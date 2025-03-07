¥¢¥á¥ê¥«¤¬À¤³¦Ãæ¤ÎÂç»È´Û¤Ç¼ý½¸¤¹¤ëÂçµ¤¼Á¥Ç¡¼¥¿¤Î¶¦Í¤òÄä»ß¡¢²Ê³Ø¼Ô¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ë·üÇ°¤òÉ½ÌÀ
¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î2025Ç¯3·î5Æü(¿å)¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ³¾Ê¤¬Âç»È´Û¤äÎÎ»ö´Û¤Ç¼ý½¸¤·¤¿Âçµ¤±øÀ÷´ØÏ¢¥Ç¡¼¥¿¤ò¡¢´Ä¶ÊÝ¸îÄ£¤ÎAirNow¥¢¥×¥ê¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¶¦Í¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ìÂÐ¤·²Ê³Ø¼Ô¤é¤¬¡¢¹ñÌ³¾Ê¤¬Âç»È´Û¤äÎÎ»ö´Û¤Ç¼ý½¸¤·¤¿Âçµ¤¼Á±øÀ÷¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¸ø½°±ÒÀ¸¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤Î¤ËÉÔ²Ä·ç¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Scientists raise concerns as the US stops sharing air quality data from embassies worldwide | AP News
US embassies end pollution data popular in China and India
https://phys.org/news/2025-03-embassies-pollution-popular-china-india.html
¹ñÌ³¾Ê¤ÎÂçµ¤¼Á´Æ»ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÅÀºß¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç»È´Û¤äÎÎ»ö´Û¤Ç¼ý½¸¤·¤¿Âçµ¤¼Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤òAirNow¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢²Ê³Ø¼Ô¤äÀìÌç²È¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎÂçµ¤¼Á¥Ç¡¼¥¿¤ò³ÎÇ§¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñÌ³¾Ê¤ÏAPÄÌ¿®¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçµ¤¼Á´Æ»ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÂçµ¤¼Á¥Ç¡¼¥¿¤Î¼ý½¸¡¦¶¦Í¤òÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ³¾Ê¤Ï¥Ç¡¼¥¿¶¦Í¤ÎÄä»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ñ¶âÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¹ñÌ³¾Ê¤¬´ðÈ×¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÄä»ß¤·¤¿¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Âç»È´Û¤ª¤è¤ÓÎÎ»ö´Û¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÂçµ¤¼Á¤Î´Æ»ë¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ñ¶âÉÔÂ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ì¤Ð¾ÍèÅª¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤Î¶¦Í¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¹ñÌ³¾Ê¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë»ñ¶âÉÔÂ¤Ï¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎÀ¯¸¢²¼¤Ë¤ª¤±¤ëºâÀ¯ºï¸ºÀ¯ºö¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ³¾Ê¤¬Âç»È´Û¤äÎÎ»ö´Û¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿Âçµ¤¼Á´Æ»ëÁõÃÖ¤Ï¡¢ÇÙ¤Î±ü¿¼¤¯¤Þ¤Ç¿»Æ©¤·¡¢¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤ä¿´Â¡ÉÂ¡¢Áá»à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤ì¤Î¤¢¤ëPM2.5¤ÎÇ»ÅÙ¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø(WHO)¤Ï¡¢Âçµ¤±øÀ÷¤Ë¤è¤êËèÇ¯Ìó700Ëü¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ³¾Ê¤ÎÂçµ¤¼Á´Æ»ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¶¦Í¤¹¤ëÂçµ¤¼Á¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²Ê³Ø¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÂçµ¤¼Á¥Ç¡¼¥¿¤Ï¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÂçµ¤¼Á¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¤ËÂçµ¤¾ô²½¤òÂ¥¤¹¤Î¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥É¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¸¦µæµ¡´Ø¤ÎSustainable Futures Collaborative¤ÇÂçµ¤±øÀ÷¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥Ð¡¼¥¬¥Ö¡¦¥¯¥ê¥·¥å¥Ê»á¤Ï¡¢¡Ö¹ñÌ³¾Ê¤ÎÂçµ¤¼Á´Æ»ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¾¯¿ô¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ê¡¢Âçµ¤¼Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î»²¹Í»ñÎÁ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ³¾Ê¤ÎÂçµ¤¼Á¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢Âçµ¤¼Á¤Ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë»È¤¨¤ë¡ØÅ¬ÀÚ¤ËÄ´Àá¤µ¤ì¤¿ÊÐ¤ê¤Î¤Ê¤¤¥Ç¡¼¥¿¥½¡¼¥¹¡Ù¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¥Ü¥´¥¿¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÂçµ¤¼Á¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥Ô¥é¥³¥«¡¦¥Þ¥