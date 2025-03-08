¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡º£Æü¤Î²¼¤²¤ÇÄ¾¶á¹âÃÍ¤«¤é10%°Ê¾å²¼Íî ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡º£Æü¤Î²¼¤²¤ÇÄ¾¶á¹âÃÍ¤«¤é10%°Ê¾å²¼Íî ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡º£Æü¤Î²¼¤²¤ÇÄ¾¶á¹âÃÍ¤«¤é10%°Ê¾å²¼Íî 2025Ç¯3·î8Æü 2»þ19Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï272¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡£º£Æü¤Î²¼¤²¤Ç1·î24¤«¤Ë¤Ä¤±¤¿º£Ç¯¤Î¹âÃÍ20118.61¡¥¸½¶ÉÌÌ¤Ç¤ÎÄ¾¶á¹âÃÍ2·î18Æü¤Î20110.12¤«¤é10%°Ê¾å²¼¤²¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È £Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£²»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£³£±£°¥É¥ë°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü ²¤½£³ô½ªÃÍ¡¡ÆÈ¥À¥Ã¥¯¥¹ÆðÄ´ £Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£±»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£±£°£°¥É¥ë°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü