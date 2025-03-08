ÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷¶È¤ò¶ì¤·¤á¤ëŽ¢"°Â¤¹¤®¤ë"ÃÍÉÕ¤±Ž£ÌäÂê
ÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷¶È³¦¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤È¤Ï¡©¡Ê¼Ì¿¿¡§¤Þ¤Á¤ã¡¼¡¿PIXTA¡Ë
2024Ç¯¤ÎË¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ï¡¢¿ô¤â´Ñ¸÷¾ÃÈñ³Û¤â²áµîºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£¹¥¶·¤ËÊ¨¤¯¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷¶È³¦¤Ï¡¢¤¤Á¤ó¤È²Ô¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥·¥Ó¥¢¤Ê¸½¼Â¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
È¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Î©¶µÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤Î±ÊÃ«°¡Ìð»Ò»á¤À¡£
ÉÙ»³¸©¤Ç¸©À¯¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¤Î³ÆÃÏ°è¤Ç´Ñ¸÷¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ä±ÊÃ«»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¿Í¤ÏÍè¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¤¤Á¤ó¤È¤ª¶â¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤ËÃÏÊý¤Ï¤½¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤Ï»õ¤¬¤æ¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò1ºý¤ÎËÜ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬¿·´©¡Ø´Ñ¸÷àÌ¤áÎ©¹ñ¡Á¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¸½¾õ¡Á¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Æ±½ñ¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂêÅÀ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
·§Ìî¸ÅÆ»¤Î¸½ÃÏ¥¬¥¤¥É¡¢¤¤¤¯¤é¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
´Ñ¸÷µÒ¤ÏÍè¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¬ÃÏ°è¤ò½á¤¹´Ñ¸÷½ôÈñ¤Ë¤¤Á¤ó¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷¶È³¦¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤ß¤À¤È»ä¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë»öÎã¤ò¤Ò¤È¤Äµó¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µª°ËÈ¾Åç¤Ë¹¤¬¤ë½äÎéÏ©¤È¤·¤Æ¡¢2004Ç¯¤ËÀ¤³¦°ä»º¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿·§Ìî¸ÅÆ»¤Ç¤Ï¡¢¿ÀÈëÅª¤Ê»³Æ»¤òÊâ¤¯¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï1000Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é·§Ìî»°»³¤Ë·Ø¤Ç¤è¤¦¤È¡¢¿Í¡¹¤¬¤³¤ÎÆ»¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·§Ìî¸ÅÆ»¤Î»¶ºö¤¬º£¡¢³¤³°¤Î¿Í¤Ë¤È¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢ÉÙÍµÁØ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¤¿¤¯¤µ¤óË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¿ÀÆ»¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÂç¿ù¤Î¿¹¤òÊâ¤¡¢·§ÌîËÜµÜÂç¼Ò¤Ë·Ø¤Ç¤ë¤³¤È¤ÏË¬Æü³°¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊÂÎ¸³¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤Ã¤¿¿ô»þ´Ö¤Î»¶ºö¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢µþÅÔ¤«¤é10Ëü±ß¶á¤¯¤òÊ§¤Ã¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¾è¤êÉÕ¤±¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤·¡¢¤Þ¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Î¹¹Ô¼Ô¤â¤¤¤ë¤È¤«¡£
¤¤¤¤°¤¤¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥³¥¹¥È¤ò¤«¤±¤Æ¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê·§Ìî¸ÅÆ»¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Ç°ÆÆâÌò¤Î¥¬¥¤¥É¤ÎÊý¤ò¸Û¤¦¤È¡¢¤¤¤¯¤é¤«¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡
¤³¤³¤Ë»ñÎÁ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÜ¤»¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡úËÜµÜ¡ÊÈ¯¿´Ìç²¦»Ò¡Á·§ÌîËÜµÜÂç¼Ò¡Ë
½êÍ×»þ´Ö¡¡3»þ´Ö30Ê¬
ÎÁ¶â¡¡1Ëü500±ß¡Ê1¡Á5Ì¾¡Ë¡¡1Ëü3000±ß¡Ê6¡Á20¿Í¡Ë
