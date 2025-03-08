¡Ö¶ÌÌÚÍº°ìÏº¤òÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤¹¤ë²ñ¡×ÌµÃÇ¤ÇÈ¯µ¯¿Í¤Ë¤µ¤ì¤¿¥É¥È¡¼¥ëÄ»±©»á¤¬º¤ÏÇ¹ðÇò¡Ä¡ÖÀÐ´Ý¿Æó¡×¡ÖN¹ñÎ©²Ö¡×¡Ö¤´¤Ü¤¦¤ÎÅÞ¡×»Å³Ý¤±¿Í¤¿¤Á¤ÎÂ·¤ï¤ÌÂÊÂ¤ß
¡¡ËÜ»ï¡ÖSmartFLASH¡×¤¬2024Ç¯11·î¤ËÊó¤¸¤¿¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¾®Àô¤ß¤æ¤¤È¤ÎÉÔÎÑ¤Ç¡Ö3¥«·î¤ÎÌò¿¦Ää»ß½èÊ¬¡×¤ò¼õ¤±¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏº»á¤Ï¡¢3·î4Æü¡¢½èÊ¬´ü´Ö½ªÎ»¤Ë¤è¤êÂåÉ½¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡½èÊ¬¤¬ÌÀ¤±¤ëÄ¾Á°¡¢¤¢¤ë±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ÈºÅ¤·¡É¤ÎÃÎ¤é¤»¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢3·î10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦À¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ø¶ÌÌÚÍº°ìÏº¤òÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤¹¤ë²ñ ÀßÎ©Áí²ñ¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÂåÉ½¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤é¤¹¤°¤ËÂç¡¹Åª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡ËÜ»ïµ¼Ô¤¬Æþ¼ê¤·¤¿¹ðÃÎÊ¸½ñ¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Î¾ÜºÙ¤ä²ñÈñ¤¬1Ëü±ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤äÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡Âè8¾ò¤Î2¤Ëµ¬Äê¤¹¤ëÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¢¤ë»Ý¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼°¼¡Âè¤Ç¤Ï¶ÌÌÚ»á¤ÎËÜ¿Í¤Î¡Ö¤´°§»¢¡×¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¶ÌÌÚÍº°ìÏº¤òÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤¹¤ë²ñ¡×¤Î»öÌ³¶É¤Î½êºßÃÏ¤ÏÅìµþ¡¦¿·½É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Ì¾¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤âÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Á°½Ð¤Î±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÊ¸½ñ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ØÀßÎ©¼ñ»Ý¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¿·»þÂå¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¶ÌÌÚÍº°ìÏº¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦À¯¼£¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ù¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ¸Ëö¤Ë¤Ï¡ØÈ¯µ¯¿ÍÂåÉ½¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢Ä»±©ÇîÆ»¡Ê¤È¤ê¤Ð¡¦¤Ò¤í¤ß¤Á¡Ë»á¤ÎÌ¾Á°¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡Ä»±©»á¤È¤¤¤¨¤Ð³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥È¡¼¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¶á¤Î¡È³èÌö¡É¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£À¯¼£Ã´Åöµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÄ»±©»á¤Ï2024Ç¯7·î¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¡¢Á°¹Åç¸©°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¤ÎÀÐ´Ý¿Æó¸õÊä¤Î»Ù±ç¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯9·î¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¿Ø±Ä¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤¬¡ÈÆüËÜ¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡É¤È¸«¹þ¤ó¤ÀÀ¯¼£²È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡È¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼¡ÉÅª¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤Ð¤·¤Ð¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä»±©»á¤Ï1·î13ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¸½Âå¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡ØÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢À¯ÅÞ¤òÌä¤ï¤º¡¢»Ù±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ØºÇ¶á¤Ï¥á¡¼¥ë¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤¹¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ËÜ»ï¤ÏÄ»±©»á¤Ë¡Ö¶ÌÌÚÍº°ìÏº¤òÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤¹¤ë²ñ¡×¤ÎÈ¯µ¯¿ÍÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¡£¤¹¤ë¤È¡¢ËÜ»ïµ¼Ô¤ËÄ¾ÀÜ¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿Ä»±©»á¤«¤é¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤Î²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£Ä»±©»á¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÈ¯µ¯¿ÍÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢È¯µ¯¿ÍÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê²ñ¤Î¡Ë¾·ÂÔ¾õ¤¹¤éÍè¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»öÁ°¤Ë²¿¤âÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸æ¼Ò¤«¤é¤Î¼èºà°ÍÍê¤ÎÊ¸½ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¹ÔÆÁ¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢3·î10Æü¤ÎÀßÎ©Áí²ñ¤ËÀ§Èó¤È¤â½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤Ï½ÐÀÊ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹ÔÆÁ»á¤È¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ö¶ÌÌÚÍº°ìÏº¤òÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤¹¤ë²ñ¡×¤ÎÈ¯µ¯¿Í¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ëÆüËÜBE¸¦µæ½ê½êÄ¹¤Î¹ÔÆÁÅ¯ÃË»á¤Î¤³¤È¤À¡£¤Û¤«¤ÎÈ¯µ¯¿Í¤Ï¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒFC¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÎÓ¾°¹°»á¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÀ¶²¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤Î¾åÅÄÇîÏÂ»á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä»±©»á°Ê³°¤Î3¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯¼£Éôµ¼Ô¤Ï¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¹ÔÆÁ»á¤Ï¡¢¸µ¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾²¬½¤Â¤¤¬»Õ¤È¶Ä¤°¿Í¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¤¹¡£À¯ºâ³¦¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ÎÃøÌ¾¿ÍÁê¼ê¤ËÅ¯³ØÅª¤Ê»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Ä»±©»á¤È¤âÄ¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÎÓ»á¤Ï¡¢¡Ø¼ø¶È¤ò¤·¤Ê¤¤½Î¡Ù¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤ÊÉðÅÄ½Î¤ò³«Àß¤·¤¿¿ÍÊª¡£º£¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÎáÏÂ¤Î¸×¡Ù2ÂåÌÜ¼çºË¤È¤·¤ÆÌ¾¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¯¼£³èÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤ÎÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤ÎºÝ¡¢Ìµ½êÂ°¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤¿NHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö»á¤Î¶¡Â÷¶â300Ëü±ß¤ò¡È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡É¤È¤·¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¾åÅÄ»á¤Ï¼Â¶È²È¤Ç¡¢¡ØÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¡ÊJC¡Ë¡Ù¤ÎÌò¿¦¤ËÄ¹¤¯½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¯¼£½Î¡ØÆüËÜÀ¯ºö³Ø¹»¡Ù¤ÎÍý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¶ÌÌÚÍº°ìÏº¤òÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤¹¤ë²ñ¡Ù¤Î»öÌ³¶É¤â¡¢¤³¤ÎÆüËÜÀ¯ºö³Ø¹»¤Î¤Ê¤«¤Ë¤«¤Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¤´¤Ü¤¦¤ÎÅÞ¡Ù¤Î¸ø¼°¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤µ¤Æ¡¢Ä»±©»á¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ËÌá¤ë¤¬¡ÖÈ¯µ¯¿ÍÂåÉ½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¥ËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Û¤«¤Î3Ì¾¤ÎÈ¯µ¯¿Í¤¬¾¡¼ê¤ËÌ¾Á°¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£Ä»±©»á¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¹ÔÆÁ¤µ¤ó¤ÏËÍ¤Ë¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Èà¤ÏËÍ¤¬È¯µ¯¿ÍÂåÉ½¤ò¼õ¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»öÁ°¤ËËÍ¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤º¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¡Ø¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òËÍ¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¡Ê¹ÔÆÁ»á¤Ë¹ð¤²¤¿¡Ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»²±¡Áª¤Ç¡¢Í½»»´ØÏ¢Ë¡°Æ¤òÃ±ÆÈÄó½Ð¤Ç¤¤ë21µÄÀÊ°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¡Ø»²±¡Áª¤Ç21µÄÀÊ°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤«²ñ¡Ù¤È¤«¡ØÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤òÌÜ»Ø¤¹²ñ¡Ù¤È¤¤¤¦¤Ê¤éËÍ¤¬¡ÈÈ¯µ¯¿ÍÂåÉ½¡É¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤·¤«¤·º£¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤ÏÈó¸½¼ÂÅª¤Ê¤³¤È¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤¬³§¤ÎÁ°¤Ç°§»¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¹ÔÆÁ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼°¼¡Âè¤Ë°§»¢¤ÎÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶ÌÌÚ»áÂ¦¤â¤³¤Î²ñ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£°ÊÁ°¤«¤é¶ÌÌÚ»á¤È¸òÎ®¤Î¤¢¤ëÄ»±©»á¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¡ÊÀßÎ©Áí²ñ¤Ë¡Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡3·î4Æü»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¯¡Ö¶ÌÌÚÍº°ìÏº¤òÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤¹¤ë²ñ¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï±ÜÍ÷¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢3·î6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÏÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Ä»±©»á¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ê¤¯¡¢¡ÖÈ¯µ¯¿ÍÂåÉ½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃ¯¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«È½ÊÌ¤Ç¤¤Ê¤¤µºÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Í½Äê¤É¤ª¤ê¤Î³«ºÅ¤ÎÍÌµ¡¢Ä»±©»á¤¬ÏÃ¤¹¡ÈÌµÃÇ»ÈÍÑ¡É¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¶ÌÌÚÍº°ìÏº¤òÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤¹¤ë²ñ¡×¤Î»öÌ³¶É¤ÈÆ±¤¸½êºß¤Ç¡¢¾åÅÄ»á¤¬Íý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜÀ¯ºö³Ø¹»¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¤¬¡ÖÁí²ñÁ°¤Ï¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢10Æü¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ï±ÊÅÄÄ®¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä»±©»á¤ÏÌ±¼çÅÞ¤ÎÃæÆ»ÇÉ¤È¤«¤Í¤Æ¤«¤éÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¿¼¤¯¡¢¶ÌÌÚ»á¼þÊÕ¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Ï¡Ø¶ÌÌÚÍº°ìÏº¤òÁíÍý¤Ë¤¹¤ë²ñ¡Ù¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Ø²ñ¹ç¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤ÇÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¶ÌÌÚ»áÂ¦¤Ï¡Ø´ï¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ó¤À¤«¤é¡¢¤³¤Á¤é¤Ï´é¤ò¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯½Ð¤¹¤À¤±¤À¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Ò¤È¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡È»Å³Ý¤±¿Í¡É¤¿¤Á¤Î»Ù¤¨¤Ç¡¢¶ÌÌÚ»á¤ÏËÜÅö¤Ë¡ÖÁíÍýÂç¿Ã¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¼¡¼¡£