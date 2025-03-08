ÂçÊ¬¡¦Í³ÉÛ±¡¤ÎÎ¹´Û¤Ç½¸ÃÄ¿©ÃæÆÇ ¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¸¡½Ð
¡¡²¹ÀôÃÏ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤ÊÂçÊ¬¸©¤ÎÍ³ÉÛ±¡¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹âµéÎ¹´Û¤Ç¡¢¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë½¸ÃÄ¿©ÃæÆÇ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£·î5Æü¡¢¡Ö²¼Î¡¤äÓÒÅÇ¡Ê¤ª¤¦¤È¡Ë¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤ë¿Í¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¡×¤ÈÍ³ÉÛ»Ô¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÊÝ·ò½ê¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Àè·î28Æü¤ËÎ¹´Û¡Ö¶Ì¤ÎÅò¡×¤ÇÍ¼¿©¤ò¤È¤Ã¤¿10¿Í¤ÎÊØ¤«¤é¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢½ÉÇñµÒ15¿Í¤ÈÄ´Íý¤òÃ´Åö¤·¤¿3¿Í¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´°÷¡¢²÷Êý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÊ¬¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ûÀÐÎÁÍý¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¡¢Â¾¤ÎÆü¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤¿µÒ¤âÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´¶À÷¼Ô¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸©¤Ï¶Ì¤ÎÅò¤ËÂÐ¤·¡¢9Æü¤Þ¤Ç±Ä¶ÈÄä»ßÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£·î5Æü¡¢¡Ö²¼Î¡¤äÓÒÅÇ¡Ê¤ª¤¦¤È¡Ë¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤ë¿Í¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¡×¤ÈÍ³ÉÛ»Ô¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÊÝ·ò½ê¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Àè·î28Æü¤ËÎ¹´Û¡Ö¶Ì¤ÎÅò¡×¤ÇÍ¼¿©¤ò¤È¤Ã¤¿10¿Í¤ÎÊØ¤«¤é¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢½ÉÇñµÒ15¿Í¤ÈÄ´Íý¤òÃ´Åö¤·¤¿3¿Í¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´°÷¡¢²÷Êý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÊ¬¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ûÀÐÎÁÍý¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¡¢Â¾¤ÎÆü¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤¿µÒ¤âÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´¶À÷¼Ô¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸©¤Ï¶Ì¤ÎÅò¤ËÂÐ¤·¡¢9Æü¤Þ¤Ç±Ä¶ÈÄä»ßÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£