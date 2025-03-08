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ASUS¡ÖROG Strix G13CHR¡×
OS¡§Windows 11 Home 64bit¡ÊÆüËÜ¸ìÈÇ¡Ë
CPU¡§¥¤¥ó¥Æ¥ë Core i5-14400F
GPU¡§NVIDIA GeForce RTX 4060
¥á¥â¥ê¡§32GB DDR5-5600
¥¹¥È¥ìー¥¸¡§1TB (PCI Express 4.0 x4ÀÜÂ³ NVMe/M.2)