¤Î¥ê¥ó¥´¤È¤«¤Í¡£ºÇ¶á¤è¤¦¤ä¤¯µë¿©¤¬¾¯¤·²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤±¤É¡¢¶µ°é¾Ê¤¬ÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤â¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ËèÆü¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤À¤±¤ò¿©¤Ù¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¡©
¥ß¥¯¥¢¡§¿©¤ÙÊª¤Ëµë¿©Èñ¤òÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶µ¼¼¤Ë¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£Â¾¤ÎÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤Ë¤Ï¤¢¤ë´ðËÜÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Î¤â¤Î¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î³Ø¹»¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£
¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢À¯ÉÜ¤Ï¹ñÌ±¤¬Ìµ³Ø¤Ê¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¤ß¤ó¤Ê²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¡¢´ë¶È¤¬ÌÙ¤«¤êÉÙÍµÁØ¤Ï¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤éÀ¯ÉÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬ÉÏº¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤¬ÄÌ¤¦»äÎ©³Ø¹»¤ÏÏÃ¤¬ÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢±ÉÍÜ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¤Îµë¿©¤ËÈæ¤Ù¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸øÎ©¹»¤Ïµë¿©¤â½½Ê¬¤Ê±ÉÍÜ¤¬¼è¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤Ç¤¹¡£¹â¤¤³ØÈñ¤òÊ§¤¦Í¾Íµ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï»äÎ©¹»¤Ø¹Ô¤¡¢³ØÈñ¤È¿©Èñ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î»äÎ©¤È¸øÎ©¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶µ°é¾Ê¤ÎÍ½»»¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤½¤ó¤Ê¶µ°é¾Ê¤òÇÑ»ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¥é¥Ü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â¡Ö¹ñÌ±¤¬Ìµ³Ø¤Ê¤Û¤¦¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡£Èà¤é¤Î´íµ¡´¶¤ÈÀ¯ÉÜ¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¶µ°é¾Ê¤òÇÑ»ß¤·¤¿¤¤ÍýÍ³¤ÏÍ½»»¥«¥Ã¥È°Ê³°¤Ë¤â¡¢¡È¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿¡É¶µ°é¤òÀµ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤â¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ¼é¤¬¸À¤¦¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¶µ°é¡×¤È¤Ï¡¢Â¿ÍÍÀ¤ä¼Ò²ñÀµµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£º¹ÊÌ¤ÎÎò»Ë¤äLGBTQ+¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤È¤Ã¤Æ³²¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÊÝ¼éÇÉ¤Î¶ËÃ¼¤Ê»×ÁÛ¤Ï¡¢¶µ°é¾ÊÇÑ»ß¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥§¥ê¡¼¤Ï¡Ö¶µ°é¤Ï¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤òºî¤ëÅÚÂæ¡£¶µ°é¾Ê¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë³Êº¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÏÃÂê¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§NY Future Lab
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ¿åÍËÆü18:40¡Á18:55ÊüÁ÷
½Ð±é¡§¥·¥§¥ê¡¼¤á¤°¤ß
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ https://www.interfm.co.jp/nyfutureweb
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://ny-future-lab.com/ https://ny-future-lab.com/
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¢¡¥È¥é¥ó¥×»á¤¬µá¤á¤ë¡Ö¶µ°é¾Ê¤ÎÇÑ»ß¡× £ÚÀ¤Âå¤Î·üÇ°¤Ï¡©
Á°²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯Î¨¤¤¤ëÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¤¬¡¢150Ãû±ß¤È¤¤¤¦ÂçÉý¤ÊÍ½»»¥«¥Ã¥È¤ÈÏ¢Ë®À¯ÉÜ¿¦°÷¤Î20Ëü¿Í¤Î¿Í°÷²ò¸Û¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ï¢ÆüÂçîí¡Ê¤ª¤ª¤Ê¤¿¡Ë¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¼¡¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¶µ°é¾Ê¡£¤½¤ì¤â¶µ°é¾Ê¼«ÂÎ¤òÇÑ»ß¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¨¤ÐÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¼«ÂÎ¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®³Ø¹»¤«¤éÂç³Ø¤Þ¤Ç¸øÎ©¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¥é¥Ü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¶¯¤¤·üÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¶µ°é¾Ê¤ÎÍ½»»¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Äã½êÆÀÀ¤ÂÓ¤Î»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é»Ù±ç¤ä¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤ÎÍ½»»¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶µ°é¾Ê¤Ï¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤ÎÊ¿Åù¤Ê¶µ°éµ¡²ñ¤Î³ÎÊÝ¡×¤Î¤¿¤á¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¶µ°é¾Ê¤ò¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤Ê¤¼ÇÑ»ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥é¥Ü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó¡§¥È¥é¥ó¥×¤Ï¤Ê¤¼¶µ°é¾Ê¤òÇÑ»ß¤·¤¿¤¤¤Î¡©
