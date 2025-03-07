ÊÆ¤Î2·î¸ÛÍÑÅý·×¡¡Á°·îÈæ15Ëü1000¿ÍÁý¡¡»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ï¤º¤«¤Ë²¼²ó¤ë
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀè·î¤Î½¢¶È¼Ô¿ô¤Ï15Ëü1000¿Í¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢»Ô¾ì¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¤ï¤º¤«¤Ë²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
7Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î2·î¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤Ç¤Ï·Êµ¤¤ÎÆ°¸þ¤òÉÒ´¶¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¡ÖÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¤Î½¢¶È¼Ô¿ô¡×¤¬¡¢Á°¤Î·î¤ËÈæ¤Ù¤Æ15Ëü1000¿Í¤ÎÁý²Ã¤Ç¡¢¤ª¤è¤½16Ëü¿Í¤ÎÁý²Ã¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿»Ô¾ì¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¤ï¤º¤«¤Ë²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼º¶ÈÎ¨¤ÏÁ°¤Î·î¤«¤é0.1¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤Æ4.1%¤Ç¤·¤¿¡£
Ï«Æ¯»Ô¾ì¤ÏÄì·ø¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤Î¿¦°÷¤Îºï¸º¤ä¸·¤·¤¤°ÜÌ±À¯ºö¤Î±Æ¶Á¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ëFRB¡áÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿±Æ¶Á¤Ê¤É¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¡¢¿µ½Å¤ËÍø²¼¤²¤ò¿Ê¤á¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼¡²ó3·î¤Î²ñ¹ç¤Ç¤ÏÍø²¼¤²¤ò¸«Á÷¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£