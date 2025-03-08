¡Ú¥»¥ó¥Ð¥Ä¡Û21À¤µªÏÈ½é½Ð¾ì¤Î²£ÉÍÀ¶ÎÍ¡¡½Õ²ÆÄÌ»»46ÅÙ½Ð¾ì¤Î¹Åç¾¦¤¬Áê¼ê¡¡Ìî¸¶´ÆÆÄ¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯¡×
¡¡¡þÂè97²óÁªÈ´¹â¹»Ìîµå¡¡²£ÉÍÀ¶ÎÍ¡½¹Åç¾¦¡Ê2025Ç¯3·î21Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡²£ÉÍÀ¶ÎÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ï21À¤µªÏÈ¤Ç¤Î½é½Ð¾ì¤Ç¡¢½Õ²ÆÄÌ»»46ÅÙ¤Î½Ð¾ì¤Ç7ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¹Åç¾¦¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¹¯ÂÀ¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÅÁÅý¤Î¤¢¤ë³Ø¹»¤Ç¡¢»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¸÷±É¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ìî¸¶¿µÂÀÏº´ÆÆÄ¤ÏÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë3Ç¯¤À¤Ã¤¿00Ç¯¤ËÁªÈ´Í¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£¡ÖÆñ¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¿ÀÆàÀî¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Ìîµå¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯Àï¤¦¡×¤ÈÊ¿¾ï¿´¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£