¥á¥¢¥ê¡¼¡§¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½ÐÈñ¤À¤«¤é¡Ê¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó¡§¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½ÐÈñ¡© ¹ñ¤Î¾Íè¤Î¤¿¤á¤Î¶µ°é¤¬¡© ÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥¢¥ê¡¼¡§Èà¤é¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢¶µ°é¾Ê¤ÏËÄÂç¤Ê»ñ¶â¤òÏ²Èñ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÀ¯ÉÜ¤Î»ñ¶â¤Ç±¿±Ä¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢³Æ½£¤ÎÍ½»»¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ß¤¿¤¤¡£
¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó¡§¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÍµÊ¡¤Ç¤Ê¤¤½£¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦½£¤Ïº¤¤ë¤È»×¤¦¤è¡£¤ª¶â¤Î¤Ê¤¤½£¤Ç¤ÏÀ¸ÅÌ¤ÎÊÙ¶¯¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤è¤Í¡£¶µ²Ê½ñ¤À¤Ã¤Æ¹â¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£ÉáÄÌ¤ËÇã¤Ã¤¿¤é»Ò¤É¤â1¿Í¤Ë¤Ä¤100¥É¥ë¡Ê15,000±ß¡Ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¿Æ¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¤À¤è¤Í¡£
¥ß¥¯¥¢¡§»ä¤â¶µ°é¾Ê¤ÎÇÑ»ß¤Ï¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Ê¡£ÀÇ¶â¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¤Í¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Ê§¤Ã¤¿ÀÇ¶â¤¬¶µ°éÈñ¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¾å¤â¤Ã¤È¤ª¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¡© »äÎ©¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ë¡©
¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó¡§¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤È¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¥á¥ó¥È¡Ê¢¨¡Ë¤Î¥¯¥é¥¹¤â¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁªÈ´¤µ¤ì¤ëÀ¸ÅÌ¤¬¤¤¤Æ¡¢¹â¹»¤Ç¤ÎÊÙ¶¯¤òÁá¤á¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
º£¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤Î¼ø¶ÈÎÁÌÈ½ü¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ¥Æ¥¹¥È¤ä¤½¤ÎÂ¾¤â¤í¤â¤í¤Î¼õ¸³ÎÁ¤âÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¡£Äã½êÆÀ¤À¤±¤É¸¤¤À¸ÅÌ¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤¬»ñ¶â¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤è¡£¤Ç¤â¤â¤·¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¿Æ¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡© ¥Æ¥¹¥È¤Ï²¿É´²ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¹â¤¤¤ó¤À¤è¡£
¥ß¥¯¥¢¡§¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£»ä¤Î³Ø¹»¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊÃæÎ®¤«¤é²¼ÁØ³¬µé¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¢¨¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¥á¥ó¥È¡×¡Ä¹â¹»À¸¤ËÂç³Ø½éµé¥ì¥Ù¥ë¤Î¼ø¶È¤È»î¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡£»î¸³¤Ç¹âÆÀÅÀ¤ò¼è¤ì¤ÐÂç³Ø¤ÎÃ±°Ì¤¬¼èÆÀ¤Ç¤¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¸å¤Ë¤ÏÃ±°Ì¸ß´¹¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤áÁá´üÂ´¶È¤Ë¤è¤ë¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÀáÌó¤Ê¤É¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Í¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤ÐÂç³ØÆþ»î»þ¤Ë¤âÍÍø¤ËÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤¿¤È¤¨¸øÎ©¤Î³Ø¹»¤Ç¤â¡¢Í¥½¨¤ÊÀ¸ÅÌ¤¬¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥¯¥é¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÃæÄã½êÆÀ¼Ô¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¤â¡¢ÉÙÍµÁØ¤ÈÆ±¤¸¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¯¥é¥¹¤ä¥Æ¥¹¥È¤ÎÈñÍÑ¤ÏÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÈ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÈ¯¸À¤·¤¿¥ß¥¯¥¢¤È¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°å»Õ¤È°å»Õ½õ¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤ÎÈñÍÑ±ç½õ¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¤â¤·¶µ°é¾Ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÍ½»»¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤âÊÂÂçÄñ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥ß¥¯¥¢¡¢¥·¥§¥ê¡¼¡¢¥Ò¥«¥ë¡¢¥Î¥¨¡¢¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó¡¢¥á¥¢¥ê¡¼¡¿©NY-Future-Lab
¢¡¡Öµë¿©¡×¤¬¤µ¤é¤ËÈá»´¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡©
