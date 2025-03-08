Ê¡²¬¡¦ÂçÌ¶ÅÄ»Ô4¿Í»¦³²»ö·ï¡¡ËÌÂ¼¼ÂÍº»à·º¼ü¡Ê81¡Ë¤¬ÇÙ±ê¤Ç»àË´¡¡Ë¡Ì³¾Ê
Ë¡Ì³¾Ê¤Ï7Æü¡¢2004Ç¯¤ËÊ¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤Ç½÷À¤é4¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç»à·º¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤¿ËÌÂ¼¼ÂÍº»à·º¼ü¡Ê81¡Ë¤¬ÇÙ±ê¤Ç»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸µË½ÎÏÃÄÁÈÄ¹¤ÎËÌÂ¼¼ÂÍº»à·º¼ü¡Ê81¡Ë¤Ï¡¢2004Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤ÇÃÎ¿Í½÷À¤ä½÷À¤ÎÂ©»Ò¡¢Â©»Ò¤ÎÍ§¿Í¤é4¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¶¯Åð»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì2011Ç¯¤Ë»à·º¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¶¦ËÅ¤·¤¿ËÌÂ¼»à·º¼ü¤ÎºÊ¤È2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤Î°ì²È4¿Í¤Î»à·º¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËÌÂ¼»à·º¼ü¤ÏÀè·î¡¢¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹Åç¹´ÃÖ½ê¤«¤éÀ¾ÆüËÜÀ®¿Í¶ºÀµ°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¡¢½ÅÆÆ¤ÊÇÙ±ê¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¾®¹¯¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£·î6Æü¤Î¸á¸å7»þ¤¹¤®¤Ë·ìÃæ»ÀÁÇÇ»ÅÙ¤ÎÄã²¼¤¬¤ß¤é¤ì¡¢¤ª¤è¤½1»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ë¡Ì³¾Ê¶ºÀµ¶É¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤¡¢Èï¼ýÍÆ¼Ô¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê·ò¹¯´ÉÍý¤ËÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£