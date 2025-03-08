¿·¥·¥êー¥º¡Ö¥á¥«¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óDX¡×¤è¤ê¡¢¡Ö1¼°¶õ´ÖÀïÆ®¹¶·âµ¡ ¥³¥¹¥â¥¿¥¤¥¬ーII¡ÊÃ±ºÂ·¿/½ÆºÂ·¿¡Ë [2µ¡¥»¥Ã¥È]¡×¡õ¡Ö»îÀ½¶õ´ÖÀïÆ®¹¶·âµ¡ ¥³¥¹¥â¥Ñ¥¤¥½¥ó [2µ¡¥»¥Ã¥È]¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡ª
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥á¥«¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óDX 1¼°¶õ´ÖÀïÆ®¹¶·âµ¡ ¥³¥¹¥â¥¿¥¤¥¬ーII¡ÊÃ±ºÂ·¿/½ÆºÂ·¿¡Ë [2µ¡¥»¥Ã¥È]¡×µÚ¤Ó¡Ö¥á¥«¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óDX »îÀ½¶õ´ÖÀïÆ®¹¶·âµ¡ ¥³¥¹¥â¥Ñ¥¤¥½¥ó [2µ¡¥»¥Ã¥È]¡×¤ò3·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï³Æ1,870±ß¡£
¡¡¡Ö¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë REBEL3199¡×¤è¤ê¡¢ÁªÂò¼°¤Ç4¼ï¤Î¥³¥¹¥â¥¿¥¤¥¬ーII¤òºÆ¸½²ÄÇ½¤Ê¥»¥Ã¥È¤È¡¢ÁªÂò¼°¤Ç2¼ï¤Î¥³¥¹¥â¥Ñ¥¤¥½¥ó¤òºÆ¸½²ÄÇ½¤Ê¥»¥Ã¥È¤¬¡Ö¥á¥«¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óDX¡×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡Î¾¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¤¥í¥×¥é¤Ë¤è¤êµ¡ÂÎÀßÄê¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤¬ÄÉµá¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥Î¥Ôー¤Ï¶ËÇö¤ÎÊÐ¸÷À®·Á¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Ùー¥¹¤Ë¤è¤ê»ÑÀªÄ´À°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿Å¸¼¨¤¬²ÄÇ½¡£³Æ¼ï¥Þー¥¥ó¥°¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¿åÅ¾¼Ì¼°¥Ç¥«ー¥ë¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡Ö¥á¥«¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óDX 1¼°¶õ´ÖÀïÆ®¹¶·âµ¡ ¥³¥¹¥â¥¿¥¤¥¬ーII¡ÊÃ±ºÂ·¿/½ÆºÂ·¿¡Ë [2µ¡¥»¥Ã¥È]¡×
¡¡¿·µ¬Â¤·Á¥Ñー¥Ä¤Ë¤è¤êÄÌ¾ï¥Õ¥©¥ë¥à¤Î¥³¥¹¥â¥¿¥¤¥¬ーII¤òºÆ¸½¡£Ã±ºÂ¥Ü¥Ç¥£¡¢½ÆºÂÉÕ¤¥Ü¥Ç¥£¡¢ÄÌ¾ï¥Õ¥©¥ë¥àµ¡¼ó¡¢¥¤¥áー¥¸¥Õ¥©¥ë¥àµ¡¼ó¤Î¥Ñー¥ÄÁªÂò¤Ë¤è¤ê¡¢4¼ïÎà¤ÎÆâ¤«¤é¥³¥¹¥â¥¿¥¤¥¬ーII¤ò2µ¡ºîÀ®¤Ç¤¤ë¡£
¡ÚÉÕÂ°ÉÊ¡Û
¡¦ÄÌ¾ï¥Õ¥©¥ë¥àµ¡¼ó¡ß2
¡¦¥¤¥áー¥¸¥Õ¥©¥ë¥àµ¡¼ó¡ß2
¡¦Ã±ºÂ¥Ü¥Ç¥£¡ß2
¡¦½ÆºÂÉÕ¤¥Ü¥Ç¥£¡ß1
¡¦ÂæºÂ¡ß2
¡¦¿åÅ¾¼Ì¼°¥Ç¥«ー¥ë¡ß1
¢¨½ÆºÂÉÕ¤¤ò2µ¡Æ±»þ¤Ëºî¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó
¡Ö¥á¥«¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óDX »îÀ½¶õ´ÖÀïÆ®¹¶·âµ¡ ¥³¥¹¥â¥Ñ¥¤¥½¥ó [2µ¡¥»¥Ã¥È]¡×
¡¡´°Á´¿·µ¬Â¤·Á¤Ë¤è¤ê¥³¥¹¥â¥Ñ¥¤¥½¥ó¤Îµ¡ÂÎ·Á¾õ¤òºÆ¸½¡£ÄÌ¾ïÀïÆ®¥âー¥È゙¤È¹âµ¡Æ°¥âー¥É¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÁªÂò¤·¤Æ2µ¡ºîÀ®¤Ç¤¤ë¡£
¡ÚÉÕÂ°ÉÊ¡Û
¡¦¶¦ÄÌ¥Ñー¥Ä¡ß1¼°
¡¦ÄÌ¾ïÀïÆ®¥âー¥È゙¥Ü¥Ç¥£¡ß2
¡¦¹âµ¡Æ°¥âー¥É¥Ü¥Ç¥£¡ß2
¡¦ÂæºÂ¡ß2
¡¦¿åÅ¾¼Ì¼°¥Ç¥«ー¥ë¡ß1
(C)À¾粼µÁÅ¸/±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È3199À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£