¤µ¤é¤Ë¥é¥Ü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Öµë¿©¡×¡£¸½ºß¤ÏÄã½êÆÀ¼ÔÁØ¤Ïµë¿©Èñ¤âÌÈ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶µ°é¾Ê¤ÎÇÑ»ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îµë¿©¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó¡§»ä¤ÏÃæÎ®°Ê²¼¤Î²ÈÄí¤Î½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢µë¿©Èñ¤ÏÌÈ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡© µë¿©Èñ¤òÄ§¼ý¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ïµë¿©Èñ¿½ÀÁ½ñ¤Ç·è¤Þ¤ë¤ó¤À¤è¡£ÍÑ»æ¤ËµÆþ¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ýÆþ¤è¤êÄã¤¯½ñ¤¤¤Æ¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ã¤ÆÉÏ¤·¤¤À¸ÅÌ¤¬Â¿¤¤³Ø¹»¤Û¤É¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î±ç½õ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Í¡£
¤³¤ì¤¬¥È¥é¥ó¥×¤Î¸À¤¦¡Ö»ñ¸»¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¡×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡£¤Ç¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Îµë¿©¤Ï¤Ò¤É¤¤¤â¤ó¤À¤è¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤À¤Ã¤Æ¥Ñ¥ó¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤ªÆù¤Î¥Ñ¥Æ¤ò¤Ï¤µ¤ó¤À¤À¤±¤Ç¡¢Â¾¤Ë²¿¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡£
¥á¥¢¥ê¡¼¡§ÌîºÚ¤Ï°ìÀÚÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¾¯¤·¥Þ¥·¤Ê¤Î¤Ï¥Ô¥¶¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£
¥ß¥¯¥¢¡§¤¢¤È¤Ï¶ñºà¤¬¥Á¡¼¥º¤À¤±¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤È¤«¤Í¡£
¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¹ë²Ú¤ÊÆü¤Ï¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¤ÎÀ¸¤Î¥Ë¥ó¥¸¥ó¤¬ÇÛ¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡£¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¤Î¥ê¥ó¥´¤È¤«¤Í¡£ºÇ¶á¤è¤¦¤ä¤¯µë¿©¤¬¾¯¤·²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤±¤É¡¢¶µ°é¾Ê¤¬ÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤â¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ËèÆü¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤À¤±¤ò¿©¤Ù¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¡©
¥ß¥¯¥¢¡§¿©¤ÙÊª¤Ëµë¿©Èñ¤òÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶µ¼¼¤Ë¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£Â¾¤ÎÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤Ë¤Ï¤¢¤ë´ðËÜÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Î¤â¤Î¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î³Ø¹»¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£
¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢À¯ÉÜ¤Ï¹ñÌ±¤¬Ìµ³Ø¤Ê¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¤ß¤ó¤Ê²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¡¢´ë¶È¤¬ÌÙ¤«¤êÉÙÍµÁØ¤Ï¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤éÀ¯ÉÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬ÉÏº¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤¬ÄÌ¤¦»äÎ©³Ø¹»¤ÏÏÃ¤¬ÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢±ÉÍÜ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¤Îµë¿©¤ËÈæ¤Ù¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸øÎ©¹»¤Ïµë¿©¤â½½Ê¬¤Ê±ÉÍÜ¤¬¼è¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤Ç¤¹¡£¹â¤¤³ØÈñ¤òÊ§¤¦Í¾Íµ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï»äÎ©¹»¤Ø¹Ô¤¡¢³ØÈñ¤È¿©Èñ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î»äÎ©¤È¸øÎ©¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶µ°é¾Ê¤ÎÍ½»»¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤½¤ó¤Ê¶µ°é¾Ê¤òÇÑ»ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¥é¥Ü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â¡Ö¹ñÌ±¤¬Ìµ³Ø¤Ê¤Û¤¦¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡£Èà¤é¤Î´íµ¡´¶¤ÈÀ¯ÉÜ¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¶µ°é¾Ê¤òÇÑ»ß¤·¤¿¤¤ÍýÍ³¤ÏÍ½»»¥«¥Ã¥È°Ê³°¤Ë¤â¡¢¡È¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿¡É¶µ°é¤òÀµ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤â¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ¼é¤¬¸À¤¦¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¶µ°é¡×¤È¤Ï¡¢Â¿ÍÍÀ¤ä¼Ò²ñÀµµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£º¹ÊÌ¤ÎÎò»Ë¤äLGBTQ+¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤È¤Ã¤Æ³²¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÊÝ¼éÇÉ¤Î¶ËÃ¼¤Ê»×ÁÛ¤Ï¡¢¶µ°é¾ÊÇÑ»ß¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥§¥ê¡¼¤Ï¡Ö¶µ°é¤Ï¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤òºî¤ëÅÚÂæ¡£¶µ°é¾Ê¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë³Êº¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÏÃÂê¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§NY Future Lab
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ¿åÍËÆü18:40¡Á18:55ÊüÁ÷
½Ð±é¡§¥·¥§¥ê¡¼¤á¤°¤ß
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ https://www.interfm.co.jp/nyfutureweb
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://ny-future-lab.com/ https://ny-future-lab.com/