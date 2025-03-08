ÌçÁ°ÃçÄ®¤ÎÄ¶¿Íµ¤¥Ó¥¹¥È¥í¡£¡Ø¶äºÂ¥ì¥«¥ó¡Ù¤Î¸µÁíÎÁÍýÄ¹¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë´¶Æ°
¥°¥ë¥á³¦¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥×¥í¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¿Ò¾ï¤Ê¤é¤¶¤ëÇ®ÎÌ¤Ç¿©¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥Õ¡¼¥É¥é¥¤¥¿¡¼¤«¤é¡¢Ä¶¿Íµ¤¤Î¥Ó¥¹¥È¥í ¡ØÅÏÊÕÎÁÍýÅ¹¡Ù¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¤ªÊõ¤Ç¤¢¤ë¡£
ºÇ¿ä¤·¤ÎÅ¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¥Õ¡¼¥É¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¾®ÀÐ¸¶¤Ï¤ë¤«»á
¿©¤òÀ¸¶È¤È¤¹¤ë²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÊÐ°¦¤¹¤ë·òÓ·²È¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¤«¤éÂç½°¼ò¾ì¤Þ¤Ç¡¢Æü¾ïÅª¤Ë½ä¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¼«Ê¬»Ë¾åºÇÂ¿¤´¤Ï¤ó¡Ù¡¢¡ØÅìµþºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó2025¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡Ë¤Ê¤É¡£
³Î¤«¤Ê½Ð¼«¤òÊª¸ì¤ëÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤ËÀå¸Ý¤ò
¥·¥§¥Õ¤Î»Å»ö¤ò´ãÁ°¤ËÎ×¤á¤ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢µ¤¼è¤é¤Ì¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ó¥¹¥È¥í¤òÉ¸ÜÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡£¤È¤Ó¤¤ê¤ÎÆÃÅùÀÊ¤À
¸Å¤ÎÉ¤²¼Ä®¤ÎÉ÷¾ð¤¬¤½¤³¤³¤³¤Ë»Ä¤ë³¹¡¦ÌçÁ°ÃçÄ®¡£
Åìµþ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡È¿©ÅÔ¡É¤Î¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡Ø¶äºÂ¥ì¥«¥ó¡Ù¤ÇÁíÎÁÍýÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ÅÏîµ¹¬»Ê¤µ¤ó¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ÎÃÏ¤ÇÃ¯¤â¤¬Ë¬¤ì¤é¤ì¤ë¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ê¥Ó¥¹¥È¥í¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¡ª¤È´¿´î¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅöÁ³»ä¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£
2022Ç¯¤Ë³«Å¹¤¹¤ë¤ä¡¢ÎÁÍý¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤È¤½¤ì¤ËÈ¿ÈæÎã¤¹¤ë¤¬Ç¡¤¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ÊÃÍÉÕ¤±¤Ë»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÍ½Ìóº¤ÆñÅ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥Ö¡¼¥À¥ó¥Î¥ï¡¼¥ë¡¢¼«²ÈÀ½¥Ï¥à¡¢¥Ñ¥Æ¡¦¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å¡¢Çò¥ì¥Ð¡¼¤Î¥à¡¼¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥·¥ã¥ë¥¥å¥È¥ê ÆùÁ°ºÚÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡×¡ï4,900¡Ê£³¡Á£´Ì¾Ê¬¡Ë¤Ï¥Ó¥¹¥È¥í¤é¤·¤¤°ìÉÊ¡£
¡Öòç¤Î¥ë¡¼¥í¡¼ »³¥¨¥Î¥¤È¥Õ¥©¥¢¥°¥é¡×¡Ê¡ï4,900¡Ë¤Ï¡¢¥³¥¯¤È¤Î¤¢¤ë¥Ö¡¼¥ë¥Ö¥é¥ó¥½¡¼¥¹¤È¹á¤Ð¤·¤¤¥í¡¼¥¹¥È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤òÅº¤¨¤Æ
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤ä¡ÖÃ¯¤â¤¬Ë¬¤ì¤é¤ì¤ë¡×¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±®¤Ã¤Æ¤ª¼ÙËâ¤·¤¿¤¤¤È¾ï¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¤ÏÎÁÍý°Ê³°¤Ë¤â¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤ÎÌû¤·¤ß¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£
¿©Íß¤ò¤½¤½¤ëÎÁÍýÌ¾¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ê½ñ¤«¤ì¤¿¹õÈÄ¡¢ÅÏîµ¥·¥§¥Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¥Þ¥À¥à¤ä¼ã¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÏÂ¤ä¤«¤«¤Ä³èµ¤¤¢¤ë»Å»ö¤Ö¤ê¡¢Å¹Æâ¤ËËþ¤Á¤ëÄøÎÉ¤¤¤¶¤ï¤á¤etc.¡£
Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¡¢¤ªÊ¢¤â¿´¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤ªÅ¹¤À¤È¡¢¶¯¤¯´¶¤¸Æþ¤Ã¤Æµ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¯¡£
½Õ¤Ë¡¢Å¹¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤Âç²£Àî¤Î¤Û¤È¤ê¤Ë¿·Å¹ÊÞ¤ò¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¡£¾ÜÊó¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤
ÌÜ¤Ë¤âÀå¤Ë¤â´ò¤·¤¤¼î¶Ì¤ÎÎÁÍý¤È¥ï¥¤¥ó¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÌ£¤ï¤¨¤ë¥Ó¥¹¥È¥í¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
▶¤³¤Î¤Û¤«¡§´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤½÷À¤¿¤Á¤òÎº¤Ë¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó4Áª¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤«¤é¿´Ìö¤ë¤·¤«¤±¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª