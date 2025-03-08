¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥à¡Ö¥µ¥¤¥ô¥¡¥ê¥¢¡×¤¬²ÔÆ¯25¼þÇ¯¡ª Å¨ÃÆ¤ò¥Ð¥º¤é¤»¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¡ª °Û¿§¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤¿¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯
¡¡¥µ¥¯¥»¥¹¤¬2000Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥à¡Ö¥µ¥¤¥ô¥¡¥ê¥¢¡×¤¬¡¢2025Ç¯3·î¤Ç²ÔÆ¯25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼«µ¡¤ò8Êý¸þ¥ì¥Ðー¤È¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥Ü¥ó¥Ðー¤Î2¥Ü¥¿¥ó¤ÇÁàºî¤·¡¢Å¨¤òÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯½Ä¥¹¥¯¥íー¥ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¡£1¼þÁ´6¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡¢³Æ¥¹¥Æー¥¸¤ÎºÇ¸å¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¥Ü¥¹¤òÅÝ¤¹¤«¼«Çú¤µ¤»¤ë¤È¥¹¥Æー¥¸¥¯¥ê¥¢¡Ê¢¨1ÌÌ¤Ï¥Ü¥¹¤¬½Ð¸½¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ½ªÃÏÅÀ¤Þ¤ÇÅþÃ£¤¹¤ì¤Ð¥¯¥ê¥¢¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¼«µ¡¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¥²ー¥à¥ªー¥Ðー¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢É®¼Ô¤¬ËÜºî¤ò¥²ー¥»¥ó¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿Åö»þ¤Îµ²±¤òÍê¤ê¤Ë¡¢ËÜºîÆÈÆÃ¤ÎÌÌÇò¤µ¤äÌ¥ÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤ÏPS2ÈÇ¡Ö¥µ¥¤¥ô¥¡¥ê¥¢ ¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤Ç»£±Æ¡Ê°Ê²¼Æ±¡Ë
¤ï¤¶¤ÈÅ¨¤Î¹¶·â¤ò»æ°ì½Å¤Ç²óÈò¡ª Á°ÂåÌ¤Ê¹¡ÖBUZZ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÎÌÌÇò¤µ
¡¡É®¼Ô¤¬ËÜºî¤ÈºÇ½é¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2000Ç¯4·î¾å½Ü¤Î¤³¤È¡£Æ±·î¤«¤é¿·¤¿¤Ë¡Ö¾ïÏ¢¡×¤È¤·¤ÆÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¡¢¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥àÀìÌç»ï¡Ö¥¢¥ë¥«¥Ç¥£¥¢¡×¤Î¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢½¸·×¥³ー¥Êー¤ËËè¹æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ë¿¥²ー¥»¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢É®¼Ô¤ÎËÜºî¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¤È¥Ü¥ó¥Ðー¤Î2¥Ü¥¿¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡¢ÀÎ¤«¤é¤è¤¯¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÌÌ¤Ç¤âÆÃ¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤¿¤À¡¢¸µ¡¹¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥ê¥êー¥¹¤¬·ã¸º¤·¤¿»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡Öµ×¡¹¤Ë½Ð¤¿¿·ºî¤À¤·¡¢»î¤·¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤«¡Ä¡Ä¡×ÄøÅÙ¤Î·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇËÜºî¤ò½é¤á¤ÆÍ·¤ó¤À¤é¤¹¤°¤Ëµ¤¤ËÆþ¤ê¡¢°Ê¸å¤Û¤ÜËèÆüÍ·¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¤¬ÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¡ÖBUZZ¡Ê¥Ð¥º¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÎÌÌÇò¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖBUZZ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¤ÏÅ¨ÃÆ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅ¨¤Ë¼«µ¡¤ò¤«¤¹¤é¤»¤ë¤«¡¢Å¨¤òÅÝ¤¹¤ÈÆÀÅÀ¤È¤È¤â¤Ë·Ð¸³ÃÍ¤¬²Ã»»¤µ¤ì¡¢¥²ー¥¸¤¬Ëþ¥¿¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¼«µ¡¤¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤³¤È¡£¼«µ¡¤òÅ¨¤äÅ¨ÃÆ¤Ë¤«¤¹¤é¤»¤ë¤ÈÆÀÅÀ¤¬Æþ¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¼«ÂÎ¤Ï¡¢²áµî¤Ë¡Ö¥é¥¤¥Ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¡×¤ä¡Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥¢¥ó¥È¥·¥ë¥Ðー¥¬¥ó¡×¤Ë¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«µ¡¤Î¶¯²½¤Ë¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«µ¡¤Ï°ìÄê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤´¤È¤ËÊÑ·Á¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Î°ÒÎÏ¤ä·Á¾õ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¡£
