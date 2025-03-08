¹ñÏ¢¥Ø¥ê¹¶·â¤µ¤ì¾è°÷1¿Í»àË´¡¡Æî¥¹¡¼¥À¥ó¡¢¶ÛÄ¥·ã²½·üÇ°
¡¡¡Ú¥Ê¥¤¥í¥Ó¶¦Æ±¡ÛÆî¥¹¡¼¥À¥óËÌÉô¤Ç7Æü¡¢¹ñÏ¢¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬ÉðÁõÀªÎÏ¤Ë¤è¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¾è°÷1¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¹ñ·³Ê¼¿ô½½¿Í¤â»¦³²¤µ¤ì¤¿¡£²¤ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£ÉðÁõÀªÎÏ¤Ï¥¡¼¥ëÂçÅýÎÎ¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ë¥Þ¥·¥ã¡¼¥ëÉûÂçÅýÎÎ¤È¤Î´ØÏ¢¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÛÄ¥·ã²½¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÌÉô¤Ç¤ÎÉðÁõÀªÎÏ¤È¹ñ·³¤ÎÀïÆ®³ÈÂç¤ò¼õ¤±¡¢¥Ø¥ê¤Ï¹ñ·³Ê¼¤ÎÅ±¼ý¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹ñÏ¢Æî¥¹¡¼¥À¥óÇÉ¸¯ÃÄ¤Ï¡Ö¹¶·â¤ÏÀïÁèÈÈºá¤ËÅö¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡Æî¥¹¡¼¥À¥ó¤Ç¤Ï2011Ç¯¤ÎÆÈÎ©¸å¤Ë¥¡¼¥ëÇÉ¤È¥Þ¥·¥ã¡¼¥ëÇÉ¤Î´Ö¤ÇÆâÀï¤¬ËÖÈ¯¡£18Ç¯¤ËÏÂÊ¿¶¨Äê¤¬Äù·ë¤µ¤ì¤¿¤¬¼£°Â¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢ÂçÅýÎÎÁª¤Î±ä´ü¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£