¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÆôºê¥»¥ó¥×¥ë¥«¥Ã¥×¡ÛµÈÅÄ½ÓÉ§¡¡¥¨¡¼¥¹µ¡¶î¤Ã¤Æ³èÌö¤â½àÍ¥ÇÔÂà¡ÖÅ¸³«¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î£Çµ¡ÖÆôºê¥»¥ó¥×¥ë¥«¥Ã¥×¡Ê³«Àß£·£²¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡Ë¡×¤Ï£·Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µºÇ¸å¤ÎºÖ¡¦µÈÅÄ½ÓÉ§¡Ê£´£¶¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤Ï½àÍ¥£±£±£Ò¤Î¥¤¥óÀï¡¢£³¥³¡¼¥¹¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£²¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿»³ÅÄÅ¯Ìé¤Ë¤Þ¤¯¤é¤ì¡¢£´¥³¡¼¥¹¤Î´ÝÌî°ì¼ù¤Ë¤âº¹¤µ¤ì¤Æ£³ÃåÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡ÖÅ¸³«¤Ç¤¹¤Í¡£Â¤Ï»î±¿Å¾¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÂ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¡£ÅöÃÏ£×¥¨¡¼¥¹¤Î°ì¤Ä£´¹æµ¡¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ßÍ½Áª£²°ÌÄÌ²á¤ÈÎÏÁö¤·¤¿¤¬¡¢Í¥½Ð¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ¡ÎÏ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤À¤±¤ËºÇ½ªÆü¤â°ÕÃÏ¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£