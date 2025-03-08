¥Ò¥í¥ßÄ¹ÃË¤Î¾®±àÎ¿±û¡¢91ºÐÁÄÊì¤Î´é½Ð¤·£²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤ª¼ã¤¤¡ª¡×¡Ö°ËÂå¥Þ¥Þ¤Î¥Þ¥Þ¤«¤Ê¡©¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥ß¡Ê60¡Ë¤È¾¾ËÜ°ËÂå¡Ê59¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¤ÇÇÐÍ¥¾®±àÎ¿±û¡Ê29¡Ë¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÁÄÊì¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¾®±à¤Ï¡Ö91ºÍ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¡¼¡¤Ï¤â¤¦1¿Í¤Î¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤â»£¤í¤Ã¤È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É÷Á¥¤Ç¡ÖHAPPY BIRTHDAY¡×¤È¾þ¤é¤ì¤¿ÊÉ¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È91¡ª¡¡¤ª¼ã¤¤¡ª¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¡©¡×¡Ö°ËÂå¥Þ¥Þ¤Î¥Þ¥Þ¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤âÍ¥¤·¤¤¤ªÂ¹¤µ¤ó¤Ç¹¬¤»¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£