è¥ë¥¬»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ú¥ë¡¼¤Î¼óÅÔ¥ê¥Þ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¡¢¥Ü¥´¥¿¤Ë¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç»È´Û¤ÈÎÎ»ö´Û¤Ç¤âÂçµ¤¼Á¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥è¥ë¥¬»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÂçµ¤¼Á´Æ»ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿Âçµ¤¼Á¾ðÊó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê¾ðÊó¸»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë´Ä¶ÀìÌç²È¤Î¥Ï¥ê¥É¡¦¥«¡¼¥ó»á¤Ï¡¢¹ñÌ³¾Ê¤¬Âçµ¤¼Á¥Ç¡¼¥¿¤Î¶¦Í¤òÄä»ß¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½ÅÂç¤Ê·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£¥«¡¼¥ó»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â±øÀ÷¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Î¥Ú¥·¥ã¡¼¥ï¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö(¹ñÌ³¾Ê¤¬¶¦Í¤¹¤ëÂçµ¤¼Á¥Ç¡¼¥¿¤Ï)À¯ºöÎ©°Æ¼Ô¡¢¸¦µæ¼Ô¡¢°ìÈÌ¿Í¤¬·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë·èÄê¤ò²¼¤¹¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä½ÅÍ×¤Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Ç¡¼¥¿¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄä»ß¤Ë¤è¤êÂç»È´Û¤«¤éÂçµ¤¼Á´Æ»ëÁõÃÖ¤¬Å±µî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢´Ä¶´Æ»ë¤Ë½ÅÂç¤Ê·ç´Ù¤¬À¸¤¸¡¢½»Ì±¤Ï´í¸±¤ÊÂçµ¤¾õÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤ò¼º¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤Ï¹ñÌ³¾Ê¤ÎÂçµ¤¼Á´Æ»ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ê¥»¥Í¥¬¥ë¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¡¢¥Á¥ã¥É¡¢¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¤ò´Þ¤à12¥«¹ñ¤ÇÂçµ¤¼Á¥Ç¡¼¥¿¤Î¼ý½¸¡¦¶¦Í¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢12¥«¹ñ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂçµ¤¼Á¥Ç¡¼¥¿¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë´°Á´¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢WHO¤ÎÂçµ¤¼Á¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤â¥×¥í¥°¥é¥à¤Î½ªÎ»¤Ë¤è¤ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈAPÄÌ¿®¤Ï»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçµ¤¼Á´Æ»ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Âçµ¤±øÀ÷ÂÐºö¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿»öÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏËÌµþ¤Ë¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«Âç»È´Û¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëÊó¹ð½ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Ç¡¼¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¿¼¹ï¤ÊÂçµ¤±øÀ÷¤Î¸½¾õ¤òµ¶Â¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«Âç»È´Û¤¬Àµ³Î¤ÊÂçµ¤¼Á¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ý½¸¡¦¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçµ¤±øÀ÷ÂÐºö¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥¥¹¥¿¥óÅìÉô¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥Ö½£¤Î´Ä¶Âç¿Ã¤Ç¤¢¤ë¥é¥¸¥ã¡¦¥¸¥ã¥Ï¥ó¥®¥ë»á¤Ï¡¢Æ±½£¤ÏÆÈ¼«¤ÎÂçµ¤¼Á´Æ»ëÁõÃÖ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤âÆ±¹ñÆâ¤ÇÂçµ¤¼Á¤ò°ú¤Â³¤´Æ»ë¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë·Ç¼¨ÈÄ¤ÎHacker News¾å¤Ç¤â¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ³¾Ê¤ÎÂçµ¤¼Á´Æ»ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Î½ªÎ»¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö·×Â¬µ¡´ï¤Ï¤½¤³¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÁàºî¤¹¤ë¿Í°÷¤â¤Þ¤À¤½¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£º£²óÄä»ß¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤Î¼ý½¸¤È¶¦Í¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÀáÌó¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤¤ï¤º¤«¤Ê¶â³Û¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤¼¼è¤ê»ß¤á¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ä¡ÖÂçÀ¾ÍÎ¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ïº£¤äÄë¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÃÏµå¤Î²¦¤ÈÇ§¤á¤º·É°Õ¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï´î¤ó¤ÇÊ´ºÕ¤¹¤ëÂ¸ºß¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£