¼ê²¡¤·¼Ö¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿95ºÐ½÷À¤ò¤Ò¤Æ¨¤²¤·»àË´¤µ¤»¤¿¤« ·Ú¾èÍÑ¼Ö±¿Å¾¤Î20ºÐÃË¤òÂáÊá ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§
¡¡´ôÉì¸©ÈþÇ»»Ô¤Ç3·î7Æü¡¢¼ê²¡¤·¼Ö¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¹âÎð½÷À¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ç¡¢20ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÈþÇ»»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢ÃæÌî·ò¿¿ÍÆµ¿¼Ô(20)¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃæÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï7Æü¸áÁ°6»þÈ¾¤´¤í¡¢ÈþÇ»»ÔÆâ¤Î»ÔÆ»¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢¼ê²¡¤·¼Ö¤ò²¡¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à²ÃÆ£µ×¹¾¤µ¤ó(95)¤ò¤Ï¤Í¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤¬¸½¾ì¼þÊÕ¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ç½Ð¶ÐÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿ÃæÌîÍÆµ¿¼Ô¤Î´ØÍ¿¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃæÌîÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬Æ¨Áö¤·¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏÄ¹ÎÉÀîÅ´Æ»¤ÎÈþÇ»»Ô±Ø¤«¤éÆîÀ¾¤Ø¤ª¤è¤½500¥áー¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿¡¢½»Âð¤Ê¤É¤¬·ú¤ÁÊÂ¤ÖÃÏ°è¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
À¸²Ö,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Åìµþ,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ÂçÁ¥,
²£ÉÍ,
°ËÅì»Ô,
Êè,
¿ÀÆàÀî