¡ú·§Ìî»°»³°ÆÆâ¡Ê1Æü´°·ë¡Ë
½êÍ×»þ´Ö¡¡7»þ´Ö
ÎÁ¶â¡¡1Ëü5000±ß¡Ê1¡Á5Ì¾¡Ë¡¡2Ëü±ß¡Ê6¡Á20Ì¾¡Ë
¡öÆâÍÆ¡¢²Á³Ê¤ÏËÜ¹Æ¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î²Á³Ê¤Î¤¦¤Á3000±ß¤Ï¸òÄÌÈñ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯2·î¡Ë
¤³¤³¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤ÏÃÍÃÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î²Á³Ê¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¬¥¤¥É¤µ¤ó1¿Í¤Ë¤Ä¤ºÇÂç20¿Í¤Þ¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´°÷¹ç¤ï¤»¤Æ¤Î²Á³Ê¤¬¤³¤ì¤Ç¤¹¡£
²ñ·×»þ¤Ë»×¤ï¤º¡Ö°Â¤¤¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿Äã²Á³Ê¤Ö¤ê
¥¬¥¤¥É¤µ¤ó¤ÏÄ«Áá¤¯¤«¤é»ÙÅÙ¤·¤Æ¡¢»³ÅÐ¤ê¤Î°úÎ¨¤ò¤·¤Æ¡¢Êâ¤¤Ê¤¬¤é´Ñ¸÷µÒ¤ËÎò»Ë¤äÊ¸²½¤Î²òÀâ¤ò¤·¤Æ¡¢²¿¤«¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤òÂÕ¤é¤º¤Ë¤Î¤¾¤ó¤Ç¡Ä¡Ä¤½¤ÎÂÐ²Á¤¬¤³¤Î²Á³Ê¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
»ä¼«¿È¤â7»þ´Ö¥³¡¼¥¹¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¬¥¤¥É¤µ¤ó¤Ï»³Æ»¤ò7»þ´Ö¤âÆ±¹Ô¤·¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤âÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎÎÏ¡¢ÃÎÎÏ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢Éé²Ù¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢1¿ÍÆ¬¤Ç³ä¤ë¤È¿ôÀé±ß¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¤ª»ÙÊ§¤¤¤ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢»×¤ï¤º¡Ö°Â¤¤¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§Ìî¸ÅÆ»¤Î¥¬¥¤¥É¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï°ìÉô¹âÃ±²Á¤Ê¿Í¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÁªÂò¤ÎÉý¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ç¤À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î²Á³ÊÂÓ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
·§Ìî¸ÅÆ»¤Ï2005Ç¯¤È2024Ç¯¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬74ÇÜ¤ËÁý¤¨¡¢³°¹ñ¿Í¤Î³ä¹ç¤¬6³ä¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤äÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Á³·Ê´Ñ¤Î¤è¤¤Æ»¤òÊâ¤¯ÂÎ¸³¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¬¥¤¥É¤ÎÍÌµ¤Ç¡ÖÂÎ¸³²ÁÃÍ¡×¤ÏÅ·ÃÏ¤Îº¹¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡Ö5Ëü±ßÊ§¤¦¤«¤é¡¢±Ñ¸ìÂÐ±þ¤·¤¿¥¬¥¤¥É¤µ¤ó¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¡¢ËÜÍè¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Á³Ê¤âÎ×µ¡±þÊÑ¤Ë·è¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢¤½¤ÎÃÍÉÕ¤±¤Ï¼ûµë¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¸½¼Â¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö²Ô¤²¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ¯¤¼ê¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤
¤â¤Ã¤È²Ô¤²¤¿¤é¡¢¥¬¥¤¥É¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤âÁý¤¨¡¢¤è¤ê¤¤á¤ÎºÙ¤«¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë²Ô¤²¤ë¡£ËÜÍè¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¹¥½Û´Ä¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¡¢ÆüËÜ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿¿µÕ¤Î¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö²Ô¤²¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Æ¯¤¼ê¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¡¢Äó¶¡¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤â¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê´Ñ¸÷¾ÃÈñ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¼µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÃÍÉÕ¤±¤ò¤¹¤ëÂ¦¤ËÃÎ¼±¤äº¬µò¤¬¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯²Á³Ê¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿¤¤¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
