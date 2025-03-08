¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄµ±À±¤¬±¦Éª¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡¡¿ôÆü´Ö¤ÎÆþ±¡¸å¥ê¥Ï¥Ó¥ê³«»Ï¤Ø¡¡µåÃÄ¤¬È¯É½
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï7Æü¡¢µÈÅÄµ±À±Åê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬ÂçºåÉÜÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡Ö±¦ÉªÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓºÆ·ú½Ñ¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¡×¡¢¡Ö¶À»ë²¼±¦ÉªÆ¬¹üÛù¡Ê¤³¤Ã¤¤ç¤¯¡ËÀÚ½ü½Ñ¡×¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¡£º£¸å¤Ï¿ôÆü´Ö¤ÎÆþ±¡¸å¡¢´µÉô¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¡£°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤ÏÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ50»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ4¾¡0ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨3¡¦32¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë±¦Éª¤òÈèÏ«¹üÀÞ¤·¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÏBÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È¡£2·î13Æü¤«¤é¤ÏÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÄ´À°¤·¡¢Æ±17Æü¤Ë¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÎµÜºê¤«¤éµ¢ºå¤·¤¿¡£Æ±20Æü¤Ë¤Ï¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬µåÃÄ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£