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ð¥º¤é¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ÏÀª¤¤Í¾¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â¼«Çú¤·¤¿¤¬¡¢Å¨¤Î¹¶·â¤ò»æ°ì½Å¤Ç¤«¤ï¤·Â³¤±¡¢ÆÀÅÀ²Ô¤®¤ä¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡Ú¡ÖBUZZ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡Û
Å¨ÃÆ¤ò¼«µ¡¤Ë¤«¤¹¤é¤»¤Æ¥²ー¥¸¤ò¤¿¤á¡¢Ëþ¥¿¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë
°ìÄê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¾å¤¬¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¼«µ¡¤Î·ÁÂÖ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤âËÜºî¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤À
¡¡¼«µ¡¤¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤Ë¥ªー¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬È¯À¸¤·¡¢¾¯¤·¤Î´Ö¤À¤±ÌµÅ¨¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£Å¨¤äÅ¨ÃÆ¤¬Â¿¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÌµÅ¨¤Î´Ö¤ËÅ¨¤äÅ¨ÃÆ¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤·¤Þ¤¯¤ê¡¢Ï¢Â³¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡¡É®¼Ô¤¬¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¤ò¹¥¤àºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¤òÏ¢¼Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁÀ¤¤·â¤Á¤·¤ÆÅ¨¤òÅÝ¤¹²÷´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ÈËÜºî¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Å¨¤ò·â¤Ä²÷´¶¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤¿¥Ü¥¹Àï¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ´¤ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅ¨¥¥ã¥é¤ò¤ï¤¶¤ÈÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÃÆ¤ò·â¤¿¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÖBUZZ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¹¶Î¬¥Ñ¥¿ー¥óºî¤ê¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤ÇË°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯1¥³¥¤¥ó¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Þ¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ï¡ÖBUZZ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ì¥Ðー¤ò¾å²¼¤«º¸±¦¤ËÁÇÁá¤¯Æ°¤«¤¹¤È¥·¥ç¥Ã¥È¤Î°ÒÎÏ¤¬Áý¤·¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¥Ð¥º¤ÎÅö¤¿¤êÈ½Äê¤¬¹¤¬¤ê¡¢·Ð¸³ÃÍ¤¬1.3ÇÜÁý¤·¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥íー¥ê¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÈÆÃ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤â¤¢¤ë¡£ÆÃ¤ËÂÐ¥Ü¥¹Àï¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥íー¥ê¥ó¥°¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¥ì¥Ðー¤ò¿¶¤ê²á¤®¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿Àª¤¤Í¾¤Ã¤Æ¥ß¥¹¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥íー¥ê¥ó¥°¤òÍøÍÑ¤·¤¿¹¶Î¬¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î¹½ÃÛ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£
¤ï¤º¤«¤ÊÌµÅ¨»þ´Ö¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ÂÎÅö¤¿¤ê¤ÇÏ¢Â³¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦¤Î¤â¤Þ¤¿³Ú¤·¤¤
¥íー¥ê¥ó¥°Ãæ¤Ï¼«µ¡¤Î¥Ð¥¹È½Äê¤¬¹¤¬¤ê¡¢Á°Êý½¸Ãæ·¿¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊü¤Ä
¡¡³Æ¥¹¥Æー¥¸¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¥Ü¥¹¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¡¢¤â¤ÎÀ¨¤¤¿ô¤ÎÃÆËë¤ò¤·¤Ð¤·¤ÐÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆÀÅÀ²Ô¤®¤È¼«µ¡¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¡¢¥Ü¥¹¤¬¼«Çú¤¹¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¤ï¤¶¤ÈÇ´¤ê¡¢Èò¤±¤Ë¤¯¤¤¹¶·â¤ò¤¢¤¨¤ÆÍ¶È¯¤·¤Æ¥Ð¥º¤ò²Ô¤°¤Î¤âËÜºî¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡É®¼Ô¤¬¤³¤ÎÌÌÇò¤µ¤òºÇ½é¤Ë¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤Ï2ÌÌ¤Î¥Ü¥¹¤À¤Ã¤¿¡£2ÌÌ¥Ü¥¹¤Ï¡¢¼«ÇúÄ¾Á°¤ÎºÇ½ª·ÁÂÖ¤Ç¡Ö¤Þ¤À2ÌÌ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë·â¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤è¡ª¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÃÆ¤òÊü¤Ä¤¬¡¢¥Ü¥¹¤òÅÝ¤¹¤È¼«µ¡¤¬ÌµÅ¨¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢Å¨ÃÆ¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç°ú¤ÉÕ¤±¤Æ¤«¤é¥Ü¥¹¤òÅÝ¤¹¤Î¤¬¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÌÌ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢3ÌÌ°Ê¹ß¤Î¥Ü¥¹¤â¡ÖºÇ½ª·ÁÂÖ¤Þ¤ÇÇ´¤Ã¤Æ¤«¤éÅÝ¤¹¤¾¡ª¡×¤È¥ß¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Æü¡¹Ìöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤À¤³¤È¤òº£¤Ç¤â¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£É®¼Ô¤ÏËÜºî¤ò½é¤á¤Æ1¥³¥¤¥ó¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤²Ô¤®¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ÖBUZZ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÎËãÌôÅª¤ÊÌÌÇò¤µ¤ËØá¤ê¤Ä¤«¤ì¤¿¤»¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¡ÚÂÐ¥Ü¥¹Àï¡Û
¤É¤³¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤â¡¢ÂÐ¥Ü¥¹Àï¤Ï²á·ã¤«¤Ä²ÚÎï¤ÊÃÆËë¤È¤ÎÀï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë
É®¼Ô¤¬Åö»þ¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿2ÌÌ¡Ê2-C¡Ë¤Î¥Ü¥¹¡£¼«ÇúÄ¾Á°¤Ë¤¹¤´¤¤¿ô¤ÎÃÆ¤òÊü¤Ä
¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡Ö¥ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤âÂç´¿´î¡ª
¡¡³Æ¥¹¥Æー¥¸¤ÎÀ®ÀÓ¡Ê¼«µ¡¤Î¥ì¥Ù¥ë¡Ë¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¢¸å¤Ë¥ëー¥È¤¬Ê¬´ô¤¹¤ë¤Î¤âËÜºî¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤À¡£
¡¡1ÌÌ¤òÆÃ¤ËÎÉ¤¤À®ÀÓ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼«µ¡¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¡¢2ÌÌ³«»Ï»þ¤Ë2-A¡ÊEASY¡Ë¡¢2-B¡ÊNORMAL¡Ë¡¢2-C¡ÊHARD¡Ë¤Î3¥ëー¥È¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¡£µÕ¤ËÀ®ÀÓ¤¬°¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÇ¤âÆñ¤·¤¤2-C¤¬½Ð¸½¤»¤º¡¢2-A¤È2-B¤Î2¥ëー¥È¤«¡¢2-A¤Î1¥ëー¥È¤·¤«½Ð¸½¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£°Ê²¼¡¢Æ±ÍÍ¤Ë3ÌÌ¤Ï3-A～B¤Î2¥ëー¥È¡¢4ÌÌ¤Ï4-A～D¤Þ¤Ç¤Î4¥ëー¥È¡¢5ÌÌ¤Ï5-A～C¤Þ¤Ç¤Î3¥ëー¥È¡¢6ÌÌ¤Ï6-A～B¤Þ¤Ç¤Î2¥ëー¥È¤ËÊ¬´ô¤¹¤ë¡£
¡¡¤¢¤¯¤Þ¤ÇÉ®¼Ô¤ÎÂÎ´¶¤À¤¬¡¢³Æ¡ÖHARD¡×¥ëー¥È¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¥ëー¥È¤ËÈæ¤Ù¤ÆÅ¨ÃÆ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢Æñ¤·¤¤¤¬¥Ð¥º²Ô¤®¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ê¤Î¤ÇÉ®¼Ô¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥²ー¥à¤Ë´·¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Ëè²ó¼«Á³¤È¡ÖHARD¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ1¥³¥¤¥ó¥¯¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÎBGM¤âÉ®¼Ô¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¡£ËÜºî¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ª¤è¤Ó¥Ü¥¹Àï¤ÎBGM¤Ï¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥Ô¥¢¥Î¤È»×¤·¤²»¿§¤Î¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ê¶Ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥×¥ì¥¤¤·¤Ê¤¬¤éÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¼Â¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤¡£¥Ü¥¹¤òÅÝ¤·¤¿¤È¤¤Î´î¤Ó¤¬Áý¤¹¡¢¥¹¥Æー¥¸¥¯¥ê¥¢～¼¡¤Î¥ëー¥ÈÁªÂò»þ¤ËÎ®¤ì¤ëBGM¤ä¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤â¤Þ¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢ÊÄÅ¹»þ´Ö¤Þ¤ÇÍ·¤ó¤Àµ¢¤êÆ»¤Ë¡¢Ìë¶õ¤ò°¦¤Ç¤Ê¤¬¤éËÜºî¤ÎBGM¤ò¤è¤¯¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£¡Ú¥¹¥Æー¥¸Ê¬´ô¥·¥¹¥Æ¥à¡Û
ÎÉ¤¤À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ1ÌÌ¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¡¢2ÌÌ¤¬A¡¢B¡¢C¤Î3¥ëー¥È¤ËÊ¬´ô¤¹¤ë
¡Ö¿¿¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¡×¤ÈÀï¤¤¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï6-B¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬É¬Í×¤À
¡¡Æ±Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×ÈÇ¡Ö¥µ¥¤¥ô¥¡¥ê¥¢ ¥ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÌÌÇò¤µ¤¬Áý¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤â»×¤¤½Ð¿¼¤¤¡£
¡¡¡Ö¥ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥¹¥Æー¥¸¤ÎÅ¨¤Î½Ð¸½¡¢¹¶·â¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÎÉ¤¤À®ÀÓ¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤ò¥¯¥ê¥¢¤·Â³¤±¤ë¤È¡¢¤ä¤¬¤Æ¡ÖHARD¡×¤è¤ê¤âÆñ¤·¤¤¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥Ç¥ó¥¸¥ãー¥¹¥Æー¥¸¡×¤¬¿·¤¿¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«µ¡¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¤Î¿Ê²½·ÁÂÖ¡¢¤ª¤è¤ÓÀÇ½¤âÂçºþ¿·¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¸¥¯¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤«¤ËÂ¿¤¯¤ÎÅ¨ÃÆ¤ò¥Ð¥º¤é¤»¡¢¼«µ¡¤òºÇ½ª·ÁÂÖ¤Þ¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤«¤â¡¢É®¼Ô¤Î¿·¤¿¤Ê¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖBUZZ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤â²þÎÉ¤µ¤ì¡¢°ÊÁ°¤ÏÅ¨ÃÆ1È¯¤Ë¤Ä¤1²ó¤·¤«¥Ð¥º¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Ç¤ÏÆ±¤¸ÃÆ¤Ç²¿²ó¤Ç¤â¥Ð¥º¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ü¥ó¥Ðー¥Ü¥¿¥ó¤òÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¤È¡¢ÌµÅ¨¾õÂÖ¤òÄ¹»þ´Ö°Ý»ý¤Ç¤¤ë¡Ö¥·¥çー¥È¥Ü¥à¡×¤¬È¯¼Í¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÂÐ¥Ü¥¹Àï¤ÇÃÆËë¤ÎÃæ¤ËÀø¤ê¹þ¤ß¡¢ÂçÎÌ¤Î¥Ð¥º¤ò²Ô¤°¤Î¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï¡Ö¥ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤â1¥³¥¤¥ó¥¯¥ê¥¢¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÍ·¤ÓÂ³¤±¤¿¤¬¡¢½é´ü¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤«¤é¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤Ã¤¿BGM¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢ËÜºî¤òÍ·¤ÖÂç¤¤Ê¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú¡Ö¥µ¥¤¥ô¥¡¥ê¥¢ ¥ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¡Û
Å¨¤Î½Ð¸½¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬ÂçÉý¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¡Ö¥·¥çー¥È¥Ü¥à¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Ð¥º¤ò²Ô¤°¤Î¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¥¢¥Ä¤«¤Ã¤¿
¥¹¥³¥¢¤ò²Ô¤°¤È¡¢¿·¤¿¤Ë¹âÆñÅÙ¤Î¡Ö¥Ç¥ó¥¸¥ãー¥¹¥Æー¥¸¡×¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¢¨PS2ÈÇ¡Ö¥µ¥¤¥ô¥¡¥ê¥¢ ¥ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Ç»£±Æ¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼¹É®¸½ºß¤Ç¤â¥·¥Æ¥£¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 4/Nintendo Switch/Steam/DMM GAMES¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥µ¥¤¥ô¥¡¥ê¥¢ ¥Ç¥ë¥¿¡×¡Ê¢¨½éÂå¡Ö¥µ¥¤¥ô¥¡¥ê¥¢¡×¤ÈÆ±ÆâÍÆ¤Î¡Ö¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤È¡Ö¥ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Î2¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥ê¥Þ¥¹¥¿ー¼ýÏ¿¤·¡¢¿·Í×ÁÇ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¤Ç¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¤À¡£SteamÈÇ¤ÏÆüËÜ¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¼Â¤Ë´ò¤·¤¤¡£
¡¡ÆÃ¤ËËÜºî¤ÎÂ¸ºß¤òº£¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢Å¨ÃÆ¤ò»æ°ì½Å¤Ç¤«¤ï¤·¤Æ¡Ö¥Ð¥º¤ë¡×²÷´¶¤ò¡¢¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
(C)SUCCESS CORPORATION 2003 ALL RIGHTS RESERVED