·§Ìî¸ÅÆ»¤Î¥¬¥¤¥É¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³¤³°¼ûÍ×Áý¤Ç³°¹ñ¸ìÂÐ±þ¤ä¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È°ÍÍê¤Î¹â¤¤Í×µá¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¹âÃ±²Á¤ÊÊý¡¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À°ìÉô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Ë»÷¹ç¤¦Àß·×¤Ë¤·¤¿¤é¡¢Æ¯¤¼ê¤âÃÏ°è¤â¤â¤Ã¤È½á¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁê¾ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç°Â¤¤ÃÍÉÕ¤±¡Ê¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¡Ë¡×¤Ï¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤Á¤ó¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÌÜÀþ¤ËÎ©¤Á¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë²Á³Ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
À¤³¦°ä»ºÇ§Äê¤Î¿À¼ÒÊ©³Õ¤äº×¤ê¤â¡Ö°Â¤¹¤®¤ëÆüËÜ¡×
¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÃÏ°è¤Ëº¬ÉÕ¤¯´Ñ¸÷»ñ¸»¤Î²ÁÃÍ¤òÀµ¤·¤¯²Á³Ê¤ËÈ¿±Ç¤Ç¤¤º¡¢°Â¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿åÊÕ¤â¤·¤«¤ê¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤ë¥«¥Ì¡¼¡¢¤Þ¤¿ºÇ¶áÎ®¹Ô¤ÎSUP¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Î²Á³Ê¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Î¹¹Ô¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ã¤¿²Á³Ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¬¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤éºÎ»»¤¬¤È¤ì¤½¤¦¡×¤È°Â¤á¤Ë½Ð¤·¤¿²Á³Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤ÏÃÏ°è¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ä¹¤¯ÂÚºß¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢·ä´Ö¤Î»þ´Ö¤Ë»×¤¤»×¤¤¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤äÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¤è¤¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ñ¸÷¾ÃÈñ³Û¤ÎÁý²Ã¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤½¤ì¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö°Â¤¹¤®¤ëÃÍÉÕ¤±¡×ÌäÂê¤Ï¡¢»û¼ÒÊ©³Õ¤äÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇºÅ¤µ¤ì¤ëº×¤ê¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¸÷·Ê¤Ç¤¹¡£
À¤³¦°ä»º¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿µþÅÔ¤ÎÀ¶¿å»û¤ä¡¢¹Åç¤Î¸·Åç¿À¼Ò¤ÎÇÒ´ÑÎÁ¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢500±ß¤È300±ß¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë¤¤¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ÏµÀ±àº×¤ê¤ä¤Í¤Ö¤¿¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤«¤é´Ø¿´¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¡Öº×¤ê¡×¤È¤¤¤¦Ìµ·ÁÊ¸²½ºâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÂçÈ¾¤Ï¸«¤ë¤Î¤¬ÌµÎÁ¤Ç¡¢ÀÖ»ú±¿±Ä¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤ª¶â¤ò¤«¤±¤é¤ì¤º¤Ë´ÉÍý¤¬¹Ô¤ÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ëÊ¸²½ºâ¤ä¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ëº×¤ê¤¬º£¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤â»ä¤ÏÌäÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î´Ñ¸÷¤Î²ÁÃÍ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö²¿É´Ç¯ËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤äÊ¸²½¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò»ý¤Ä¤È¤³¤í¤³¤½µ±¤¯¤Î¤¬À¤³¦¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤æ¤¨¡¢º¬¸»Åª¤Ê²ÁÃÍ¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò´þÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤¬²¼¼ê¡×ÌäÂê¡£
ÁáµÞ¤Ê²þÁ±¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê±ÊÃ« °¡Ìð»Ò ¡§ Î©¶µÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡¡³ô¼°²ñ¼ÒanÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë