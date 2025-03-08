¥Ñ¥êËÌ±ØÈ¯Ãå¤ÎTGV¤ä¥æ¡¼¥í¥¹¥¿¡¼±¿¹ÔÄä»ß¡¡ÀþÏ©¾å¤ÇÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÅö»þ¤ÎÉÔÈ¯ÃÆ
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¶á¹Ù¤ÎÀþÏ©¾å¤Ç¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÅö»þ¤ÎÉÔÈ¯ÃÆ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¥Ñ¥êËÌ±Ø¤òÈ¯Ãå¤¹¤ëTGV¤ä¥æ¡¼¥í¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬°ì»þ¡¢±¿¹ÔÄä»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÅ´¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ñ¥êËÌ±Ø¤«¤é¤ª¤è¤½2.5¥¥íÎ¥¤ì¤¿¥Ñ¥ê¶á¹Ù¤ÎÀþÏ©¾å¤Ç7ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÅö»þ¤ÎÉÔÈ¯ÃÆ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÅ´Æ»¶¶¤Î²Í¤±ÂØ¤¨¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·¡ºïµ¡¤Çºî¶ÈÃæ¤Ë¿¼¤µ2¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÃÏÃæ¤Ç¡¢Ä¹¤µ1¥á¡¼¥È¥ë¡¢½Å¤µ500¥¥í¤ÎÉÔÈ¯ÃÆ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤¬ÇúÇË½èÍý¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¥Ñ¥êËÌ±Ø¤òÈ¯Ãå¤·¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥É¥¤¥Ä¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ê¤É¤ò·ë¤Ö¥æ¡¼¥í¥¹¥¿¡¼¤äTGV¡¢ºßÍèÀþ¤¬±¿¹Ô¤ò°ì»þ¡¢Ää»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¹¹ÔÃæ¤ÎÆüËÜ¿ÍÂç³ØÀ¸
¡ÖËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤é¤¤ç¤¦¡¢¸á¸å¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤ËÃå¤¤¤Æ´Ñ¸÷¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤¹¤Î¸á¸å¤ËÃå¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÆü¤Ä¤Ö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡Ö±Ø°÷¤µ¤ó¤È¤«¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¿ÆÀÚ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥Ñ¥êËÌ±Ø¤Î1Æü¤ÎÍøÍÑµÒ¤Ï¤ª¤è¤½70Ëü¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÉÔÈ¯ÃÆ¤ÎÅ±µî¤Ï´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ»þ´Ö8ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤éÃÊ³¬Åª¤Ë±¿¹Ô¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÅ´¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ñ¥êËÌ±Ø¤«¤é¤ª¤è¤½2.5¥¥íÎ¥¤ì¤¿¥Ñ¥ê¶á¹Ù¤ÎÀþÏ©¾å¤Ç7ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÅö»þ¤ÎÉÔÈ¯ÃÆ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÅ´Æ»¶¶¤Î²Í¤±ÂØ¤¨¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·¡ºïµ¡¤Çºî¶ÈÃæ¤Ë¿¼¤µ2¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÃÏÃæ¤Ç¡¢Ä¹¤µ1¥á¡¼¥È¥ë¡¢½Å¤µ500¥¥í¤ÎÉÔÈ¯ÃÆ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Î¹¹ÔÃæ¤ÎÆüËÜ¿ÍÂç³ØÀ¸
¡ÖËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤é¤¤ç¤¦¡¢¸á¸å¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤ËÃå¤¤¤Æ´Ñ¸÷¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤¹¤Î¸á¸å¤ËÃå¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÆü¤Ä¤Ö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡Ö±Ø°÷¤µ¤ó¤È¤«¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¿ÆÀÚ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥Ñ¥êËÌ±Ø¤Î1Æü¤ÎÍøÍÑµÒ¤Ï¤ª¤è¤½70Ëü¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÉÔÈ¯ÃÆ¤ÎÅ±µî¤Ï´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ»þ´Ö8ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤éÃÊ³¬Åª¤Ë±¿¹Ô¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£